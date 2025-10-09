Svea

Svea Bank tytäryhtiöineen palkittiin Suomen perheystävällisimpänä yrityksenä

7.11.2025 15:03:58 EET | Svea | Tiedote

Jaa

Mothers in Business ja Great Place to Work ovat palkinneet Svea Bankin perhemyönteisen yrityskulttuurin. Svealla uskotaan työn ja perheen yhteensovittamiseen: työ ja perhe tukevat
toisiaan.

Mia Tuomisto, Head of HR
Mia Tuomisto, Head of HR

Svealla perheystävällisyys näkyy ennen kaikkea luottamuksena ja ihmislähtöisyytenä. Työt pyritään tekemään työpäivän aikana, eikä painetta ylitöihin jäämiseen ole. Hybridimalli mahdollistaa joustavan etätyön lähes kaikissa rooleissa, myös palkatonta vapaata tai kevennettyä työaikaa voidaan sopia elämäntilanteen mukaan.

– Meillä työn ja perheen ei tarvitse olla vastakkain. Kun työnantaja luottaa ihmisiin ja antaa vastuuta, arki sujuu, olipa kyse lapsista, isovanhemmista tai muusta hoivavastuusta. Haluamme mahdollistaa työn ja elämän tasapainon kaikissa elämänvaiheissa, sanoo Svea Bankin Head of HR Mia Tuomisto.

Tuomiston mukaan työnantajien onkin tulevaisuudessa tärkeää tunnistaa hoivan tarve yhä monipuolisemmin.

– Väestö ikääntyy ja moni huolehtii omien lasten lisäksi myös vanhemmistaan. Työelämän perheystävällisyys on pikkulapsivaiheen lisäksi myös muita elämäntilanteita, joissa meidän työnantajana on tärkeää huomioida ja tukea, Tuomisto toteaa.

Svean perhemyönteinen toimintatapa on saanut viime vuosina useita tunnustuksia. Tänä vuonna Great Place to Work valitsi Svean ensin Suomen parhaaksi työpaikaksi ja sen jälkeen Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe 2025 -listalle. Marraskuussa uraäitien verkosto Mothers in Business (MiB) ja Great Place to Work huomioivat Svean Suomen perheystävällisimpänä työpaikkana.

– Nämä ovat kaikki hienoja tunnustuksia, ja olemme niistä ylpeitä. Palkinnot eivät kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tulos, sanoo Svea Bankin maajohtaja Pasi Väre.

Perheystävällisyys on ennen muuta arvovalinta, mutta se on myös järkevää liiketoiminnallisesti.

– Perheystävällisyys on yritykselle inhimillinen arvovalinta, jonka myötä työtä ja muuta elämää on mahdollista yhteensovittaa joustavasti. Perheystävällisyyden myötä työntekijät jaksavat paremmin työpaikalla, mutta myös sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja pysyvät motivoituneempana, sanoo Mothers in Businessin Jenny Söderman.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Mia Tuomisto, Head of HR
Mia Tuomisto, Head of HR
Lataa
Svea Bankin toimitusjohtaja Pasi Väre
Toimitusjohtaja Pasi Väre, Svea Bank
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Svea

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye