Suomalaiset startupit ennätystahdissa – rahoitusta jo yli 1,5 miljardia euroa tänä vuonna
Suomalaiset startupit ovat saaneet tänä vuonna rahoitusta ennätystahtiin. Pääomasijoittajat ry:n tuoreiden tilastojen mukaan vuoden alkupuoliskon aikana sijoituksia on tullut 400 miljoonaa euroa, ja loppuvuoden merkittävien kierrosten myötä kokonaissumman arvioidaan nousseen jo yli 1,5 miljardiin euroon. Kotimaiset sijoittajat ovat sijoittaneet historian toiseksi korkeimman summan, ja julkinen sektori on lisännyt panoksiaan. Rahastojen varainkeruu kuitenkin takkuilee.
Pääomasijoittajat ry:n tuoreiden tilastojen mukaan suomalaisiin startupeihin sijoitettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 400 miljoonaa euroa. Loppuvuoden merkittävien sijoitusten arvioidaan nostaneen tämän vuoden kokonaissumman jo nyt noin 1,5 miljardiin euroon, mikä ennakoisi ennätysvuotta. Syksyllä uusista sijoituksista ilmoittivat muun muassa Suomen kaikkien aikojen suurimman rahoituskierroksen kerännyt Oura (777 M€) sekä viidenneksi suurimman kierroksen saanut IQM (275 M€).
Kotimaiset pääomasijoittajat vauhdissa – sijoituksia jo 226 miljoonaa euroa
Suomalaiset pääomasijoittajat sijoittivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 226 miljoonaa euroa, mikä oli historian toiseksi korkein puolivuotissumma. Tästä potista 112 miljoonaa euroa kohdistui myöhemmän vaiheen startupeihin.
Myös julkinen sektori on lisännyt panoksiaan myöhemmän vaiheen startup-sijoituksiin Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin alkuvuonna julkaistun sijoitusstrategian mukaisesti. Julkisen sektorin sijoitukset kasvoivatkin poikkeuksellisen suuriksi, 74 miljoonaan euroon, kun aiempina puolivuotisjaksoina ne ovat olleet 10–20 miljoonan euron tasolla.
”Kotimaiset pääomasijoitusrahastot ovat vahvasti mukana startupien alkuvaiheessa, mutta isommilla kasvukierroksilla heidän osuutensa pienenee. Olisi Suomen etu, että suomalainen omistus jatkuu mahdollisimman pitkään”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja Jonne Kuittinen.
Talouden epävarmuus hidastaa varainkeruuta
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla startup-sijoituksia tekevät suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät rahastoihinsa uusia sijoitettavia varoja vain 106 miljoonaa euroa, mikä oli lähihistorian toiseksi alhaisin määrä. Talouden epävarmuus on vähentänyt yrityskauppoja ja irtautumisia, mikä hidastaa pääomien palautumista rahastoihin sijoittaneille ja näin ollen vaikeuttaa varainkeruuta.
”Suomen taloudessa kasvua on tällä hetkellä vain ammattimaisesti omistetuissa listaamattomissa yhtiöissä. Tämä avaa hyviä mahdollisuuksia suomalaisille tuottohakuisille sijoittajille myös jatkossa”, kertoo Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Riku Asikainen.
Tilastointijakson jälkeen Lifeline Ventures julkaisi Suomen kaikkien aikojen suurimman, 400 miljoonan euron venture capital -rahaston, joka nostanee koko vuoden varainkeruun ennätyslukemiin, vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.
Pääomasijoittajat ry
Pääomasijoittajat ry on pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni Suomessa. Teemme toimialan vaikuttamistyötä, tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja viestimme aktiivisesti toimialasta. Lisäksi ylläpidämme toimialan eettisiä säännöksiä, tuotamme suosituksia ja järjestämme koulutuksia toimialan kehittämiseksi.
Yli 1 400 täysin uutta työpaikkaa – pääomasijoitustaustaiset yritykset kulkevat vastavirtaan30.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Pääomasijoittajat ry:n ja PwC:n tuore vaikuttavuustutkimus osoittaa, että pääomasijoittaminen on vahva moottori Suomen talouden uudistumiselle. Viimeisen vuoden aikana pääomasijoitustaustaiset yritykset loivat yli 1 400 täysin uutta työpaikkaa, kun muu yksityinen sektori menetti 37 000 työpaikkaa. Vuosina 2014–2024 Suomen 500 suurimman yrityksen listalle nousseista 146 yrityksestä 29 prosenttia oli saanut pääomasijoituksen, mikä kertoo pääomasijoittamisen merkittävästä roolista suomalaisyritysten kasvun, tuottavuuden ja työllisyyden vauhdittajana.
Pääomasijoitusmarkkina piristyi vuonna 2024 – epävarma toimintaympäristö jarruttaa kehitystä28.4.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2024 jälkipuolisko toi piristystä suomalaiselle pääomasijoitusmarkkinalle. Irtautumisia nähtiin eniten sitten alkuvuoden 2022, ja rahastoihin kerättiin noin miljardin euron potti, selviää Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tilastoista. Vaikka sijoituskohteiden määrä jäi historiallisen alhaiseksi, kasvuyrityksiin suunnatut sijoitukset nousivat ennätystasolle, mihin vaikutti poikkeuksellisen suuri yksittäinen sijoitus. Markkina osoittaa potentiaalia, mutta suunta kuluvalle vuodelle riippuu toimintaympäristön vakaudesta.
Suomen startup-sijoituksissa kasvua 56 % - muu Eurooppa laskussa8.4.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Suomen startup-yritykset keräsivät vuonna 2024 yhteensä 1,4 miljardia euroa sijoituksia, mikä on 56 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, selviää Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tilastoista. Kasvua vauhdittivat erityisesti loppuvuoden muutamat suuremmat rahoituskierrokset. Ilman ulkomaista pääomaa luvut olisivat huomattavasti vaisumpia, sillä kotimaiset sijoittajat eivät pysy suurissa rahoituskierroksissa mukana.
Onko Suomen listautumistahti pysyvästi jämähtänyt vai nousukiito vasta edessä?31.3.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Pääomasijoittajat ry:n tuoreen kyselyn mukaan seuraavan viiden vuoden aikana jopa 57 pääomasijoitustaustaisella yrityksellä on potentiaalia listautua pörssiin. Erityistä tänä vuonna on se, että listalle nousi 21 täysin uutta potentiaalista listautujaa. Samaan aikaan Suomen pörssilistautumisten määrä on ollut selvässä laskussa viime vuosiin verrattuna. Listautumismarkkina on edelleen haastava, mutta kiinnostus listautumisiin on kuitenkin kasvamassa.
Nyt sanoista tekoihin - Kasvuriihi-hankkeen loppuraportti tarjoaa ratkaisut kasvunrakentajien haasteisiin3.3.2025 14:46:00 EET | Tiedote
Kasvuriihi-hankkeen loppuraportti esittää kattavia ja kunnianhimoisia toimenpidekokonaisuuksia, jotka tukevat Suomen talouskasvun vauhdittamista ja parantavat pääomasijoitustoiminnan edellytyksiä Suomessa. Monet raportin ehdotukset ovat linjassa Pääomasijoittajat ry:n aiemmin esittämien ratkaisuiden kanssa kasvuyrittäjyyden, pääomasijoittamisen ja kestävän talouskasvun edistämiseksi.
