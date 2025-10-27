Hämeen kauppakamarin puheenjohtajaksi Sami Kotiniemi

Puheenjohtajavalinnan lisäksi Hämeen kauppakamarin uusiksi varapuheenjohtajiksi hyväksyttiin Vaalivaliokunnan esityksestä Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki ja Makron-konsernin toimitusjohtaja Johanna Vuopala. Kivimäki on toiminut Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenenä kuluneena vuonna ja Vuopala kahden vuoden ajan.

Hämeen kauppakamarin nykyinen, puheenjohtajan tehtävänsä jättävä Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto on toiminut kauppakamarin hallituksen jäsenenä kymmenen vuoden ajan, josta puheenjohtajana viimeiset neljä vuotta.

”On ollut hienoa nähdä läheltä, miten tärkeää ja merkittävää edunvalvontatyötä Hämeen kauppakamarissa tehdään. Iso kiitos osaavalle henkilökunnalle ja kaikille Hämeen kauppakamarin jäsenille hyvästä yhteistyöstä menneinä vuosina!”, Vormisto toteaa.

”Olen ollut pitkään mukana Hämeen kauppakamarin toiminnassa ja hallitustyössä, ja otan nyt innolla vastaan hallituksen puheenjohtajan tehtävän. Haluan omalta osaltani edistää Hämeen – ja sitä kautta koko Suomen – elinkeinoelämän menestystä. Hämeen kauppakamarin aktiivinen toiminta tarjoaa tähän erinomaisen ja vaikuttavan kanavan”, Kotiniemi korostaa.

Toimikaudeksi 2025–2026 valittu Konecranes Oyj:n Director Supply Chain Timo Mattila jatkaa varapuheenjohtajana. Uusiksi Hämeen kauppakamarin hallituksen jäseniksi valittiin Hevosopisto Oy:n toimitusjohtaja Heli Kivimäki ja Osuuskauppa Hämeenmaan markettoimialajohtaja Jouni Viljanen.

Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenet vuonna 2026:

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Sami Kotiniemi, hallituksen puheenjohtaja, DA-Group (uusi pj.)

Varapuheenjohtaja Mika Kivimäki, toimitusjohtaja, Hämeen Osuuspankki (uusi varapj.)

Varapuheenjohtaja Timo Mattila, Director Supply Chain, Konecranes Oyj

Varapuheenjohtaja Johanna Vuopala, konsernin toimitusjohtaja, Makron (uusi varapj.)

Jäsenet

Anders Ek, tehtaanjohtaja, SSAB Europe Oy

Jarkko Haukilahti, paikallisjohtaja, Hämeen Media Oy

Riku Heino, toimitusjohtaja, Linnan Kehitys Oy

Pekka Järvi, kunnanjohtaja, Hattulan kunta

Janne Kartano, toimitusjohtaja, Kultakeskus Oy

Heli Kivimäki, toimitusjohtaja, Hevosopisto Oy (uusi)

Mikko Koivulehto, toimitusjohtaja, Kiertokapula Oy

Niko Kyynäräinen, kaupunginjohtaja, Lahden kaupunki

Marika Mesimäki, Senior Advisor, yrittäjä, Mesimäki Company Oy

Pär-Gustaf Relander, hallituksen puheenjohtaja, Polttimo Oy

Riikka Riihimäki, toimitusjohtaja, Forssan Yrityskehitys Oy

Jan Räsänen, toimitusjohtaja, Heinolan Sahakoneet Oy

Kari Simolin, toimitusjohtaja, Dieffenbacher Panelboard Oy

Tommi Sneck, Sahateollisuuden johtaja, Koskisen Oyj

Tomi Tura, toimitusjohtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Jouni Viljanen, markettoimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa (uusi)

Janne Virtanen, aluejohtaja, Kesko Oyj, Varsinais-Suomi ja Häme

Annamaria Väli-Klemelä, HR- ja Vastuullisuusjohtaja, Luhta Sportswear Company