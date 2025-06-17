Kotipizzan tuotteita voi nyt tilata Foodoran sovelluksella
Pohjoismaiden suurimman pizzaketjun Kotipizzan tuotteet ovat nyt saatavilla Foodoran mobiilisovelluksessa kautta maan.
Pohjoismaiden suurin pizzaketju Kotipizza tuo nyt suomalaisille tutut tuotteensa ja kotiinkuljetuspalvelunsa Foodoran mobiilisovelluksen myötä kautta entistä laajemmin saataville. Tilaus tehdään Foodoran sovelluksessa ja sen kuljettaa kotiin Kotipizzan oma kuljetuspalvelu.
”Yhteistyömme toimii self delivery -mallin mukaisesti. Tilaus tehdään Foodoran sovelluksessa, mutta omat pizzakuskimme kuljettavat pizzat edelleen kuumana kotiovelle’’, kertoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Heidi Stirkkinen.
Pizza on eräs suosituimmista kotiin tilattavista ruoista ja Foodoran sovelluksessakin kaikkien aikojen useimmin tilattu annos on pizza omavalintaisilla täytteillä (nk. Fantasia). Yhteistyö Kotipizzan kanssa vastaa kuluttajien tarpeisiin, jotka arvostavat Foodoran mobiilisovelluksen helppoutta sekä Kotipizzan laadukkaita pizzatuotteita ja nopeaa kotiinkuljetusta.
”Yhteistyön ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme Kotipizzan suosittuja ja laadukkaita tuotteita eri puolilla Suomea. Pystymme tuomaan lisämyyntiä ja näkyvyyttä Kotipizzan ravintoloille ja toimia uutena vaivattomana myyntikanavana”, Foodora Suomen toimitusjohtaja Einar Toivonen sanoo.
Foodora toimii yli sadalla paikkakunnalla Suomessa ja sen lisäksi viidessä muussa Euroopan maassa. Delivery Hero -konserni on läsnä yli 70 maassa eri brändien alla.
Lisätietoja:
Kotipizza
Nelli Sajakoski, viestintäpäällikkö
nelli.sajakoski@kotipizzagroup.com
0405538850
Foodora
press@foodora.com
Kotipizza
Kotipizza on suomalainen ja Pohjoismaiden suurin pizzaketju. Vuonna 1987 perustetulla ketjulla on yli 300 ravintolaa ympäri Suomen. Kaikki Suomen Kotipizza-ravintolat ovat franchisingperiaatteella toimivia, itsenäisten franchiseyrittäjien johtamia ravintoloita. Franchiseyrittäjä saa käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean, valmiin tuotteen ja tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut yhteistyön edut.
Kotipizza-ketjua hallinnoi Kotipizza Oy, joka kuuluu Kotipizza Groupiin. Konserniin kuuluvia yhtiöitä ovat myös artesaaniburgereita valmistava The Social Burger Joint Oy ja hankinta- ja logistiikkaorganisaatio Helsinki Foodstock Oy, joka toimittaa vastuulliset raaka-aineet konsernin ravintolaketjuille. Kotipizza Groupin emoyhtiö on The European Pizza Company, joka on osa norjalaista Orkla-konsernia, jonka toiminnan pohjana ovat kestävät arvot.
Foodora
foodora on yksi Pohjoismaiden johtavista ruoan ja päivittäistavarakaupan kuljetuspalveluista, joka toimittaa ravintolaruokia ja päivittäistavaroita suoraan asiakkaiden ovelle. foodora toimii kuudessa maassa Euroopassa - Suomessa, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa yli 100 paikkakunnalla toimiva foodora aloitti toimintansa Helsingissä kesällä 2015. foodora toimittaa ravintolaruoat, päivittäistavarat ja paljon muuta suoraan ovelle alle puolessa tunnissa. foodora haluaa mahdollistaa kaikille enemmän aikaa heille tärkeiden asioiden parissa; asiakkaille, yrityksille ja läheteille. foodora on osa saksalaista Delivery Hero -konsernia, joka on yksi maailman johtavimmista ruoan ja päivittäistavarakaupan toimitusalustoista.
