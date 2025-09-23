Rinnekotien Silkkaa sotea -kampanja ylsi finaaliin Finnish Comms Awardseissa

Don & Brancon Rinnekodeille suunnittelema ja tuottama Silkkaa sotea -kampanja valittiin finaalikolmikkoon Työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen -kategoriassa. Kategorian voitti Veikkaus.

Kilpailu houkutteli tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia - yhteensä 173 työtä. Kilpailutyöt olivat järjestäjän mukaan tasoltaan kovempia kuin koskaan aiemmin.

“Kampanja on ollut meille monella tapaa merkityksellinen: Sen lisäksi, että halusimme nostaa työntekijämme ja heidän tarinansa valokeilaan, tavoitteenamme oli kohottaa koko sote-alan mainetta. Jo se, että kampanjamme valittiin kolmen parhaan joukkoon viestintäalan suurimmassa kilpailussa, on ollut meille ilon aihe. Ajattelemmekin, että saamamme tunnustus kuuluu koko sote-alalle”, kertoo Rinnekotien henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.

Kampanja rikkoo stereotypioita

Retriever selvitti Rinnekotien toimeksiannosta sote-alan medianäkyvyyttä. Selvityksen mukaan vuosina 2021-2023 medianäkyvyydestä vain yhdeksän prosenttia oli positiivista. Rinnekotien kampanja antaa äänen sote-alan ammattilaisille ja tekee toisenlaisen todellisuuden näkyväksi.

“Halusimme antaa Rinnekotien työntekijöille mahdollisuuden näyttää, että ala on paljon enemmän kuin sen julkisuuskuva. Kampanjassa kuuluvat sote-ammattilaisten aidot, käsikirjoittamattomat reaktiot, jotka rikkovat alaan liitettyjä, kielteisiä ja stereotyyppisiä asenteita”, sanoo Rinnekotien viestintä- ja markkinointipäällikkö Leena Åkerberg.

“Brändivetoisen konseptin tavoitteena oli tuoda esiin sote-arki, jossa korostuvat rohkeus, välittäminen ja työn merkitys. Meille oli tärkeää suunnitella kampanja yhdessä Rinnekotien sote-henkilöstön kanssa, jotta lopputulos on päälleliimatun mainossisällön sijaan aidosti organisaatiokulttuurista lähtöisin”, kertoo markkinointiviestintätoimisto Don & Brancon brändistrategi Vanessa Weckström työn lähtökohdista.

Kampanja ylitti tavoitteensa sekä näkyvyydessä että vaikuttavuudessa, mutta keskeisin vaikutus näkyi Rinnekotien maineen ja työnantajakuvan kehityksessä.