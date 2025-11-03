Suomen ympäristökeskuksen (Syke) talous heikkenee merkittävästi ja nopeasti kolmesta syystä. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma leikkaa toimintamenomäärärahoja, edellisen hallituksen päättämät erillisrahoitukset loppuvat, ja muukin ulkoinen rahoitus on laskusuunnassa. Syken kokonaisrahoitus on vähenemässä vuoteen 2028 mennessä arviolta noin 17 % vuoden 2025 rahoituksesta, joka on noin 81,3 miljoonaa euroa.

Syken rahoituksesta noin 40 % muodostuu valtion talousarviossa osoitetusta toimintamenomäärärahasta ja 60 % ulkopuolisesta rahoituksesta. Toimintamenomääräraha kytkeytyy suoraan ulkopuolisen rahoituksen määrään, sillä sitä käytetään kiinteiden kustannusten ohella omarahoitusosuutena ulkoisen rahoituksen hankkeissa. Kummatkin rahoituslähteet ovat valtion budjettileikkausten myötä supistumassa lähivuosina. Samanaikaisesti kilpailu tutkimusrahoituksesta kiristyy edelleen, ja omarahoituksen heiketessä ulkoisen rahoituksen vastaanottamisesta tulee vaikeampaa.

Toimintaa sopeutetaan monin keinoin

Taloutta sopeutetaan erityisesti vähentämällä henkilöstö- ja toimitilakustannuksia, jotka ovat Syken suurimmat yksittäiset menoerät. Henkilöstömenoja pyritään vähentämään 6,9 miljoonalla eurolla vuoteen 2028 mennessä. Sopeuttamisen arvioidaan johtavan enintään 80 henkilön palvelussuhteen irtisanomiseen ja enintään 25 henkilön palvelussuhteen osa-aikaistamiseen. Lisäksi jätetään korvaamatta eläkkeelle siirtyviä ja muista syistä irtisanoutuvia henkilöitä, ja hankkeisiin liittyviä määräaikaisia työsuhteita tulee jatkossa olemaan nykyistä vähemmän. Sykessä on tällä hetkellä runsaat 700 työntekijää. Henkilöstön määrä laskee siis noin 15 %.

Lähivuosien aikana Syke siirtyy yhteisiin toimitiloihin muiden valtion virastojen kanssa kaikilla toimipaikoillaan. Lisäksi toimintaa tehostetaan ja supistetaan. Tekeminen kohdennetaan entistä tiukemmin ydintoimintaan. Samanaikaisesti etsitään uusia rahoituslähteitä muun muassa maksullisesta toiminnasta. Nykyisiä ja Sykelle kaavailtuja tulevia lakisääteisiä tehtäviä tarkastellaan, ja niihin kohdistuvia tehostamistavoitteita pyritään edistämään yhteistyössä ohjaavien ministeriöiden kanssa.

Neuvottelujen kohteena olevilla sopeuttamistoimilla Syke pyrkii saamaan toiminnan ja talouden tasapainoon kehyskaudella 2026–2029. Yhteensä Syke tasapainottaa talouttaan noin 13,1 miljoonalla eurolla.

”Syken tehtävänä on tuottaa yhteiskunnalle laadukasta ja luotettavaa tietoa ympäristömme tilasta ja sen parantamiseksi tarvittavista toimista. Asiantuntemuksellamme on suuri kysyntä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kipeistä leikkauksista huolimatta pidämme tutkimuslaitoksemme elinvoimaisena jatkossakin. Osaamistamme tarvitaan kestävyysmurrokseen, jossa ratkaistaan ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeistä ongelmaa – ympäristön kolmoiskriisiä eli luontokatoa, ilmastonmuutosta ja ympäristön pilaantumista”, sanoo pääjohtaja Leif Schulman.