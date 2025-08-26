”Digihoito tuottaa terveydenhuoltoon miljardiluokan säästöpotentiaalin” – Vuoden Digipalvelu 2025 -palkinnon on voittanut Terveyskylä

Lehdistötiedote 06.11.2025

Suomessa ei kulu päivääkään ilman synkkiä soteuutisia. Vuoden Digipalvelu 2025 -palkinnon voittaja, kansallinen digiterveyden palvelukokonaisuus Terveyskylä tarjoaa sotesynkeyteen toivoa ja todellisen ratkaisun. Terveyskylä koskettaa käytännössä jokaista suomalaista: Terveyskylän avoimet virtuaaliset talot, digitaaliset hoitopolut ja ammattilaisille suunnattu TerveyskyläPRO ovat jo nyt laajasti käytössä ympäri Suomea.

”Terveyskylän yhteiskunnallinen merkitys on täysin kiistaton. Terveyskylän digipalveluissa oli viime vuonna yli 15 miljoonaa istuntoa ja sivujen katseluita kertyi yli 60 miljoonaa. Korkealaatuinen suomalainen ohjelmisto-osaaminen yhdistettynä terveydenhuollon huippuammattilaisiin ovat luoneet palvelukokonaisuuden, jonka arvo mitataan jo nyt sadoissa miljoonissa euroissa. Digihoito tuottaa terveydenhuoltoon miljardiluokan säästöpotentiaalin”, kiittää Vuoden Digipalvelu 2025 tuomariston puheenjohtaja Riitta Raesmaa.

Suomen ohjelmistoalan kattojärjestö, Software Finland ry myönsi Vuoden Digipalvelu -palkinnon nyt seitsemättä kertaa. Tuomariston puheenjohtaja pitää voittajaa erityisen ansiokkaana.

“Terveyskylä on yhteiskunnallinen innovaatio, jossa digitaalisuuden mahdollisuudet pääsevät koko ajan paremmin oikeuksiinsa. Kun laadukas palvelu tuotetaan kansallisesti ja sitä hyödynnetään sekä kansalaisten itsehoidossa että sote-ammattilaisten työssä, syntyy juuri sellaista kestävää säästöä, jota Suomi kiistatta tarvitsee. Kiitos digitaalisen skaalautuvuuden, kustannuksia ei leikata palvelua heikentämällä, vaan päinvastoin: Palvelu paranee ja silti säästämme”, Raesmaa kiteyttää.

Digihoitopolut ovat jo arkea – miljardien säästöt näköpiirissä

Terveyskylä ei ole vain monipuolinen verkkopalvelu, vaan toimintatavan muutos. Omapolku-palvelukanavassa potilaat hoitavat osan omasta hoidostaan digitaalisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Ammattilaisille suunnattu TerveyskyläPRO taas tuo ohjeet, materiaalit ja työkalut niille, jotka muutosta toteuttavat. Palkinnon vastaanottajiin kuuluva HUS:in digikehitysjohtaja Sirpa Arvonen kiittää niin itse palkinnosta kuin syntyvästä huomiostakin.

“Olemme tästä palkinnosta erittäin kiitollisia ja tyytyväisiä. Meille valinta Vuoden Digipalveluksi kertoo, että terveydenhuollon mahdollisuudet uudistua digitaalisuuden avulla alkavat tulla ymmärretyiksi, mikä on kriittisen tärkeää koko Suomelle. Ammattilainen saa aikaa niille potilaille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kun osa kontaktista hoidetaan digitaalisesti, pystymme tuottamaan enemmän terveyttä samoilla käsipareilla. Jokainen digitaalisesti hoituva asia vapauttaa jonkun ammattilaisen kohtaamaan taas yhden asiakkaan enemmän”, Arvonen kuvaa.

Arvosen mukaan Terveyskylän täysi arvo näkyy vasta, kun hyvinvointialueet ottavat digipalvelut järjestelmällisesti käyttöön.

“Etelä-Suomessa saadaan jo nyt miltei puolen miljardin euron vuosihyöty. Yksin Uudellamaalla miljarditason hyödyt ovat lähellä, kun mahdollisuuksiin tartutaan koko ajan laajemmin. Pohjanmaalla tehdään jo todella hienoa työtä ja kun hyvinvointialueet koko maassa saadaan kunnolla mukaan, puhumme helposti aivan lähitulevaisuudessa miljardien säästöistä – ja palvelua parantamalla, ei kaventamalla.”

Suuri suomalainen onnistuminen

Palkinnon myöntävän Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha näkee Terveyskylän valtavassa kansallisessa potentiaalissa vahvan todisteen digitaalisuuden ja sitä kautta koko ohjelmistoalan voimasta.

“Tämä on meille ohjelmistoalalla tärkeä signaali. Pystymme Suomessa rakentamaan kriittisiä digipalveluja, jotka kestävät isoja volyymejä, täyttävät tietoturvavaatimukset ja joilla on suora yhteys ihmisen arkeen – ja vielä niin, että kansalaisilta saadaan palvelusta erittäin myönteistä palautetta. Terveyskylä näyttää, miten terveydenhuollon digitaalinen perusinfrastruktuuri voidaan tehdä kotimaisin voimin. Siksi on ilo nostaa se Vuoden Digipalveluksi 2025”, Roiha sanoo.

Roiha kiittää myös Terveyskylän monipuolista ja pitkäjänteistä verkostoyhteistyötä.

“Tämä ei ole sulka vain yhden organisaation hattuun, vaan koko suomalaisen sotesektorin ja ohjelmisto-osaamisen suuri suomalainen onnistuminen.”

Vuoden Digipalvelun 2025 on valinnut softa-alan ammattilaisista koottu tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii Riitta Raesmaa, Kamoon Digital. Tuomaristoon kuuluvat lisäksi:

Aino Sarakorpi, Verohallinto

Niko Skyttä, Panostaja

Iida Lähdemäki, AI Finland

Mika Jokiranta, Datafarm

Perttu Tolvanen, North Patrol

Petri Mäenpää, Sysart

Sirpa Korhonen, Tietoevry

Tarja Jernström, Microsoft

Terhi Karasjärvi, hallitusammattilainen

Toni Ranta, IBM

Ville Koskinen, Into Security

Palkintokriteerit

1. Yhteiskunnallinen merkitys

Miten palvelu on parantanut yhteiskunnan rakenteita tai toimintoja?



2. Kestävyys & vastuullisuus

Miten palvelu edistää kestävää kehitystä?



3. Elämänlaadun parantaminen

Miten palvelu on lisännyt käyttäjiensä hyvinvointia tai tuonut käyttäjilleen iloa?



4. Ongelmanratkaisukyky

Miten palvelu on sujuvoittanut vaikeiden tai ikävien asioiden käsittelyä tai helpottanut arjen haasteita?



5. Teknologinen toteutus & innovatiivisuus

Miten palvelu edustaa suomalaista ohjelmisto-osaamista? (Laadukas tekninen toteutus, innovatiivinen teknologian hyödyntäminen, erinomainen käyttäjäkokemus, tietoturva ja yksityisyydensuoja)

Aiemmat voittajat perusteluineen:

Verohallinnon digitaaliset kansalaispalvelut, Seniha Cihangir, Anu Mujunen, Aino Sarakorpi & Joonas Jarva, 2024

Palkintoperuste: Veropalvelujen yhteiskunnallinen merkitys ja kansalaisten elämänlaadun parantaminen. Palvelujen hyvä toimivuus lisää luottamusta viranomaispalveluita kohtaan ja vahvistaa yhteiskuntarauhaa.

Yle Areena, Tanja Iikkanen, 2023

Palkintoperuste: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka syntyy tasa-arvoisesta saavutettavuudesta kaikille suomalaisille sekä edelläkävijyydestä palvelunestohyökkäysten torjumisessa, ja merkityksestä huoltovarmuuden ylläpitäjänä & kehittäjänä.

Cloudpermit/Lupapiste, Jan Pawli, 2022

Palkintoperuste: Palvelu luo digitalisaatiolla ja automaatiolla rakennusvalvonnan tulevaisuutta: lupamenettelyjä sujuvoittamalla avataan portteja suuremmille ja nopeammille investoinneille.

We Encourage, Anna Juusela, 2021

Palkintoperuste: Digitaalisuus ja tekoäly on valjastettu vakavan yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen palvelun tarjotessa lähisuhdeväkivallan uhreille helpon tavan päästä apuun kiinni.

Yousician, Christian Thür, 2020

Palkintoperuste: Digitalisaation edistäminen kulttuurissa ja palvelun tarjoama mahdollisuus muuttua kulttuurin kuluttajista sen tekijöiksi.

Ukko.fi, Ukko Kumpulainen, 2019

Palkintoperuste: Palvelu on luonut kokonaan uuden kategorian eli kevytyrittäjyyden digitalisoituvaan yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Sirpa Arvonen, Digikehitysjohtaja, HUS Konsernipalvelut / Digipalvelut, 050 407 4544, sirpa.arvonen@hus.fi

Riitta Raesmaa, Puheenjohtaja, Vuoden Digipalvelu 2025 -tuomaristo, 040 903 3650, riitta@raesmaa.com

Rasmus Roiha, Toimitusjohtaja, Software Finland ry, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi