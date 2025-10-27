Hämeen kauppakamarin puheenjohtajaksi Sami Kotiniemi
Hämeen kauppakamarin puheenjohtajaksi on valittu Forssassa kotipaikkaa pitävän teknologiayhtiö DA-Groupin hallituksen puheenjohtaja Sami Kotiniemi. Valinta hyväksyttiin Vaalivaliokunnan esityksestä kauppakamarin syyskokouksessa 6.11.2025 Lahdessa ja Kotiniemen kausi puheenjohtajana alkaa 1.1.2026. Hän on toiminut Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenenä useiden vuosien ajan.
Puheenjohtajavalinnan lisäksi Hämeen kauppakamarin uusiksi varapuheenjohtajiksi hyväksyttiin Vaalivaliokunnan esityksestä Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki ja Makron-konsernin toimitusjohtaja Johanna Vuopala. Kivimäki on toiminut Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenenä kuluneena vuonna ja Vuopala kahden vuoden ajan.
Hämeen kauppakamarin nykyinen, puheenjohtajan tehtävänsä jättävä Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto on toiminut kauppakamarin hallituksen jäsenenä kymmenen vuoden ajan, josta puheenjohtajana viimeiset neljä vuotta.
”On ollut hienoa nähdä läheltä, miten tärkeää ja merkittävää edunvalvontatyötä Hämeen kauppakamarissa tehdään. Iso kiitos osaavalle henkilökunnalle ja kaikille Hämeen kauppakamarin jäsenille hyvästä yhteistyöstä menneinä vuosina!”, Vormisto toteaa.
”Olen ollut pitkään mukana Hämeen kauppakamarin toiminnassa ja hallitustyössä, ja otan nyt innolla vastaan hallituksen puheenjohtajan tehtävän. Haluan omalta osaltani edistää Hämeen – ja sitä kautta koko Suomen – elinkeinoelämän menestystä. Hämeen kauppakamarin aktiivinen toiminta tarjoaa tähän erinomaisen ja vaikuttavan kanavan”, Kotiniemi korostaa.
Toimikaudeksi 2025–2026 valittu Konecranes Oyj:n Director Supply Chain Timo Mattila jatkaa varapuheenjohtajana. Uusiksi Hämeen kauppakamarin hallituksen jäseniksi valittiin Hevosopisto Oy:n toimitusjohtaja Heli Kivimäki ja Osuuskauppa Hämeenmaan markettoimialajohtaja Jouni Viljanen.
Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenet vuonna 2026:
Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja Sami Kotiniemi, hallituksen puheenjohtaja, DA-Group (uusi pj.)
Varapuheenjohtaja Mika Kivimäki, toimitusjohtaja, Hämeen Osuuspankki (uusi varapj.)
Varapuheenjohtaja Timo Mattila, Director Supply Chain, Konecranes Oyj
Varapuheenjohtaja Johanna Vuopala, konsernin toimitusjohtaja, Makron (uusi varapj.)
Jäsenet
Anders Ek, tehtaanjohtaja, SSAB Europe Oy
Jarkko Haukilahti, paikallisjohtaja, Hämeen Media Oy
Riku Heino, toimitusjohtaja, Linnan Kehitys Oy
Pekka Järvi, kunnanjohtaja, Hattulan kunta
Janne Kartano, toimitusjohtaja, Kultakeskus Oy
Heli Kivimäki, toimitusjohtaja, Hevosopisto Oy (uusi)
Mikko Koivulehto, toimitusjohtaja, Kiertokapula Oy
Niko Kyynäräinen, kaupunginjohtaja, Lahden kaupunki
Marika Mesimäki, Senior Advisor, yrittäjä, Mesimäki Company Oy
Pär-Gustaf Relander, hallituksen puheenjohtaja, Polttimo Oy
Riikka Riihimäki, toimitusjohtaja, Forssan Yrityskehitys Oy
Jan Räsänen, toimitusjohtaja, Heinolan Sahakoneet Oy
Kari Simolin, toimitusjohtaja, Dieffenbacher Panelboard Oy
Tommi Sneck, Sahateollisuuden johtaja, Koskisen Oyj
Tomi Tura, toimitusjohtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Jouni Viljanen, markettoimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa (uusi)
Janne Virtanen, aluejohtaja, Kesko Oyj, Varsinais-Suomi ja Häme
Annamaria Väli-Klemelä, HR- ja Vastuullisuusjohtaja, Luhta Sportswear Company
Yhteyshenkilöt
Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Olli Vormisto, p. 050 358 8336
Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja 1.1.2026 alkaen Sami Kotiniemi, p. 040 547 0481
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala, p. 050 339 1625
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
