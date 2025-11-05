Sofia Virta jyrähtää hallituksen ilmastoneuvotteluista: Jos kokoomus jälleen tyytyy tanssimaan perussuomalaisten pillin mukaan, sen ilmastovastuusta ei ole jäljellä mitään
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan Vihreät ei aio katsoa sivusta, jos hallitus lähtee purkamaan ilmastolakia tai hiilineutraaliustavoitetta.
HS:n tietojen mukaan perussuomalaiset yrittää yhä saada Petteri Orpon (kok) hallitusta luopumaan Suomen ilmastolakiin ja hallitusohjelmaan kirjatusta vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta.
– Odotan, että kokoomus laittaa hallituskumppaninsa kuriin. Ensin perussuomalaiset saivat hyppiä pöydille rasismikommenteillaan, eilen he saivat kyseenalaistaa ilmastotiedettä suorassa televisiolähetyksessä nyt he yrittävät vesittää ilmastolain ja hiilineutraaliustavoitteen, kokoomus ei voi antaa tämän tapahtua, Virta jyrähtää ja viittaa torstai-illan A-talkiin, jossa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kyseenalaisti ilmastofaktoja.
– Jos kokoomus jälleen tyytyy tanssimaan perussuomalaisten pillin mukaan, niin mitä sitten jää hallituksen selkärangasta jäljelle? Nyt testataan, onko kokoomuksella yhtään uskottavuutta jäljellä ilmastovastuussa sekä tieteeseen ja tutkimukseen pohjautuvassa päätöksenteossa – vai onko kaikki myytävissä hallituksen kasassa pysymisen vuoksi, Virta sanoo.
Virran mukaan on ristiriitaista, että kasvua havitteleva hallitus ei näytä hyödyntävän vihreän kasvun mahdollisuuksia.
– Ilmastokriisin pysäyttäminen ei ole valinta vaan pakko. Kyse on turvallisuudesta, taloudesta, ruokaturvasta sekä tietysti myös Suomen maineesta ja tulevaisuuden työpaikoista. On kyse siitä, kotiutetaanko vihreät investoinnit Suomeen vai karkaavatko ne maailmalle. Hallituksen on päätettävä, edustaako se ilmastovastuullista länsimaata vai perussuomalaisten piikkilankapuolueen panttivankia.
– Jos hallitus lähtee purkamaan ilmastolakia tai hiilineutraaliustavoitetta, Vihreät ei tule katsomaan sivusta. Emme hyväksy, että tulevien sukupolvien tulevaisuus neuvotellaan pois pöydältä poliittisen pelin vuoksi, Virta linjaa.
