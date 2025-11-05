Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Helena Pirttiniemi palkittiin kansainvälisellä itslearning Teacher of the Year 2025 -tunnustuksella
Euroopan johtava digitaalisen oppimisen alusta itslearning on myöntänyt vuoden 2025 Teacher of the Year -tunnustuksen suomalaiselle kouluttajalle Helena Pirttiniemelle, joka toimii TAIMI-koulutus Oy:n toimitusjohtajana ja pääkouluttajana.
Vuoden 2025 itslearning Teacher of the Year -palkinto myönnettiin Helena Pirttiniemelle tunnustuksena hänen poikkeuksellisesta työstään kokonaisvaltaisen terveyskasvatuksen edistäjänä ja esikuvallisesta tavastaan innostaa opiskelijoita ja kollegoita oppimaan ja kasvamaan yhdessä.
TAIMI-koulutus Oy on Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton koulutus- ja viestintäyritys, joka tarjoaa luontaistuotealan ammatillista koulutusta. TAIMI-koulutus tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston HY+-koulutuspalveluiden kanssa muun muassa fytonomi-koulutuksen toteuttamisessa. Rastor-instituutin kanssa TAIMI-koulutus järjestää terveystuotealalle räätälöityjä yrittäjä- ja liiketalouden tutkintokoulutuksia. Lisäksi TAIMI-koulutus järjestää homeopatian ammatillisia opintoja sekä lääketieteen perusopintoja.
TAIMI-koulutuksessa Pirttiniemi on luonut oppimisyhteisön, jossa jokainen opiskelija tulee nähdyksi, tuetuksi ja rohkaistuksi kasvamaan sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Hänen opetuksensa ulottuu teorian tuolle puolen: hän auttaa opiskelijoita yhdistämään tiedon käytännön työhön ja ohjaa heitä kehittymään ammattitaitoisiksi ja vastuullisiksi hyvinvointialan ammattilaisiksi, jotka ymmärtävät yksilöllisen neuvonnan merkityksen.
Pirttiniemen opetusmenetelmä yhdistää vuoropuhelun, kokemuksellisen oppimisen ja reflektion. Hän etsii jatkuvasti uusia tapoja tehdä opetuksesta merkityksellistä ja tukee opiskelijoiden itsetuntemusta, eettistä ajattelua ja vahvan ammatillisen identiteetin rakentumista.
“Tämä tunnustus merkitsee minulle paljon, sillä se kertoo ennen kaikkea opiskelijoista, opettajayhteisöstä ja yhteisestä oppimisesta. Opettaminen on vuorovaikutusta, jossa jokainen kasvaa – opiskelija ja opettaja yhdessä. Pyrin luomaan ilmapiirin, jossa oppiminen on inhimillistä, rohkaisevaa ja oivaltavaa,” kertoo Helena Pirttiniemi, TAIMI-koulutus Oy:n toimitusjohtaja ja kouluttaja.
“Helena ottaa aina aikaa kuunnella opiskelijoitaan aidosti ja tukea heitä yksilöllisesti. Hänen ohjauksensa auttaa monia löytämään uudelleen luottamuksen itseensä ja viemään opintonsa menestyksekkäästi päätökseen,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Vuoden 2025 itslearning Teacher of the Year-tunnustuksen saivat myös Hannu Haikara (ICT-opettaja, Koulutuskeskus JEDU, Suomi) ja Tina Philippi (opettaja, Friedrich-Harkort Schule, Saksa). Kaikkia palkittuja yhdistää oppimisen inhimillinen ote, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä kyky hyödyntää teknologiaa aidosti opetuksen tukena.
Tietoa itslearningista:
Itslearning on norjalaislähtöinen, kansainvälisesti toimiva digitaalisen oppimisen alusta (Learning Management System, LMS), jota käyttää miljoonia oppijoita ja opettajia eri puolilla maailmaa. Järjestelmä on käytössä erityisesti Euroopassa – muun muassa Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. itslearning tarjoaa ratkaisuja opetuksen suunnitteluun, vuorovaikutukseen, arviointiin ja oppimisen seurantaan, ja sen tavoitteena on tukea yksilöllistä, osallistavaa ja vaikuttavaa oppimista kaikilla koulutusasteilla. https://itslearning.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena PirttiniemitoimitusjohtajaTAIMI-koulutus OyPuh:040 187 6416helena.pirttiniemi@taimikoulutus.fiwww.taimikoulutus.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Päivi Paltola jatkaa Kaupan liiton hallituksessa – Erikoiskaupan ja vastuullisuuden ääni kuuluu vahvasti myös tulevalla kaudella5.11.2025 15:17:17 EET | Tiedote
Kaupan liiton hallitukseen kaudelle 2026 on valittu uusia ja jatkavia jäseniä. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto iloitsee siitä, että Ruohonjuuri Oy:n toimitusjohtaja Päivi Paltola jatkaa hallituksen jäsenenä myös tulevalla kaudella.
Fibermaxxing nostaa kuidun kunniaan – uusi hyvinvointitrendi korostaa suolistoterveyttä5.11.2025 10:20:09 EET | Tiedote
Sosiaalisessa mediassa ja kansainvälisissä hyvinvointimedioissa puhutaan nyt fibermaxxingista – ruokavaliosta, jossa pyritään tietoisesti lisäämään ravintokuidun saantia kohti yksilölle optimaalisia määriä. Ilmiö sai alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 2024, ja se on levinnyt nopeasti myös Eurooppaan ja Suomeen vuoden 2025 aikana.
Hyvinkään Luontaistuote 50 vuotta – paikallinen perheyritys on ollut hyvinvoinnin asialla sukupolvien ajan4.11.2025 12:33:19 EET | Tiedote
Mervi ja Hannu Ahokkaan perheyritys, Hyvinkään Luontaistuote Oy, on palvellut Hyvinkään ja lähikuntien asukkaita terveystuotteiden parissa jo yli puolen vuosisadan ajan. Yritys toimii nykyisin BioPro-myymälänä kauppakeskus Willassa ja on osa kotimaista yrittäjävetoista BioPro-ketjua.
Uusi asiantuntijaselvitys: Täydentävät hoidot ovat Suomessa laajasti käytettyä, turvallista ja tukevat terveydenhuoltoa31.10.2025 09:32:39 EET | Tiedote
Tuore kotimainen asiantuntijaselvitys täydentävistä hoidoista antaa ajantasaisen, tutkimustietoon perustuvan kokonaiskuvan täydentävistä hoitomenetelmistä Suomessa. Selvityksen ovat laatineet lääketieteen ja kansanterveyden asiantuntijat Mikko Nenonen (LT, dosentti), Anneli Milén (HLT, professori) ja Markku Partinen (LKT, professori).
Julkisen sanan neuvoston käsittely vie nyt kuukausia enemmän kuin aiemmin – Terveystuotekauppiaiden Liitto odottanut päätöstä jo lähes seitsemän kuukautta24.10.2025 12:27:41 EEST | Tiedote
Julkisen sanan neuvoston (JSN) mukaan kanteluiden käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut, ja päätöstä käsittelyyn ottamisesta voi joutua odottamaan noin puoli vuotta. Kantelumäärät ovat pysyneet korkeina, mikä on pidentänyt käsittelyaikoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme