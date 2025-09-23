Rinnekodit

Rinnekotien Silkkaa sotea -kampanja ylsi finaaliin Finnish Comms Awardseissa

7.11.2025 08:44:18 EET | Rinnekodit | Tiedote

Suomen suurin ja arvostetuin viestintäkilpailu Finnish Comms Awards palkitsi eilen 6. marraskuuta vuoden parhaat viestintätyöt. Rinnekotien Silkkaa sotea -kampanja pääsi omassa kategoriassaan finaaliin kolmen parhaan työn joukkoon.

Kuusi Rinnekotien työntekijää ja taustalla teksti Silkkaa sotea.
Silkkaa sotea -kampanja tuo esiin työntekijät ja heidän tarinansa. Rinnekodit

Don & Brancon Rinnekodeille suunnittelema ja tuottama Silkkaa sotea -kampanja valittiin finaalikolmikkoon Työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen -kategoriassa. Kategorian voitti Veikkaus.

Kilpailu houkutteli tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia - yhteensä 173 työtä. Kilpailutyöt olivat järjestäjän mukaan tasoltaan kovempia kuin koskaan aiemmin. 

“Kampanja on ollut meille monella tapaa merkityksellinen: Sen lisäksi, että halusimme nostaa työntekijämme ja heidän tarinansa valokeilaan, tavoitteenamme oli kohottaa koko sote-alan  mainetta. Jo se, että kampanjamme valittiin kolmen parhaan joukkoon viestintäalan suurimmassa kilpailussa, on ollut meille ilon aihe. Ajattelemmekin, että saamamme tunnustus kuuluu koko sote-alalle”, kertoo Rinnekotien henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.

Kampanja rikkoo stereotypioita

Retriever selvitti Rinnekotien toimeksiannosta sote-alan medianäkyvyyttä. Selvityksen mukaan vuosina 2021-2023 medianäkyvyydestä vain yhdeksän prosenttia oli positiivista. Rinnekotien kampanja antaa äänen sote-alan ammattilaisille ja tekee toisenlaisen todellisuuden näkyväksi.
“Halusimme antaa Rinnekotien työntekijöille mahdollisuuden näyttää, että ala on paljon enemmän kuin sen julkisuuskuva. Kampanjassa kuuluvat sote-ammattilaisten aidot, käsikirjoittamattomat reaktiot, jotka rikkovat alaan liitettyjä, kielteisiä ja stereotyyppisiä asenteita”, sanoo Rinnekotien viestintä- ja markkinointipäällikkö Leena Åkerberg.

“Brändivetoisen konseptin tavoitteena oli tuoda esiin sote-arki, jossa korostuvat rohkeus, välittäminen ja työn merkitys. Meille oli tärkeää suunnitella kampanja yhdessä Rinnekotien sote-henkilöstön kanssa, jotta lopputulos on päälleliimatun mainossisällön sijaan aidosti organisaatiokulttuurista lähtöisin”, kertoo markkinointiviestintätoimisto Don & Brancon brändistrategi Vanessa Weckström työn lähtökohdista.

Kampanja ylitti tavoitteensa sekä näkyvyydessä että vaikuttavuudessa, mutta keskeisin vaikutus näkyi Rinnekotien maineen ja työnantajakuvan kehityksessä.

Kuusi Rinnekotien työntekijää, taustalla teksti Silkkaa sotea.
Rinnekotien Silkkaa sotea -kampanja nostaa esiin työntekijät ja heidän tarinansa.
Rinnekodit
Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi

