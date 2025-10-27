Business Finland on keskeinen toimija suomalaisen datakeskusekosysteemin syntymisessä
Business Finlandilla on tärkeä rooli edistää datakeskusinvestointeja ja siihen liittyvää innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemiä. Datakeskuksiin liittyy huomattavia innovaatio- ja kasvumahdollisuuksia.
Selvityshenkilö Veli-Matti Mattila luovutti tänään pääministeri Petteri Orpolle Datakeskusten kansallinen tiekartta -raportin. Raportissa todetaan, että Business Finlandilla on tärkeä rooli edistää datakeskusinvestointeja ja siihen liittyvää innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemiä.
Business Finland näkee huomattavia innovaatiomahdollisuuksia datakeskuksiin liittyen. Yksi erityinen painopiste on jäähdytyksen ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyvien innovaatioiden kehittämisessä. Business Finlandin TKI -rahoituksella tätä kehitystä voidaan entisestään vauhdittaa. Parhaillaan käynnissä oleva Business Finlandin Flexible Energy Systems -ohjelma mm. kehittää datakeskusten energiajärjestelmien ja hukkalämmön alueilla suomalaista ekosysteemiä ja vientitarjoamaa.
Suomella on nyt erityisen otollinen aikaikkuna, sillä Suomessa erittäin korkea osuus sähköstä on vihreää ja kantaverkkomme on luotettava. Lisäksi tekninen osaaminen esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämisessä on korkeaa luokkaa.
Datakeskusten kasvupotentiaali on myös erittäin merkittävä. Ne liittyvät monipuolisesti datatalouden kehitykseen ja mahdollistavat esimerkiksi tekoälyn laajemman hyödyntämisen. On tärkeää, että datakeskukset nähdään osana laajempaa ekosysteemiä, sillä siellä kasvumahdollisuudet ovat erityisen kiinnostavat.
- Suomella on mm. pitkä ja laaja kvanttilaskennan tutkimustausta. Alan startup-yritykset saavat kasvavissa määrin uusia investointeja kvanttilaskennan kehittämiseen. Suomen suurimpia vahvuuksia on Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n operoima LUMI, yksi maailman tehokkaimmista supertietokoneista, joka on yhdistetty VTT:n HELMI-kvanttitietokoneeseen. Suomen infrastruktuuri ja kvanttialan asiantuntijat ovat maailman huippuluokkaa, toteaa johtaja Teija Lahti-Nuuttila.
Datakeskus on myös osa kansallista kriittistä infrastuktuuria.
- Business Finland on ollut keskeinen toimija datakeskusten sijoittumisessa Suomeen. Tulemme jatkamaan työtämme määrätietoisesti ja nimenomaan korkean lisäarvon datakeskusten sijoittumiseksi Suomeen yhdessä muiden viranomaisten kanssa, Lahti-Nuuttila sanoo.
Yhteyshenkilöt
Tomi KorhonenHead of PR and MediaBusiness FinlandPuh:+358 50 449 9575tomi.korhonen@businessfinland.fi
Teija Lahti-NuuttilajohtajaBusiness FinlandPuh:+358505577873teija.lahti-nuuttila@businessfinland.fi
Kuvat
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 650 asiantuntijaa 37 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Business Finland
Kansainvälisten osaajien rekrytointi polarisoitunut27.10.2025 08:05:00 EET | Tiedote
Business Finlandin tuore tutkimus osoittaa, että kansainvälisiä osaajia palkkaavat teknologiateollisuuden yritykset kasvavat muita nopeammin. Hyödyt kuitenkin kasautuvat yhä harvemmille yrityksille, sillä rekrytointi on polarisoitunut: osa yrityksistä lisää kansainvälisten osaajien palkkaamista, kun taas monessa rekrytointi on vähentynyt ja suomen kielen asema pääasiallisena työkielenä on vahvistunut.
Mediakutsu: Talent Boost Summit 2025 - Kansainväliset osaajat Suomen kasvun avaimena24.10.2025 10:23:11 EEST | Kutsu
Miten Suomi pärjää globaalissa osaajakilpailussa? Miten yritykset, kaupungit ja valtiolliset toimivat kehittävät osaajien veto- ja pitovoimaisuuttaan yhdessä – ja mitä voimme oppia kansainvälisistä esimerkeistä?
Finnish Healthcare Companies Deliver Stability Amid U.S. Uncertainty13.10.2025 07:58:00 EEST | Press release
The United States remains the largest and most attractive export market for Finland´s health technology sector, says Tarja Enala from Business Finland. Although US policy is currently in a state of flux, Finnish companies continue to strengthen their presence there. Cooperation with major players such as the Mayo Clinic — ranked as the best hospital in the world—demonstrates the confidence and long-term commitment of Finnish firms to the U.S. market.
Finländska företag inom hälsosektorn räds inte den ombytliga situationen i USA13.10.2025 07:58:00 EEST | Pressmeddelande
USA är det största och mest populära exportmålet för företag inom hälsoteknologibranschen, säger Tarja Enala från Business Finland. Även om USA:s politiska linje nu förändras snabbt anses samarbete med stora aktörer, såsom Mayo Clinic som har utsetts till världens bästa sjukhus, vara värt att eftersträva.
Suomalaiset terveysalan yritykset eivät pelkää USA:n poukkoilevaa tilannetta13.10.2025 07:58:00 EEST | Tiedote
Yhdysvallat on suurin ja suosituin vientikohde terveysteknologia-alan yrityksille, sanoo Tarja Enala Business Finlandista. Vaikka Yhdysvaltain poliittinen linja vaihtelee nyt nopeasti, yhteistyö isojen toimijoiden kuten maailman parhaaksi sairaalaksi valitun Mayo Clinicin kanssa nähdään tavoittelemisen arvoiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme