Hyvinkää kirkastaa viestiään ja uudistaa brändiään
Hyvinkään kaupunki uudistaa parhaillaan brändiään ja lanseeraa uutta viestintäkonseptiaan. Konsepti Hyvin kaupunki korostaa kaupungin omaleimaisuutta ja tuo esille Hyvinkään vahvuudet.
Brändityö käynnistyi tarpeesta kirkastaa kaupungin viestiä ja erottautua muiden kuntien joukosta. ”Hyvinkää on kasvanut ja kehittynyt viime vuosina hienolla tavalla, ja halusimme, että kaupungin viesti vastaa tätä kehitystä. Meidän täytyi löytää jotakin sellaista, että erotumme yli kolmensadan kunnan joukosta”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen sanoo. ”Suomi on täynnä kaupunkeja, joissa on kaunista luontoa ja hyvät koulut. Ne eivät ole erottautumistekijöitä. Siksi brändin pitää kertoa meistä, eikä naapurikunnasta”, Luukkonen jatkaa.
Hyvin kaupunki on sanaleikki, johon voi helposti tarttua pilke silmäkulmassa. Viestinnän tehokeinoina käytetään sanaa 'hyvin' sekä sen oikeassa käyttötarkoituksessa että superlatiivina (paras). Hyvin-sanan käyttö tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia leikitellä suomen kielellä.
”Brändimme on toivottavasti mieleenpainuva. Kielipoliiseillekin tämä tarjoaa vähän pureskeltavaa. Viesti on positiivinen eikä se loukkaa ketään, mutta antaa ajattelemisen aihetta”, Luukkonen sanoo.
Omaleimainen viesti auttaa jäämään mieleen. Se voi vaikuttaa siihen, miten kaupunki nähdään asuinpaikkana, työpaikkana ja yhteistyökumppanina.
”Idea on lähtenyt kaupunkilaisista, sillä sana ’hyvin’ on kuulunut Hyvinkäällä jo pitkään. On tärkeää, että ei keksitä jotain sellaista, mitä kukaan ei omaksu. Toivon, että Hyvin kaupunki -viesti saa aikaan hyvää fiilistä ja nostaa hymyn huulille”, Luukkonen kertoo.
Pitkäjänteistä työtä
Uusi brändi näkyy kaupungin viestinnässä, kampanjoissa, tapahtumissa sekä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Viestinnässä hyödynnetään helposti lähestyttävää ja positiivista kieltä.
Brändi ei ole valmis paketti, vaan se kehittyy yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunki kannustaa asukkaita osallistumaan viestinnän kehittämiseen ja tuomaan esiin omia näkökulmiaan siitä, mikä tekee Hyvinkäästä hyvän paikan elää ja toimia. Parhaillaan käynnissä on asukkaille suunnattu kilpailu, jossa hyvinkääläiset voivat keksiä hauskoja hyvin-sanontoja.
Hyvinkää näkyy myös muilla paikkakunnilla loppusyksyn aikana. Ulkomainonnassa Hyvin kaupunki -viesti tuodaan esiin oivaltavilla sanaleikeillä, joiden tarkoituksena on herättää positiivista huomiota ja hymyä. Kampanjan tavoitteena on lisätä kaupungin tunnettuutta ja houkuttelevuutta.
Hyvinkään brändi ja uusi konsepti eivät ole syntyneet hetkessä. Matkaa on tehty jo reilun vuoden ajan, ja sen aikana on rakennettu määrätietoisesti kaupungin viestinnän suuntaa ja ääntä. Uudistus ei ole yksittäinen kampanja, vaan osa pitkäjänteistä työtä, jossa yhdistyvät arjen viestintä, yhteisöllisyys ja strateginen kehittäminen.
Brändin uudistaminen on ollut vaiheittainen prosessi, jossa on kokeiltu rohkeasti uutta, kuten Hyvinkääni-äänimarkkinointikampanja, joka kokosi yhteen kaupungin oman äänimaiseman ja huipentui tunnuskappaleeseen. Tavoitteena on ollut luoda tunnistettava ja omaleimainen viestinnän tyyli, joka puhuttelee sekä nykyisiä että tulevia hyvinkääläisiä.
Yhteyshenkilöt
Mia HyvärinenViestintäpäällikköPuh:0406749713mia.hyvarinen@hyvinkaa.fi
Erja KohonenViestintäkoordinaattoriPuh:040 735 1210erja.kohonen@hyvinkaa.fi
Hyvinkää on Uudenmaan viidenneksi suurin, lähes 47 000 asukkaan elinvoimainen elämyskaupunki. Kaupunkimme tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen monipuoliset palvelut ja mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
