Oppimisen johtamisessa työntekijöiden motivaatio ja tavoitteet tulee linkittää organisaation strategiaan
Oppimisen johtaminen on prosessi, jossa tulee huomioida niin työntekijöiden motivaatio ja yhteisöllinen oppiminen kuin organisaation laajemmat tavoitteet ja strategia. Uudessa tutkimuksessa kartoitettiin esihenkilöiden käsityksiä oppimisen johtamisesta sairaalaorganisaatiossa ja teknologia-alan organisaatiossa.
Kun työ nähdään jatkuvana oppimisena ja oman osaamisen kehittäminen on edellytys työn tekemiselle nyt ja tulevaisuudessa, organisaatioiden ja esihenkilöiden on yhä tärkeämpää pohtia, miten työntekijöiden oppimista voidaan tukea arjen keskellä. Viime vuosina esihenkilöiden rooli työssä oppimisen tukijoina on kasvanut merkittävästi. Vaikka työntekijöiden odotetaan ottavan itse vastuuta omasta työstään ja oppimisestaan, esihenkilöitä tarvitaan rakentamaan oppimista tarkoituksenmukaisesti tukevia käytäntöjä ja prosesseja.
Oppimisen johtamisen keskiössä on jatkuvan oppimisen tukeminen kaikilla organisaation tasoilla, yksittäisistä työntekijöistä aina koko työyhteisön toimintakulttuuriin asti. Esihenkilöiltä tämä vaatii läsnäoloa ja työntekijöiden arkeen osallistumista. Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Sara Kerosen tutkimuksessa tarkasteltiin esihenkilöiden käsityksiä oppimisen johtamisesta.
Valmentava johtaminen tukee oppimista työn arjessa
”Oppimisen johtamisessa arkisia työ- ja ongelmanratkaisutilanteita voidaan hyödyntää oppimisen mahdollisuuksina. Esihenkilöiden tulee tunnistaa, sanoittaa ja vahvistaa työntekijöiden motivaatiota sekä kannustaa työntekijöitä osaamisen ja asiantuntijuuden jakamiseen tiimeissä ja laajemmin työyhteisössä”, Keronen kuvailee.
Vaikka lähtökohtana oppimisen johtamisessa on yksilötason oppiminen, vasta yhteisöllisten oppimistilanteiden kautta voidaan oppimista johtaa koko työyhteisön tasolla. Esihenkilöt voivat näyttää myös esimerkkiä omalla toiminnallaan sekä sitoutumalla itse oppimiseen.
”On mielenkiintoista, miten esihenkilöt itse ymmärsivät ja määrittelivät oppimisen johtamisen prosessina ja loogisesti etenevänä kokonaisuutena pelkkien yksittäisten käytäntöjen sijasta. Valmentavan johtamisen avulla voidaan huomioida niin yksilötason oppiminen kuin yhteisöllinen oppiminen, jotka tulosten mukaan kietoutuvat oppimisen johtamisessa yhteen”, Keronen pohtii.
Esihenkilö tasapainoilee työntekijöiden motivaation ja strategian välissä
Esihenkilöt toimivat tasapainoillen työntekijöiden ja ylemmän johdon välillä, tulkiten ja sanoittaen molempien näkökulmia sekä edistäen yhteistä ymmärrystä.
”On hyvä huomioida, ettei pelkkä organisaation strategian viestiminen työntekijöille kuitenkaan riitä, vaan strategian ja työntekijöiden motivaatiotekijöiden väliltä tulee löytää mielekkäitä yhteyksiä. Näin voidaan varmistaa, ettei strategia jää työntekijöille irralliseksi, vaan kytkeytyy arjen toimintaan ja yksilöllisiin tavoitteisiin”, Keronen kertoo.
Arjessa tämä rooli voi kuitenkin olla myös haasteellinen esihenkilöille ja aiheuttaa ristiriitoja. Ongelmia voi ilmetä, jos työntekijöiden näkemykset ja organisaation tavoitteet eroavat toisistaan.
Kerosen mukaan keskeistä on varmistaa riittävä tuki ja ohjaus myös esihenkilöille, jotta heidän työkuormansa ei kasva hallitsemattomaksi. Esihenkilöiden koulutuksessa tulisi käsitellä aikuisten työssä tapahtuvia oppimisprosesseja ja oppimista tukevia käytäntöjä.
Tutkimukseen osallistui 17 esihenkilöä terveydenhuollon ja teknologian aloilta. Oppimisen johtamiseen liittyviä käsityksiä tarkasteltiin esihenkilöiden haastattelujen ja päiväkirjojen pohjalta.
Julkaisun tiedot
Keronen, S., Lemmetty, S. & Collin, K. 2025. Conceptions of the Leading of Learning in Supervisory Work: A Qualitative Study Based on a Finnish Technology Organization and a Central Hospital. International Journal of Training and Development, 1–13. http://doi.org/10.1111/ijtd.70009
Yhteyshenkilöt
Väitöskirjatutkija, KM Sara Keronen
sara.e.keronen@jyu.fi
Väitöskirjatutkija, KM Sara Keronen
sara.e.keronen@jyu.fi
