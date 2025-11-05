Helena Pirttiniemi palkittiin kansainvälisellä itslearning Teacher of the Year 2025 -tunnustuksella

Vuoden 2025 itslearning Teacher of the Year -palkinto myönnettiin Helena Pirttiniemelle tunnustuksena hänen poikkeuksellisesta työstään kokonaisvaltaisen terveyskasvatuksen edistäjänä ja esikuvallisesta tavastaan innostaa opiskelijoita ja kollegoita oppimaan ja kasvamaan yhdessä.

TAIMI-koulutus Oy on Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton koulutus- ja viestintäyritys, joka tarjoaa luontaistuotealan ammatillista koulutusta. TAIMI-koulutus tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston HY+-koulutuspalveluiden kanssa muun muassa fytonomi-koulutuksen toteuttamisessa. Rastor-instituutin kanssa TAIMI-koulutus järjestää terveystuotealalle räätälöityjä yrittäjä- ja liiketalouden tutkintokoulutuksia. Lisäksi TAIMI-koulutus järjestää homeopatian ammatillisia opintoja sekä lääketieteen perusopintoja.

TAIMI-koulutuksessa Pirttiniemi on luonut oppimisyhteisön, jossa jokainen opiskelija tulee nähdyksi, tuetuksi ja rohkaistuksi kasvamaan sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Hänen opetuksensa ulottuu teorian tuolle puolen: hän auttaa opiskelijoita yhdistämään tiedon käytännön työhön ja ohjaa heitä kehittymään ammattitaitoisiksi ja vastuullisiksi hyvinvointialan ammattilaisiksi, jotka ymmärtävät yksilöllisen neuvonnan merkityksen.

Pirttiniemen opetusmenetelmä yhdistää vuoropuhelun, kokemuksellisen oppimisen ja reflektion. Hän etsii jatkuvasti uusia tapoja tehdä opetuksesta merkityksellistä ja tukee opiskelijoiden itsetuntemusta, eettistä ajattelua ja vahvan ammatillisen identiteetin rakentumista.

“Tämä tunnustus merkitsee minulle paljon, sillä se kertoo ennen kaikkea opiskelijoista, opettajayhteisöstä ja yhteisestä oppimisesta. Opettaminen on vuorovaikutusta, jossa jokainen kasvaa – opiskelija ja opettaja yhdessä. Pyrin luomaan ilmapiirin, jossa oppiminen on inhimillistä, rohkaisevaa ja oivaltavaa,” kertoo Helena Pirttiniemi, TAIMI-koulutus Oy:n toimitusjohtaja ja kouluttaja.

“Helena ottaa aina aikaa kuunnella opiskelijoitaan aidosti ja tukea heitä yksilöllisesti. Hänen ohjauksensa auttaa monia löytämään uudelleen luottamuksen itseensä ja viemään opintonsa menestyksekkäästi päätökseen,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Vuoden 2025 itslearning Teacher of the Year-tunnustuksen saivat myös Hannu Haikara (ICT-opettaja, Koulutuskeskus JEDU, Suomi) ja Tina Philippi (opettaja, Friedrich-Harkort Schule, Saksa). Kaikkia palkittuja yhdistää oppimisen inhimillinen ote, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä kyky hyödyntää teknologiaa aidosti opetuksen tukena.

Tietoa itslearningista:

Itslearning on norjalaislähtöinen, kansainvälisesti toimiva digitaalisen oppimisen alusta (Learning Management System, LMS), jota käyttää miljoonia oppijoita ja opettajia eri puolilla maailmaa. Järjestelmä on käytössä erityisesti Euroopassa – muun muassa Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. itslearning tarjoaa ratkaisuja opetuksen suunnitteluun, vuorovaikutukseen, arviointiin ja oppimisen seurantaan, ja sen tavoitteena on tukea yksilöllistä, osallistavaa ja vaikuttavaa oppimista kaikilla koulutusasteilla. https://itslearning.com