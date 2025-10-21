Viestinnän professori Esa Väliverronen palkittiin työstään tieteen puolestapuhujana

Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinto myönnetään tieteen puolestapuhujalle, henkilölle tai muulle taholle, joka on merkittävästi edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa. Suomalaisen Tiedeakatemian joka toinen vuosi jakama palkinto on arvoltaan 10 000 euroa.

Professori Väliverronen on pitkän uransa aikana noussut suomalaisen tiedeviestinnän ja tutkijoiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keskeiseksi suunnannäyttäjäksi. Väliverrosen työ yhdistää tieteentutkimuksen ja mediatutkimuksen näkökulmia ja tuo näkyväksi tutkijoiden roolia demokratian ja julkisen keskustelun ylläpitäjinä. Hän on vahvistanut tieteeseen kohdistuvaa luottamusta ja ymmärrystä sekä osoittanut omalla esimerkillään, miten tutkija voi toimia sillanrakentajana tieteen ja yhteiskunnan välillä.

Väliverronen on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Hän osallistuu tiedettä ja asiantuntijuutta käsittelevään julkiseen keskusteluun ja kirjoittaa tieteen vapautta puolustavia artikkeleita.

-Tutkimuksen vapaus on tieteen elinehto. Tutkijoiden pitää saada vapaasti etsiä, yrittää ja erehtyä. Vain siten tiede voi parhaiten edistyä, Väliverronen painottaa.

Hän on lisännyt tietoisuutta tieteen julkisuudesta ja tiedon luotettavuudesta aikana, jolloin tieteen rooli yhteiskunnassa vaatii entistä syvällisempää ymmärrystä. Väliverronen on osallistunut myös useamman Tiedebarometrin laadintaan.

Väliverrosen työn vaikuttavuudesta kertoo myös hänen roolinsa opettajana. Työssään viestinnän professorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Väliverronen on vuosikymmenien ajan kouluttanut uusia tutkijasukupolvia ymmärtämään tiedon julkisuuden, luottamuksen ja avoimuuden kysymyksiä.

Palkinto jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian Ilta tieteelle -yleisötilaisuudessa maanantaina 10. marraskuuta Ritarihuoneella Helsingissä.

