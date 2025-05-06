Ylva Palvelut Oy

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus esittää merkittäviä kiinteistöjä koskevia kiinteistökauppoja HYYn edustajistolle – kutsu tiedotustilaisuuteen 12.11.2025

4.11.2025 19:03:16 EET | Ylva Palvelut Oy | Tiedote

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallitus on kokouksessaan 4.11.2025 päättänyt esittää HYYn edustajistolle merkittäviä kiinteistöjä koskevia kiinteistökauppoja. HYYn edustajisto on kutsuttu koolle 12.11.2025 klo 17.30 pidettävään kokoukseen, jossa esitystä käsitellään.

HYY ja Ylva eivät kommentoi päätöksentekomateriaaleja tai kiinteistökauppoja ennen kokousta. Edustajiston kokouksessa merkittävien kiinteistöjen myyntiä koskevat kohdat ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan mukaisia liikesalaisuuksia, ja ne käsitellään suljetuin ovin.

Edustajiston kokouksen päätöksestä ja sen mahdollisista vaikutuksista HYYn järjestöjen käytössä oleviin tiloihin tiedotetaan jäsenistölle ja järjestöille kootusti illalla 12.11. edustajiston kokouksen päättymisen jälkeen.

HYY ja Ylva järjestävät medialle kokouksen päättymisen jälkeen tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan edustajiston päätöksestä. 

Kutsu tiedotustilaisuuteen 

Paikka: Ravintola Domus, Leppäsuonkatu 11 (käynti sisäpihan puolelta) 
Aika: 12.11.2025 Tiedotustilaisuus alkaa heti edustajiston kokouksen päättymisen jälkeen. Kokous alkaa klo 17.30. Ovet toimittajien odotustilaan avautuvat klo 19.30. 

Tilaisuuden järjestelyiden sujuvoittamiseksi toivomme ilmoittautumista etukäteen. 

Yhteyshenkilöt

