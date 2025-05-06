Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus esittää merkittäviä kiinteistöjä koskevia kiinteistökauppoja HYYn edustajistolle – kutsu tiedotustilaisuuteen 12.11.2025

HYY ja Ylva eivät kommentoi päätöksentekomateriaaleja tai kiinteistökauppoja ennen kokousta. Edustajiston kokouksessa merkittävien kiinteistöjen myyntiä koskevat kohdat ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan mukaisia liikesalaisuuksia, ja ne käsitellään suljetuin ovin.

Edustajiston kokouksen päätöksestä ja sen mahdollisista vaikutuksista HYYn järjestöjen käytössä oleviin tiloihin tiedotetaan jäsenistölle ja järjestöille kootusti illalla 12.11. edustajiston kokouksen päättymisen jälkeen.

HYY ja Ylva järjestävät medialle kokouksen päättymisen jälkeen tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan edustajiston päätöksestä.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Paikka: Ravintola Domus, Leppäsuonkatu 11 (käynti sisäpihan puolelta)

Aika: 12.11.2025 Tiedotustilaisuus alkaa heti edustajiston kokouksen päättymisen jälkeen. Kokous alkaa klo 17.30. Ovet toimittajien odotustilaan avautuvat klo 19.30.

Ilmoittaudu mukaan tästä

Tilaisuuden järjestelyiden sujuvoittamiseksi toivomme ilmoittautumista etukäteen.