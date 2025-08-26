”Digihoito tuottaa terveydenhuoltoon miljardiluokan säästöpotentiaalin” – Vuoden Digipalvelu 2025 -palkinnon on voittanut Terveyskylä
Vuoden Digipalvelu 2025 -palkinnon saa Terveyskylä, Suomen yliopistosairaaloiden yhdessä rakentama kansallinen digiterveyden palvelukokonaisuus. “Voiton oikeutti ennen kaikkea Terveyskylän kiistaton yhteiskunnallinen merkitys. Palvelu tarjoaa jo nyt mallin sote-kriisin hallittuun purkamiseen digivahvisteisella hoidolla”, tiivistää tuomariston puheenjohtaja Riitta Raesmaa Terveyskylän merkityksen. “On hienoa, että yhteinen terveydenhuollon innovaatiomme saa ohjelmistoalalta näin upean tunnustuksen”, iloitsee palkinnon vastaanottanut HUS Konsernipalvelujen digikehitysjohtaja Sirpa Arvonen.
Lehdistötiedote 06.11.2025
Suomessa ei kulu päivääkään ilman synkkiä soteuutisia. Vuoden Digipalvelu 2025 -palkinnon voittaja, kansallinen digiterveyden palvelukokonaisuus Terveyskylä tarjoaa sotesynkeyteen toivoa ja todellisen ratkaisun. Terveyskylä koskettaa käytännössä jokaista suomalaista: Terveyskylän avoimet virtuaaliset talot, digitaaliset hoitopolut ja ammattilaisille suunnattu TerveyskyläPRO ovat jo nyt laajasti käytössä ympäri Suomea.
”Terveyskylän yhteiskunnallinen merkitys on täysin kiistaton. Terveyskylän digipalveluissa oli viime vuonna yli 15 miljoonaa istuntoa ja sivujen katseluita kertyi yli 60 miljoonaa. Korkealaatuinen suomalainen ohjelmisto-osaaminen yhdistettynä terveydenhuollon huippuammattilaisiin ovat luoneet palvelukokonaisuuden, jonka arvo mitataan jo nyt sadoissa miljoonissa euroissa. Digihoito tuottaa terveydenhuoltoon miljardiluokan säästöpotentiaalin”, kiittää Vuoden Digipalvelu 2025 tuomariston puheenjohtaja Riitta Raesmaa.
Suomen ohjelmistoalan kattojärjestö, Software Finland ry myönsi Vuoden Digipalvelu -palkinnon nyt seitsemättä kertaa. Tuomariston puheenjohtaja pitää voittajaa erityisen ansiokkaana.
“Terveyskylä on yhteiskunnallinen innovaatio, jossa digitaalisuuden mahdollisuudet pääsevät koko ajan paremmin oikeuksiinsa. Kun laadukas palvelu tuotetaan kansallisesti ja sitä hyödynnetään sekä kansalaisten itsehoidossa että sote-ammattilaisten työssä, syntyy juuri sellaista kestävää säästöä, jota Suomi kiistatta tarvitsee. Kiitos digitaalisen skaalautuvuuden, kustannuksia ei leikata palvelua heikentämällä, vaan päinvastoin: Palvelu paranee ja silti säästämme”, Raesmaa kiteyttää.
Digihoitopolut ovat jo arkea – miljardien säästöt näköpiirissä
Terveyskylä ei ole vain monipuolinen verkkopalvelu, vaan toimintatavan muutos. Omapolku-palvelukanavassa potilaat hoitavat osan omasta hoidostaan digitaalisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Ammattilaisille suunnattu TerveyskyläPRO taas tuo ohjeet, materiaalit ja työkalut niille, jotka muutosta toteuttavat. Palkinnon vastaanottajiin kuuluva HUS:in digikehitysjohtaja Sirpa Arvonen kiittää niin itse palkinnosta kuin syntyvästä huomiostakin.
“Olemme tästä palkinnosta erittäin kiitollisia ja tyytyväisiä. Meille valinta Vuoden Digipalveluksi kertoo, että terveydenhuollon mahdollisuudet uudistua digitaalisuuden avulla alkavat tulla ymmärretyiksi, mikä on kriittisen tärkeää koko Suomelle. Ammattilainen saa aikaa niille potilaille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kun osa kontaktista hoidetaan digitaalisesti, pystymme tuottamaan enemmän terveyttä samoilla käsipareilla. Jokainen digitaalisesti hoituva asia vapauttaa jonkun ammattilaisen kohtaamaan taas yhden asiakkaan enemmän”, Arvonen kuvaa.
Arvosen mukaan Terveyskylän täysi arvo näkyy vasta, kun hyvinvointialueet ottavat digipalvelut järjestelmällisesti käyttöön.
“Etelä-Suomessa saadaan jo nyt miltei puolen miljardin euron vuosihyöty. Yksin Uudellamaalla miljarditason hyödyt ovat lähellä, kun mahdollisuuksiin tartutaan koko ajan laajemmin. Pohjanmaalla tehdään jo todella hienoa työtä ja kun hyvinvointialueet koko maassa saadaan kunnolla mukaan, puhumme helposti aivan lähitulevaisuudessa miljardien säästöistä – ja palvelua parantamalla, ei kaventamalla.”
Suuri suomalainen onnistuminen
Palkinnon myöntävän Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha näkee Terveyskylän valtavassa kansallisessa potentiaalissa vahvan todisteen digitaalisuuden ja sitä kautta koko ohjelmistoalan voimasta.
“Tämä on meille ohjelmistoalalla tärkeä signaali. Pystymme Suomessa rakentamaan kriittisiä digipalveluja, jotka kestävät isoja volyymejä, täyttävät tietoturvavaatimukset ja joilla on suora yhteys ihmisen arkeen – ja vielä niin, että kansalaisilta saadaan palvelusta erittäin myönteistä palautetta. Terveyskylä näyttää, miten terveydenhuollon digitaalinen perusinfrastruktuuri voidaan tehdä kotimaisin voimin. Siksi on ilo nostaa se Vuoden Digipalveluksi 2025”, Roiha sanoo.
Roiha kiittää myös Terveyskylän monipuolista ja pitkäjänteistä verkostoyhteistyötä.
“Tämä ei ole sulka vain yhden organisaation hattuun, vaan koko suomalaisen sotesektorin ja ohjelmisto-osaamisen suuri suomalainen onnistuminen.”
Vuoden Digipalvelun 2025 on valinnut softa-alan ammattilaisista koottu tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii Riitta Raesmaa, Kamoon Digital. Tuomaristoon kuuluvat lisäksi:
- Aino Sarakorpi, Verohallinto
- Niko Skyttä, Panostaja
- Iida Lähdemäki, AI Finland
- Mika Jokiranta, Datafarm
- Perttu Tolvanen, North Patrol
- Petri Mäenpää, Sysart
- Sirpa Korhonen, Tietoevry
- Tarja Jernström, Microsoft
- Terhi Karasjärvi, hallitusammattilainen
- Toni Ranta, IBM
- Ville Koskinen, Into Security
Palkintokriteerit
1. Yhteiskunnallinen merkitys
Miten palvelu on parantanut yhteiskunnan rakenteita tai toimintoja?
2. Kestävyys & vastuullisuus
Miten palvelu edistää kestävää kehitystä?
3. Elämänlaadun parantaminen
Miten palvelu on lisännyt käyttäjiensä hyvinvointia tai tuonut käyttäjilleen iloa?
4. Ongelmanratkaisukyky
Miten palvelu on sujuvoittanut vaikeiden tai ikävien asioiden käsittelyä tai helpottanut arjen haasteita?
5. Teknologinen toteutus & innovatiivisuus
Miten palvelu edustaa suomalaista ohjelmisto-osaamista? (Laadukas tekninen toteutus, innovatiivinen teknologian hyödyntäminen, erinomainen käyttäjäkokemus, tietoturva ja yksityisyydensuoja)
Aiemmat voittajat perusteluineen:
Verohallinnon digitaaliset kansalaispalvelut, Seniha Cihangir, Anu Mujunen, Aino Sarakorpi & Joonas Jarva, 2024
Palkintoperuste: Veropalvelujen yhteiskunnallinen merkitys ja kansalaisten elämänlaadun parantaminen. Palvelujen hyvä toimivuus lisää luottamusta viranomaispalveluita kohtaan ja vahvistaa yhteiskuntarauhaa.
Yle Areena, Tanja Iikkanen, 2023
Palkintoperuste: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka syntyy tasa-arvoisesta saavutettavuudesta kaikille suomalaisille sekä edelläkävijyydestä palvelunestohyökkäysten torjumisessa, ja merkityksestä huoltovarmuuden ylläpitäjänä & kehittäjänä.
Cloudpermit/Lupapiste, Jan Pawli, 2022
Palkintoperuste: Palvelu luo digitalisaatiolla ja automaatiolla rakennusvalvonnan tulevaisuutta: lupamenettelyjä sujuvoittamalla avataan portteja suuremmille ja nopeammille investoinneille.
We Encourage, Anna Juusela, 2021
Palkintoperuste: Digitaalisuus ja tekoäly on valjastettu vakavan yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen palvelun tarjotessa lähisuhdeväkivallan uhreille helpon tavan päästä apuun kiinni.
Yousician, Christian Thür, 2020
Palkintoperuste: Digitalisaation edistäminen kulttuurissa ja palvelun tarjoama mahdollisuus muuttua kulttuurin kuluttajista sen tekijöiksi.
Ukko.fi, Ukko Kumpulainen, 2019
Palkintoperuste: Palvelu on luonut kokonaan uuden kategorian eli kevytyrittäjyyden digitalisoituvaan yhteiskuntaan.
Lisätiedot
Sirpa Arvonen, Digikehitysjohtaja, HUS Konsernipalvelut / Digipalvelut, 050 407 4544, sirpa.arvonen@hus.fi
Riitta Raesmaa, Puheenjohtaja, Vuoden Digipalvelu 2025 -tuomaristo, 040 903 3650, riitta@raesmaa.com
Rasmus Roiha, Toimitusjohtaja, Software Finland ry, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi
Software Finland ry on vuonna 1993 perustettu ainutlaatuinen yritysjohdon yhteisö ja ohjelmistoalan vaikuttaja. Toimintamme tärkein tavoite on jäsenyritystemme ja koko ohjelmistoalan kukoistus. Suomessa nimittäin tehdään huippulaadukasta ja kansainvälisesti kilpailukykyistä softaa, ja me uskomme, että sen avulla ratkaistaan maailman isotkin ongelmat. Mukana alaa koskevaan päätöksentekoon vaikuttamassa, tutkimusta ja koulutusta tukemassa sekä liiketoimintaansa kehittämässä on yli 600 softayritystä Suomesta. Software Finland ry tunnettiin vuoden 2023 alkuun asti nimellä Ohjelmisto- ja e-business ry ja vuoteen 2018 nimellä Ohjelmistoyrittäjät ry.
