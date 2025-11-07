Ex-ympäristöministeri Mikkonen: Pääministeripuolue katsoo sivusta, kun hallituskumppanit heikentävät norpan suojelua ja ilmastokriisin torjuntaa

Belemin ilmastokokouksessa Brasiliassa YK:n pääsihteeri ja tasavallan presidentti Alexander Stubb muistuttavat ilmastotoimien kiireellisyydestä. Samaan aikaan Suomessa perussuomalaiset käyvät kauppaa ilmastotavoitteiden heikentämisestä hallituksessa.

– Hallituksen ilmastopolitiikka on käytännössä toimettomuutta ja taaksepäin menoa. Kokoomus on päästänyt perussuomalaiset ohjaksiin, ja päätökset ovat lisänneet päästöjä sen sijaan, että niitä vähennettäisiin tai hiilinieluja vahvistettaisiin, toteaa entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Sama kaava näkyy saimaannorpan suojelussa. Paraikaa valmistellaan uutta asetusta verkkokalastusrajoituksista, mutta tällä kertaa ilman laajaa asiantuntijaryhmää. Valmistelu on keskitetty ELY-keskuksen kalatalousyksikölle maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa.

Saimaannorpan suojelusta vastaava Metsähallitus kannattaa verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuun loppuun. Näin erittäin uhanalaisen norpan kuuttien turhat verkkokuolemat vähenisivät tilanteessa, jossa ilmaston lämpeneminen on jo heikentänyt pesintämenestystä arvaamattomien lumi- ja jääolosuhteiden vuoksi.

– Pelkona on, että kristillisdemokraattien maa- ja metsätalousministeri saa jälleen sanella lopputuloksen norpan ja luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliseen suuntaan ja kokoomus hyväksyy tämän hiljaa. Näinhän kävi jo vanhojen metsien ja perinnebiotooppien kohdalla. Pääministeripuolueen pitäisi nyt vetää raja. Saimaannorpan ja ilmaston suojelua ei saa alistaa hallituksen sisäiselle kaupankäynnille, Mikkonen vaatii.

– Kokoomuksen omassa ohjelmassa luvataan laajentaa verkkokalastuksen rajoituksia saimaannorpan pesimäalueilla. On täysin kestämätöntä, jos kristillisdemokraattien maa- ja metsätalousministeri Essayahin annetaan ajaa linjaa, joka on tämän vastainen. Ympäristöministeri Multalan on pidettävä norpan puolta – vai jäävätkö kokoomuksen viralliset tavoitteetkin hallituskumppaneiden luontovihamielisyyden jalkoihin, Mikkonen kysyy.