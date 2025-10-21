Viestinnän professori Esa Väliverronen palkittiin työstään tieteen puolestapuhujana
Professori Esa Väliverronen saa Suomalaisen Tiedeakatemian myöntämän Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinnon pitkäjänteisestä, näkyvästä ja vaikuttavasta työstään tieteen puolestapuhujana. Hän on johdonmukaisesti ja rohkeasti edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa niin tutkijana, julkisena keskustelijana, opettajana kuin tiedepoliittisena kommentoijana, palkintoperusteluissa todetaan.
Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinto myönnetään tieteen puolestapuhujalle, henkilölle tai muulle taholle, joka on merkittävästi edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa. Suomalaisen Tiedeakatemian joka toinen vuosi jakama palkinto on arvoltaan 10 000 euroa.
Professori Väliverronen on pitkän uransa aikana noussut suomalaisen tiedeviestinnän ja tutkijoiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keskeiseksi suunnannäyttäjäksi. Väliverrosen työ yhdistää tieteentutkimuksen ja mediatutkimuksen näkökulmia ja tuo näkyväksi tutkijoiden roolia demokratian ja julkisen keskustelun ylläpitäjinä. Hän on vahvistanut tieteeseen kohdistuvaa luottamusta ja ymmärrystä sekä osoittanut omalla esimerkillään, miten tutkija voi toimia sillanrakentajana tieteen ja yhteiskunnan välillä.
Väliverronen on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Hän osallistuu tiedettä ja asiantuntijuutta käsittelevään julkiseen keskusteluun ja kirjoittaa tieteen vapautta puolustavia artikkeleita.
-Tutkimuksen vapaus on tieteen elinehto. Tutkijoiden pitää saada vapaasti etsiä, yrittää ja erehtyä. Vain siten tiede voi parhaiten edistyä, Väliverronen painottaa.
Hän on lisännyt tietoisuutta tieteen julkisuudesta ja tiedon luotettavuudesta aikana, jolloin tieteen rooli yhteiskunnassa vaatii entistä syvällisempää ymmärrystä. Väliverronen on osallistunut myös useamman Tiedebarometrin laadintaan.
Väliverrosen työn vaikuttavuudesta kertoo myös hänen roolinsa opettajana. Työssään viestinnän professorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Väliverronen on vuosikymmenien ajan kouluttanut uusia tutkijasukupolvia ymmärtämään tiedon julkisuuden, luottamuksen ja avoimuuden kysymyksiä.
Palkinto jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian Ilta tieteelle -yleisötilaisuudessa maanantaina 10. marraskuuta Ritarihuoneella Helsingissä.
Lisätietoja:
Professori Esa Väliverronen
esa.valiverronen@helsinki.fi, 040 7425293
Suomalainen Tiedeakatemia
Pääsihteeri Pekka Aula
pekka.aula@acadsci.fi, 040 7030 952
Yhteyshenkilöt
Irina HaltsonenViestintäpäällikköSuomalainen TiedeakatemiaPuh:+358 50 587 6527irina.haltsonen@acadsci.fi
Pekka AulapääsihteeriSuomalainen TiedeakatemiaPuh:040 7030 952pekka.aula@acadsci.fi
Kuvat
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
