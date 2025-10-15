Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

VAS Andersson johtaa EU-parlamentin delegaatiota YK:n toisessa sosiaalihuippukokouksessa

3.11.2025 15:11:05 EET | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson johtaa Euroopan parlamentin delegaatiota Yhdistyneiden kansakuntien toisessa sosiaalisen kehityksen huippukokouksessa Dohassa Qatarissa 4. 6. marraskuuta.

Li Andersson katsoo kameraan ja hymyilee.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. The Left Matteo Aletta

Sosiaalihuippukokous on jatkoa vuoden 1995 ensimmäiselle sosiaalisen kehityksen huippukokoukselle Kööpenhaminassa, jossa päätettiin muun muassa YK:n köyhyyden vähentämiseen liittyvistä tavoitteista. 

Dohan kokous keskittyy Kööpenhaminan julistuksen ja YK:n Agenda2030-toimintaohjelman kestävän kehityksen askelmerkkien vahvistamiseen. Kokouksessa keskustellaan muun muassa köyhyyden vähentämisestä sekä ihmisten työllisyyden tukemisen ja laadukkaiden työpaikkojen rakentamisen tärkeydestä maailmanlaajuisesti.

– Sosiaali- ja työllisyysvaliokunnan puheenjohtajana on kunnia johtaa delegaatiota, koska monet sosiaalisen ja inhimillisen kehityksen tärkeät teemat liittyvät näihin kysymyksiin. Olen kokouksessa keskustelemassa esimerkiksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta, lapsi- ja pakkotyön lopettamisesta sekä elämiseen riittävän palkan tärkeydestä, jotka kaikki liittyvät todella konkreettisesti ihmisten arkeen ja hyvinvointiin, Andersson sanoo.

Andersson korostaa, että tällä hetkellä käynnissä olevat suuret teknologiset ja ekologiset murrokset sekä toisaalta kasvava globaali epävakaus sekä eriarvoisuuden kasvu tekevät kestävän kehityksen kysymyksistä entistä tärkeämpiä.

– Maailma on vauraampi kuin ehkä koskaan, mutta silti monet joutuvat sinnittelemään liian pienellä palkalla ja epävakaudessa. Samalla hyökkäykset demokratiaa, tasa-arvoa ja työntekijöiden oikeuksia vastaan horjuttavat maailmaamme –  pahenevien ilmasto- ja ympäristökriisien vaikutuksista puhumattakaan. Nämä ovat ihmisten luomia ongelmia, joihin meidän tulee löytää ratkaisuja, Andersson sanoo.

Kokouksesta odotetaan yhteistä julistusta, joka tähtää ennen kaikkea maailman valtioiden yhteiseen toimintaan Agenda2030-tavoitteiden puolesta: köyhyyden ja nälän lopettamiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, ihmisarvoiseen työhön ja toimeentuloon sekä rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen.

