Rinnekotien Silkkaa sotea -kampanja ylsi finaaliin Finnish Comms Awardseissa
Suomen suurin ja arvostetuin viestintäkilpailu Finnish Comms Awards palkitsi eilen 6. marraskuuta vuoden parhaat viestintätyöt. Rinnekotien Silkkaa sotea -kampanja pääsi omassa kategoriassaan finaaliin kolmen parhaan työn joukkoon.
Don & Brancon Rinnekodeille suunnittelema ja tuottama Silkkaa sotea -kampanja valittiin finaalikolmikkoon Työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen -kategoriassa. Kategorian voitti Veikkaus.
Kilpailu houkutteli tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia - yhteensä 173 työtä. Kilpailutyöt olivat järjestäjän mukaan tasoltaan kovempia kuin koskaan aiemmin.
“Kampanja on ollut meille monella tapaa merkityksellinen: Sen lisäksi, että halusimme nostaa työntekijämme ja heidän tarinansa valokeilaan, tavoitteenamme oli kohottaa koko sote-alan mainetta. Jo se, että kampanjamme valittiin kolmen parhaan joukkoon viestintäalan suurimmassa kilpailussa, on ollut meille ilon aihe. Ajattelemmekin, että saamamme tunnustus kuuluu koko sote-alalle”, kertoo Rinnekotien henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.
Kampanja rikkoo stereotypioita
Retriever selvitti Rinnekotien toimeksiannosta sote-alan medianäkyvyyttä. Selvityksen mukaan vuosina 2021-2023 medianäkyvyydestä vain yhdeksän prosenttia oli positiivista. Rinnekotien kampanja antaa äänen sote-alan ammattilaisille ja tekee toisenlaisen todellisuuden näkyväksi.
“Halusimme antaa Rinnekotien työntekijöille mahdollisuuden näyttää, että ala on paljon enemmän kuin sen julkisuuskuva. Kampanjassa kuuluvat sote-ammattilaisten aidot, käsikirjoittamattomat reaktiot, jotka rikkovat alaan liitettyjä, kielteisiä ja stereotyyppisiä asenteita”, sanoo Rinnekotien viestintä- ja markkinointipäällikkö Leena Åkerberg.
“Brändivetoisen konseptin tavoitteena oli tuoda esiin sote-arki, jossa korostuvat rohkeus, välittäminen ja työn merkitys. Meille oli tärkeää suunnitella kampanja yhdessä Rinnekotien sote-henkilöstön kanssa, jotta lopputulos on päälleliimatun mainossisällön sijaan aidosti organisaatiokulttuurista lähtöisin”, kertoo markkinointiviestintätoimisto Don & Brancon brändistrategi Vanessa Weckström työn lähtökohdista.
Kampanja ylitti tavoitteensa sekä näkyvyydessä että vaikuttavuudessa, mutta keskeisin vaikutus näkyi Rinnekotien maineen ja työnantajakuvan kehityksessä.
Leena ÅkerbergViestintä- ja markkinointipäällikköRinnekoditPuh:050 911 6669leena.akerberg@rinnekodit.fi
Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi
