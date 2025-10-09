Svea Bank tytäryhtiöineen palkittiin Suomen perheystävällisimpänä yrityksenä

Svealla perheystävällisyys näkyy ennen kaikkea luottamuksena ja ihmislähtöisyytenä. Työt pyritään tekemään työpäivän aikana, eikä painetta ylitöihin jäämiseen ole. Hybridimalli mahdollistaa joustavan etätyön lähes kaikissa rooleissa, myös palkatonta vapaata tai kevennettyä työaikaa voidaan sopia elämäntilanteen mukaan.

– Meillä työn ja perheen ei tarvitse olla vastakkain. Kun työnantaja luottaa ihmisiin ja antaa vastuuta, arki sujuu, olipa kyse lapsista, isovanhemmista tai muusta hoivavastuusta. Haluamme mahdollistaa työn ja elämän tasapainon kaikissa elämänvaiheissa, sanoo Svea Bankin Head of HR Mia Tuomisto.

Tuomiston mukaan työnantajien onkin tulevaisuudessa tärkeää tunnistaa hoivan tarve yhä monipuolisemmin.

– Väestö ikääntyy ja moni huolehtii omien lasten lisäksi myös vanhemmistaan. Työelämän perheystävällisyys on pikkulapsivaiheen lisäksi myös muita elämäntilanteita, joissa meidän työnantajana on tärkeää huomioida ja tukea, Tuomisto toteaa.

Svean perhemyönteinen toimintatapa on saanut viime vuosina useita tunnustuksia. Tänä vuonna Great Place to Work valitsi Svean ensin Suomen parhaaksi työpaikaksi ja sen jälkeen Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe 2025 -listalle. Marraskuussa uraäitien verkosto Mothers in Business (MiB) ja Great Place to Work huomioivat Svean Suomen perheystävällisimpänä työpaikkana.

– Nämä ovat kaikki hienoja tunnustuksia, ja olemme niistä ylpeitä. Palkinnot eivät kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tulos, sanoo Svea Bankin maajohtaja Pasi Väre.

Perheystävällisyys on ennen muuta arvovalinta, mutta se on myös järkevää liiketoiminnallisesti.

– Perheystävällisyys on yritykselle inhimillinen arvovalinta, jonka myötä työtä ja muuta elämää on mahdollista yhteensovittaa joustavasti. Perheystävällisyyden myötä työntekijät jaksavat paremmin työpaikalla, mutta myös sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja pysyvät motivoituneempana, sanoo Mothers in Businessin Jenny Söderman.