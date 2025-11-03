Suomen ympäristökeskus käynnistää yhteistoimintaneuvottelut – enintään 80 henkilöä irtisanotaan
Suomen ympäristökeskus (Syke) on jättänyt yhteistoimintaneuvotteluesityksen henkilöstön edustajille. Neuvottelut käynnistetään taloudellisista ja tuotannollisista syistä, ja ne kohdentuvat koko henkilöstöön.
Suomen ympäristökeskuksen (Syke) talous heikkenee merkittävästi ja nopeasti kolmesta syystä. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma leikkaa toimintamenomäärärahoja, edellisen hallituksen päättämät erillisrahoitukset loppuvat, ja muukin ulkoinen rahoitus on laskusuunnassa. Syken kokonaisrahoitus on vähenemässä vuoteen 2028 mennessä arviolta noin 17 % vuoden 2025 rahoituksesta, joka on noin 81,3 miljoonaa euroa.
Syken rahoituksesta noin 40 % muodostuu valtion talousarviossa osoitetusta toimintamenomäärärahasta ja 60 % ulkopuolisesta rahoituksesta. Toimintamenomääräraha kytkeytyy suoraan ulkopuolisen rahoituksen määrään, sillä sitä käytetään kiinteiden kustannusten ohella omarahoitusosuutena ulkoisen rahoituksen hankkeissa. Kummatkin rahoituslähteet ovat valtion budjettileikkausten myötä supistumassa lähivuosina. Samanaikaisesti kilpailu tutkimusrahoituksesta kiristyy edelleen, ja omarahoituksen heiketessä ulkoisen rahoituksen vastaanottamisesta tulee vaikeampaa.
Toimintaa sopeutetaan monin keinoin
Taloutta sopeutetaan erityisesti vähentämällä henkilöstö- ja toimitilakustannuksia, jotka ovat Syken suurimmat yksittäiset menoerät. Henkilöstömenoja pyritään vähentämään 6,9 miljoonalla eurolla vuoteen 2028 mennessä. Sopeuttamisen arvioidaan johtavan enintään 80 henkilön palvelussuhteen irtisanomiseen ja enintään 25 henkilön palvelussuhteen osa-aikaistamiseen. Lisäksi jätetään korvaamatta eläkkeelle siirtyviä ja muista syistä irtisanoutuvia henkilöitä, ja hankkeisiin liittyviä määräaikaisia työsuhteita tulee jatkossa olemaan nykyistä vähemmän. Sykessä on tällä hetkellä runsaat 700 työntekijää. Henkilöstön määrä laskee siis noin 15 %.
Lähivuosien aikana Syke siirtyy yhteisiin toimitiloihin muiden valtion virastojen kanssa kaikilla toimipaikoillaan. Lisäksi toimintaa tehostetaan ja supistetaan. Tekeminen kohdennetaan entistä tiukemmin ydintoimintaan. Samanaikaisesti etsitään uusia rahoituslähteitä muun muassa maksullisesta toiminnasta. Nykyisiä ja Sykelle kaavailtuja tulevia lakisääteisiä tehtäviä tarkastellaan, ja niihin kohdistuvia tehostamistavoitteita pyritään edistämään yhteistyössä ohjaavien ministeriöiden kanssa.
Neuvottelujen kohteena olevilla sopeuttamistoimilla Syke pyrkii saamaan toiminnan ja talouden tasapainoon kehyskaudella 2026–2029. Yhteensä Syke tasapainottaa talouttaan noin 13,1 miljoonalla eurolla.
”Syken tehtävänä on tuottaa yhteiskunnalle laadukasta ja luotettavaa tietoa ympäristömme tilasta ja sen parantamiseksi tarvittavista toimista. Asiantuntemuksellamme on suuri kysyntä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kipeistä leikkauksista huolimatta pidämme tutkimuslaitoksemme elinvoimaisena jatkossakin. Osaamistamme tarvitaan kestävyysmurrokseen, jossa ratkaistaan ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeistä ongelmaa – ympäristön kolmoiskriisiä eli luontokatoa, ilmastonmuutosta ja ympäristön pilaantumista”, sanoo pääjohtaja Leif Schulman.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leif SchulmanPääjohtajaSuomen ympäristökeskus
Puhelimeen vastaa johdon assistentti Laura Hautalampi numerossa 029 525 1129.
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Kuvat
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi/fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Finlands miljöcentral inleder samarbetsförhandlingar – upp till 80 personer sägs upp3.11.2025 11:26:22 EET | Pressmeddelande
Finlands miljöcentral (Syke) har lämnat ett förslag om samarbetsförhandlingar till personalens representanter. Förhandlingarna inleds av ekonomiska och produktionsmässiga skäl och omfattar hela personalen.
Carbon neutrality is still achievable for Finland – immediate and decisive action on clean technology and land use is needed31.10.2025 14:41:40 EET | Press release
New long-term climate scenarios demonstrate that Finland is positioned well to achieve carbon neutrality after 2040 and become carbon negative by mid-century. Reaching this goal requires strengthening both technologically and naturally produced carbon sinks. A report by VTT Technical Research Centre of Finland, the Finnish Environment Institute (SYKE), the Natural Resources Institute Finland (Luke), and the Geological Survey of Finland GTK also reveals that citizens and companies alike are highly committed to achieving climate targets.
Ennallistamista tarvitaan järvien ja virtavesien heikentyneen lajiston elvyttämiseksi31.10.2025 08:40:00 EET | Tiedote
Suomen järvien ja virtavesien lajiston monimuotoisuuden tilaa on arvioitu ensimmäistä kertaa koko Suomen tasolla ja alueellisesti. Tulosten mukaan sisävesien lajisto on merkittävästi heikentynyt. Muutokset ilmenevät erityisesti alueellisena lajikatona. Monimuotoisuutta olisi kuitenkin mahdollista turvata ennallistamissuunnitelman avulla. Uudet tulokset tarjoavat keskeisen tietopohjan ennallistamisen tueksi.
Viikkokatsaus 3.–7.11.202530.10.2025 12:12:00 EET | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Entiset turvetuotantoalueet kosteikoiksi — luonto ja ilmasto kiittävät30.10.2025 07:50:00 EET | Tiedote
Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen vesittäminen kosteikoksi parantaa luonnon monimuotoisuuttaa ja voi vähentää vesistö- ja ilmastopäästöjä selvisi tutkimushankkeessa, jossa tarkasteltiin turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä Pohjois-Pohjanmaalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme