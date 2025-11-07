Rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma vahvistaa osallisuutta ja tukee syrjivien rakenteiden purkamista
Keski-Suomen hyvinvointialueella on laadittu ensimmäinen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma. Hyvin toteutettu rakenteellinen sosiaalityö varmistaa, että tieto ihmisten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista välittyy päätöksentekoon. Rakenteellisella sosiaalityöllä voidaankin vähentää eriarvoisuutta ja lisätä hyvinvointia.
– Sosiaalihuollon asiantuntijat voivat yhdessä asiakkaidensa kanssa nostaa esiin epäkohtia ja vaikuttaa niiden korjaamiseen. On tärkeää, että sosiaalihuollon asiantuntemus ja asiakkaiden kokemuksellinen ääni saa entistä vahvemman roolin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, toteaa sosiaalihuollon johtaja Marena Paahto. – Näin pystymme edistämään osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä muuttamaan toimimattomia rakenteita palvelujärjestelmissämme.
Uusia vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisiin epäkohtiin
Toteutussuunnitelman tarkoituksena on tuoda rakenteellinen sosiaalityö kiinteäksi osaksi hyvinvointialueen toimintaa. Toteutussuunnitelmalla varmistetaan rakenteellisen sosiaalityön kokonaisuuden hallinta, tiedon hyödyntäminen ja työkäytäntöjen kehittäminen. Tavoitteena on, että jokainen sosiaalihuollon ammattilainen toteuttaa työssään rakenteellista sosiaalityötä.
– Keskeistä on vaikuttaminen ja muutos. Rakenteellisella sosiaalityöllä voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja edistää kansalaisten hyvinvointia. Tämä edellyttää eri toimijoiden työskentelyä yhteisten tavoitteiden eteen, kuvaa asiantuntija Sivi Talvensola.
Rakenteellista sosiaalityötä edistetään kouluttamalla ja perehdyttämällä sosiaalihuollon ammattilaisia ja esihenkilöitä uusiin toimintatapoihin sekä vahvistamalla yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa. Myös sosiaalista raportointia sekä tiedonkulun ja osallisuuden rakenteita kehitetään.
Tällä valtuustokaudella panostetaan tiedon tuottamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja osallisuuteen
Tulevina vuosina rakenteellisessa sosiaalityössä panostetaan erityisesti tietotyöhön, oikeudenmukaisuustyöhön ja osallisuustyöhön. Tietotyön osalta keskitytään asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa. Oikeudenmukaisuustyössä panostetaan syrjivien rakenteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. Osallisuustyön kokonaisuudessa puolestaan keskitytään asiakkaiden ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen.
Ensimmäisenä toimintavuonna keskitytään sosiaalisen raportoinnin juurruttamiseen, yhteisöllisen työn, yhteisösosiaalityön sekä yhteisövaikuttavuuden vakiinnuttamiseen sekä rakenteellisen sosiaalityön tavoitteiden ja tiedon kytkemiseen osaksi ohjelmatyötä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä ja rakenteellisen sosiaalityön ohjausryhmä ovat hyväksyneet suunnitelman. Suunnitelma viedään syksyn aikana tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden lautakuntaan, aluehallitukseen ja aluevaltuustoon. Toteutussuunnitelma on voimassa hyvinvointialueen valtuustokauden ajan. Valtuustokauden päättyessä rakenteellisen sosiaalityön onnistumista arvioidaan ja tulevalle valtuustokaudelle sovitaan uudet painopisteet.
Rakenteellista sosiaalityötä on kehitetty Keski-Suomen hyvinvointialueella osana EU-rahoitteista Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on, että keskisuomalaiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti, helposti, kynnyksettömästi ja monikanavaisesti. Ohjelmassa panostetaan etenkin haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevien asiakkaiden palveluihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marena Paahto, sosiaalihuollon johtaja, marena.paahto(at)hyvaks.fi, p. 040 1434759
Sivi Talvensola, asiantuntija, Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, sivi.talvensola(at)hyvaks.fi, p. 040 0904663
Viestinnän yhteyshenkilö: Sanni Saarelainen, sanni.saarelainen(at)hyvaks.fi, p. 040 5394332
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
