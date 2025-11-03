Suomen startup-sektori ylitti 10 miljardin euron vientitavoitteen viisi vuotta etuajassa – uusi tavoite 20 miljardia vuoteen 2030
Suomen startup-sektori on saavuttanut historiallisen merkkipaalun: alan yritykset ovat ylittäneet 10 miljardin euron vuotuiset vientitulot, viisi vuotta ennen alkuperäistä tavoiteaikaa. Kasvuyrityksistä on muodostunut talouden vahva kivijalka perinteisten metsä- ja metalliteollisuuden rinnalle.
Suomalaiset startupit ovat onnistuneet rakentamaan merkittäviä kansainvälisiä kasvutarinoita ja houkuttelemaan ennätyksellisesti ulkomaista pääomaa, osaajia ja kumppanuuksia. Nyt startup-yhteisö nostaa seuraavan yhteisen tavoitteen – 20 miljardin euron vientitulot vuoteen 2030 mennessä.
“Startup-yritykset ovat nyt pysyvä osa Suomen talouden perustaa. Ne luovat työtä, vientiä ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Nyt on aika varmistaa, että kasvu jatkuu ja Suomi pysyy houkuttelevimpien startup-maiden joukossa”, sanoo Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
Startup-yhteisön kuusi välitöntä toimenpide-ehdotusta hallitukselle
Kasvuvauhdin turvaamiseksi ja Suomen kansainvälisen vetovoiman vahvistamiseksi startup-yhteisö esittää seuraavat konkreettiset toimenpiteet toteutettavaksi välittömästi:
Automaattinen työlupa ja pankkitilin avaus erityisasiantuntijoille ja heidän perheilleen kahden viikon kuluessa työsopimuksen allekirjoittamisesta.
Kaupallistamisen tuki €2 miljoonaa kasvuyritystä kohden alkuvaiheen kehitysvaiheessa, vaiheittain myönnettävänä.
Kasvuyritysten T&K-menojen 200 % verovähennysoikeus sekä saman edun ulottaminen myös etabloituneiden yritysten uuteen tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Yhdysvaltain QSBS-mallia vastaava ohjelma, jossa sijoittajat voivat saada rahastojen ja suorien sijoitusten tuotot verovapaasti, mikäli varat sijoitetaan uudelleen kotimaisiin kasvuyrityksiin tai -rahastoihin.
Työeläkeyhtiöiden sijoitusten kohdentaminen vähintään 5 %:n osuudella listaamattomiin startupeihin.
Avainhenkilöiden verotuksen keventäminen, jotta Suomi säilyttää kilpailukykynsä osaajien ja johtajien houkuttelussa.
”Näillä toimilla varmistamme, että Suomi ei pelkästään synnytä uusia innovaatioita, vaan myös pitää ne täällä. Startupit ovat jo nyt merkittävä vientimoottori, ja niillä on potentiaalia kaksinkertaistaa vaikutuksensa seuraavan viiden vuoden aikana. Siihen tarvitaan rohkeita ratkaisuja”, Pakarinen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Riikka PakarinenToimitusjohtaja / CEOSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405800833riikka@startupyhteiso.com
