Ilmarinen

Rami Vehmas Ilmarisen osakejohtajaksi

3.11.2025 14:50:29 EET | Ilmarinen | Tiedote

Rami Vehmas on nimitetty Ilmarisen osakejohtajaksi. Vehmas aloitti tehtävässään 1.11.2025.

MBA, BBA Rami Vehmas on toiminut Ilmarisessa yli 19 vuoden ajan osakesijoittamisen parissa, viimeksi senior salkunhoitajana. Hänellä on laaja ja syvällinen osaaminen sekä kotimaisista että kansainvälisistä osakemarkkinoista. Vehmas on ollut keskeisessä roolissa kehittämässä Ilmarisen vastuullisuus- ja omistajapolitiikkaa.

– Kartoitimme kandidaatteja sekä Ilmarisen sisältä että ulkopuolelta. Hakuprosessin tuloksena päädyimme Rami Vehmakseen perustuen hänen vahvaan osaamiseensa ja näkemykseensä osakesijoittamisessa.  Ensi vuonna voimaan tuleva eläkejärjestelmämme rahoitusta vahvistava eläkeuudistus antaa meille mahdollisuuden kasvattaa osakeriskiä, ja näen, että Rami Vehmaksen pitkä kokemus osakemarkkinoista on tässä tärkeässä roolissa, Ilmarisen sijoitusjohtahja Annika Ekman sanoo.

– Kiitos minulle osoitetusta luottamuksesta. Työ Ilmarisessa on ollut todella antoisaa, ja koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä töitä huipputaitavien ammattilaisten kanssa. Odotan innolla uuden tehtävän tuomia haasteita ja mahdollisuuksia, sanoo Rami Vehmas

Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

