1KOMMA5° ylittää ensimmäistä kertaa 100 miljoonan euron rajan lokakuussa

Helsinki, November 10, 2025 – Saksalainen CleanTech-yksisarvinen 1KOMMA5° saavutti lokakuussa merkittävän virstanpylvään: yritys vastaanotti ensimmäistä kertaa perustamisensa (2021) jälkeen uusia tilauksia yhteensä noin 105 miljoonan euron arvosta yhden kuukauden aikana. Tilauksiin sisältyy uusia suurhankkeita muun muassa johtavalta tanskalaiselta rautatieyhtiöltä sekä Saksasta. Yritys jatkaa näin kasvuaan vastoin yleistä markkinatrendiä – Euroopan aurinkosähkömarkkinat on viime vuosina supistuneet merkittävästi.

"Olemme iloisia siitä, että 1KOMMA5° kasvaa kaikilla alueilla – maailmanlaajuisesti," sanoo Sascha Koppe, Chief Revenue Officer ja yrityksen globaalista myynnistä vastaava johtaja."

1KOMMA5° Suomi on kasvanut huimaa vauhtia: liikevaihto on noussut 158 prosenttia lokakuuhun 2025 mennessä verrattuna edellisvuoteen. Suomen kuluttajamarkkina on selvässä nousussa erityisesti energiavarastojen ja akkuteknologian osalta – kehitysvaiheessa, jossa muu Eurooppa on ollut jo 5–10 vuotta.

Kasvua vauhdittavat virtuaalivoimalaitokset ja pörssisähköön perustuvat optimointipalvelut, jotka mahdollistavat sähkönkulutuksen automaattisen ohjauksen hinnan mukaan. Älyohjaus reservimarkkinoille on Suomessa uusi ilmiö, joka tuo asiakkaille merkittäviä säästöjä ja tekee energiajärjestelmistä entistä älykkäämpiä.

"158 prosentin kasvu Suomessa osoittaa, että kysyntä älykkäille energiavarastoille ja optimointipalveluille kasvaa nopeasti. Sähkön hintavaihtelut ja reservimarkkinoiden avautuminen ovat lisänneet kiinnostusta ratkaisuihin, jotka auttavat kotitalouksia hallitsemaan kulutustaan tehokkaammin. Uskomme, että kehitys jatkuu vahvana myös tulevina vuosina, ja lämpöpumppujen lisääminen tuotevalikoimaamme tekee toden teolla totta visiostamme tarjota asiakkaille kokonaisvaltainen one-stop-shop-kokemus," sanoo Ricardo Pacheco, 1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja.

Yrityksen mukaan älykkäät energiavarastot ovat keskeinen tekijä kasvavassa asiakaskiinnostuksessa. Ohjelmistopohjainen energianhallinta yhdistää asiakkaiden järjestelmät ja optimoi sähkön osto- ja myyntiajankohdat: sähköä ostetaan, kun hinnat ovat alhaiset, ja myydään verkkoon, kun hinnat ovat korkeat. Näin kotitaloudet voivat hyötyä erityisen edullisista sähkön hinnoista ja samalla tukea sähköverkon tasapainoa.

“Heartbeat AI:n avulla olemme luoneet sähkömarkkinoille uuden tukipilarin, joka on osoittautunut toimivaksi. Virtuaalivoimalaitoksemme kasvaa nyt 600 megawatin kapasiteettiin, mikä vastaa noin 60 prosenttia perinteisen ydinvoimalan kapasiteetista," sanoo Philipp Schröder, 1KOMMA5°:n toimitusjohtaja ja perustaja. "Nyt näemme, että yksityisten kotitalouksien lisäksi yhä useammat asunto-osakeyhtiöt ja keskisuuret yritykset ottavat Heartbeat AI:n hyödyt käyttöönsä."

Äskettäin 1KOMMA5° on jättänyt valituksen Euroopan komissiolle Saksan hallituksen uusille kaasuvoimaloille myönnettävistä tuista. Yritys katsoo, että hajautetut energiajärjestelmät joutuvat rakenteellisesti epäedulliseen asemaan, vaikka ne ovat taloudellisempia ja ennen kaikkea nopeammin skaalattavissa.

Heartbeat AI on jo nyt yksi Euroopan suurimmista yksityiskotitalouksille suunnatuista virtuaalivoimalaitoksista. Vuosina 2025–2027 1KOMMA5° investoi yli 100 miljoonaa euroa Heartbeat AI -ohjelmistoliiketoiminnan laajentamiseen.

Tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2030 mennessä yhteensä 20 GW virtuaalivoimalaitoskapasiteettia – määrä, joka vastaa uusien kaasuvoimaloiden suunniteltua kokonaiskapasiteettia.

Huomio medialle

Yrityksen nimi, 1KOMMA5°, tarkoittaa saksaksi 1,5° ja viittaa yrityksen missioon tukea valtioita maailmanlaajuisesti pitämään maapallon lämpötilan nousun enintään 1,5 asteessa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.