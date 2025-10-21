Suomalainen Tiedeakatemia ry

Viestinnän professori Esa Väliverronen palkittiin työstään tieteen puolestapuhujana

10.11.2025 17:33:11 EET | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Tiedote

Jaa

Professori Esa Väliverronen saa Suomalaisen Tiedeakatemian myöntämän Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinnon pitkäjänteisestä, näkyvästä ja vaikuttavasta työstään tieteen puolestapuhujana. Hän on johdonmukaisesti ja rohkeasti edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa niin tutkijana, julkisena keskustelijana, opettajana kuin tiedepoliittisena kommentoijana, palkintoperusteluissa todetaan.

Esa Väliverronen, Pro Scientia -palkinnonsaaja.
Suomalainen Tiedeakatemia

Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinto myönnetään tieteen puolestapuhujalle, henkilölle tai muulle taholle, joka on merkittävästi edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa. Suomalaisen Tiedeakatemian joka toinen vuosi jakama palkinto on arvoltaan 10 000 euroa.

Professori Väliverronen on pitkän uransa aikana noussut suomalaisen tiedeviestinnän ja tutkijoiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keskeiseksi suunnannäyttäjäksi. Väliverrosen työ yhdistää tieteentutkimuksen ja mediatutkimuksen näkökulmia ja tuo näkyväksi tutkijoiden roolia demokratian ja julkisen keskustelun ylläpitäjinä. Hän on vahvistanut tieteeseen kohdistuvaa luottamusta ja ymmärrystä sekä osoittanut omalla esimerkillään, miten tutkija voi toimia sillanrakentajana tieteen ja yhteiskunnan välillä.

Väliverronen on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Hän osallistuu tiedettä ja asiantuntijuutta käsittelevään julkiseen keskusteluun ja kirjoittaa tieteen vapautta puolustavia artikkeleita.

-Tutkimuksen vapaus on tieteen elinehto. Tutkijoiden pitää saada vapaasti etsiä, yrittää ja erehtyä. Vain siten tiede voi parhaiten edistyä, Väliverronen painottaa.

Hän on lisännyt tietoisuutta tieteen julkisuudesta ja tiedon luotettavuudesta aikana, jolloin tieteen rooli yhteiskunnassa vaatii entistä syvällisempää ymmärrystä. Väliverronen on osallistunut myös useamman Tiedebarometrin laadintaan.

Väliverrosen työn vaikuttavuudesta kertoo myös hänen roolinsa opettajana. Työssään viestinnän professorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Väliverronen on vuosikymmenien ajan kouluttanut uusia tutkijasukupolvia ymmärtämään tiedon julkisuuden, luottamuksen ja avoimuuden kysymyksiä.

Palkinto jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian Ilta tieteelle -yleisötilaisuudessa maanantaina 10. marraskuuta Ritarihuoneella Helsingissä.

Lisätietoja:

Professori Esa Väliverronen

esa.valiverronen@helsinki.fi, 040 7425293

Suomalainen Tiedeakatemia

Pääsihteeri Pekka Aula

pekka.aula@acadsci.fi, 040 7030 952

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Esa Väliverronen, Pro Scientia -palkinnonsaaja 2025
Suomalainen Tiedeakatemia
Lataa

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Tiedeakatemia ry

Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto kulutustutkija Eliisa Kylkilahdelle20.10.2025 19:51:00 EEST | Tiedote

Yliopistonlehtori Eliisa Kylkilahden tutkimustyössä yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla kuluttajatutkimus, liiketaloustiede ja kestävyystieteet, mikä on avannut uusia näkökulmia yhteiskunnallisten muutosten ymmärtämiseen. Kylkilahden tutkimusta on hyödynnetty laajasti ja se on muun muassa vaikuttanut asumis- ja ilmastopolitiikan valmisteluun, Suomalainen Tiedeakatemia toteaa palkintoperusteluissaan.

”Peukkutsunami” osoittaa, ettei Suomessa ole toimivaa hoitopolkua stimulanttiriippuvuuteen – tutkitusti tehokkaita hoitokeinoja ei käytetä3.10.2025 06:00:00 EEST | Tiedote

Alfa-PVP:n eli ”peukun” käytön yleistyminen, päihtymyksen aiheuttava väkivaltaisuus ja takavarikkojen kasvu kertovat ilmiöstä, johon Suomen palvelujärjestelmä ei ole varautunut. Ongelmia voidaan ratkaista mahdollistamalla korvaushoito stimulanttiriippuvuuden hoidossa, ohjaamalla potilaita päihdehoitoon suoraan päivystyksestä sekä vahvistamalla päihdeosaamista koulutuksessa, ehdottavat tutkijat Suomalaisen Tiedeakatemian uudessa tietokoosteessa.

Datakeskusbuumi – tutkijat arvioivat miten miljardihankkeista saadaan suurin hyöty kunnille29.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote

Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla yli 20 miljardin euron edestä datakeskusinvestointeja. Investointisummista ei voi suoraan päätellä, kuinka paljon taloudellista hyötyä datakeskuksista on Suomelle. Jotta datakeskusinvestoinnista olisi kunnalle mahdollisimman paljon hyötyä, tulee kuntapäättäjien huomioida paikallinen elinkeinorakenne, datakeskuksen elinkaari ja ympäristövaikutukset. Näin arvioivat eri tieteenalojen tutkijat Suomalaisen Tiedeakatemian tuoreessa tiedeiskussa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye