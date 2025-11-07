Ex-ympäristöministeri Mikkonen: Pääministeripuolue katsoo sivusta, kun hallituskumppanit heikentävät norpan suojelua ja ilmastokriisin torjuntaa
Pääministeripuolue kokoomus vakuuttaa puheissaan ottavansa ilmasto- ja luontokriisin vakavasti, mutta käytännössä se antaa perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien sanella linjan. Kokoomuksen ympäristöpolitiikka jää Mikkosen mukaan puheen tasolle – ja hallituskumppaneille puheetkin ovat liikaa, kun ilmastotavoitteita ja saimaannorpan suojelua halutaan heikentää.
Belemin ilmastokokouksessa Brasiliassa YK:n pääsihteeri ja tasavallan presidentti Alexander Stubb muistuttavat ilmastotoimien kiireellisyydestä. Samaan aikaan Suomessa perussuomalaiset käyvät kauppaa ilmastotavoitteiden heikentämisestä hallituksessa.
– Hallituksen ilmastopolitiikka on käytännössä toimettomuutta ja taaksepäin menoa. Kokoomus on päästänyt perussuomalaiset ohjaksiin, ja päätökset ovat lisänneet päästöjä sen sijaan, että niitä vähennettäisiin tai hiilinieluja vahvistettaisiin, toteaa entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.
Sama kaava näkyy saimaannorpan suojelussa. Paraikaa valmistellaan uutta asetusta verkkokalastusrajoituksista, mutta tällä kertaa ilman laajaa asiantuntijaryhmää. Valmistelu on keskitetty ELY-keskuksen kalatalousyksikölle maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa.
Saimaannorpan suojelusta vastaava Metsähallitus kannattaa verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuun loppuun. Näin erittäin uhanalaisen norpan kuuttien turhat verkkokuolemat vähenisivät tilanteessa, jossa ilmaston lämpeneminen on jo heikentänyt pesintämenestystä arvaamattomien lumi- ja jääolosuhteiden vuoksi.
– Pelkona on, että kristillisdemokraattien maa- ja metsätalousministeri saa jälleen sanella lopputuloksen norpan ja luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliseen suuntaan ja kokoomus hyväksyy tämän hiljaa. Näinhän kävi jo vanhojen metsien ja perinnebiotooppien kohdalla. Pääministeripuolueen pitäisi nyt vetää raja. Saimaannorpan ja ilmaston suojelua ei saa alistaa hallituksen sisäiselle kaupankäynnille, Mikkonen vaatii.
– Kokoomuksen omassa ohjelmassa luvataan laajentaa verkkokalastuksen rajoituksia saimaannorpan pesimäalueilla. On täysin kestämätöntä, jos kristillisdemokraattien maa- ja metsätalousministeri Essayahin annetaan ajaa linjaa, joka on tämän vastainen. Ympäristöministeri Multalan on pidettävä norpan puolta – vai jäävätkö kokoomuksen viralliset tavoitteetkin hallituskumppaneiden luontovihamielisyyden jalkoihin, Mikkonen kysyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Inka Hopsu: Suomen on toimittava Sudanin kriisin pysäyttämiseksi – siviilien kärsimys ei saa jäädä unohduksiin7.11.2025 15:38:41 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii, että Suomen on lisättävä humanitaarista apua, vaikutettava YK:ssa ja EU:ssa aktiivisesti väkivallan lopettamiseksi sekä tehtävä työtä siviilien suojelemiseksi ja sotarikosten tutkimiseksi. Hopsu jättää tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen Sudanin humanitaarisen kriisin helpottamisesta ja toimista sodan lopettamiseksi.
Sofia Virta jyrähtää hallituksen ilmastoneuvotteluista: Jos kokoomus jälleen tyytyy tanssimaan perussuomalaisten pillin mukaan, sen ilmastovastuusta ei ole jäljellä mitään7.11.2025 15:21:22 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan Vihreät ei aio katsoa sivusta, jos hallitus lähtee purkamaan ilmastolakia tai hiilineutraaliustavoitetta.
Vihreiden Tynkkynen: EU-maat vesittivät 2040-päästötavoitteen juuri YK:n ilmastokokouksen alla5.11.2025 11:14:09 EET | Tiedote
EU-maat pääsivät vihdoin sopuun vuoden 2040 päästötavoitteesta. Valitettavasti jarrumaat onnistuivat vesittämään tavoitetta ja lykkäämään ratkaisevia ilmastotoimia, pahoittelee vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.
Vihreiden Pitko: Hallituksen ilmastotoimettomuus jarruttaa vihreää siirtymän investointeja – SSAB:n päätös on hälytysmerkki5.11.2025 11:03:46 EET | Tiedote
SSAB on ilmoittanut luopuvansa suunnitelmasta rakentaa Raaheen uusi miljardi-investoinnin fossiilivapaa terästehdas. Päätös on vakava muistutus siitä, että vihreän siirtymän investoinnit eivät etene Suomessa riittävällä vauhdilla. Vihreiden varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Jenni Pitko kritisoi Orpon hallitusta ilmastopolitiikan toimettomuudesta.
Vihreiden Tiina Elo: Hallituksen laadittava kansallinen luonnonvarasopimus rajoittamaan luonnonvarojen ylikulutusta4.11.2025 13:47:20 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo vaatii hallitusta laatimaan kansallisen luonnonvarasopimuksen, jolla rajoitettaisiin luonnonvarojen ylikulutusta ja turvattaisiin kestävän kehityksen tavoitteet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme