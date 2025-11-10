Vihreiden Elo lähettää terveisiä Marttisen työryhmälle: “Krääsätalous kuriin -aloitteen hyväksyminen olisi tärkeä ensimmäinen askel”
Kansanedustaja Tiina Elo kiittää työministeri Matias Marttista siitä, että hallitus on viimein tarttumassa holtittomasti kasvavan krääsäkaupan ongelmiin. Työryhmälle hän lähettää terveisinä valmiin mallin Ranskasta sekä kansalaisaloitteen toimenpidelistan.
Tullin tuoreen arvion mukaan suomalaisten pääasiassa kiinalaisista krääsäkaupoista tilaamien pakettien määrä nousee tänä vuonna yli 50 miljoonaan pakettiin. Elo painottaa, että kertakäyttökulutus kuormittaa ympäristöä, eikä tuotteiden turvallisuudesta ole takeita. Lisäksi pakettiralli kiinalaisista kräsääkaupoista syö toimintaedellytyksiä vastuullisilta suomalaisilta yrityksiltä, joille ohjautuu vain 14% suomalaisten muotiin ja tekstiileihin käyttämästä rahasta.
– Esimerkiksi pikamuodin aggressiivisen myynnin tuloksena maailmaan syntyy vuosittain 92 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä. Kiitän työministeri Marttista siitä, että tähän ongelmaan ollaan vihdoin tarttumassa ja jään odottamaan pikaisia konkreettisia toimia, Elo toteaa.
Elon mukaan valmiita ratkaisuja krääsäkaupan suitsimiseksi on tarjolla. Hän nostaa esiin Ranskan mallin ultrapikamuodin markkinointikiellosta sekä liudan verotuksellisia keinoja, kuten kierrätettyjen tuotteiden ja korjauspalveluiden arvonlisäverokannan laskun sekä Keskustankin vaihtoehdobudjetissa esillä olleen Temu-veron.
– Tähän teemaan keskittyvä Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite on torstaina täysistunnon käsittelyssä. Toivonkin kollegoiltani rohkeutta ja ripeyttä sen käsittelyyn. Aloitteen hyväksyminen olisi Marttisen työryhmällekin hyvä ensimmäinen askel, hän painottaa.
Pelkkä krääsäkaupan kieltäminen ei Elon mielestä kuitenkaan riitä. Hänestä nyt käytävä keskustelu on vain ensimmäinen askel matkalla pois kertakäyttökulttuurista kohti kiertotaloutta.
– Suomessa on korkea aika siirtyä krääsätaloudesta kiertotalouteen. Olemme Euroopan eniten luonnonvaroja käyttävä valtio mutta tuottavuutemme ja jalostusarvomme on silti surkeaa. Kiertotalouden vauhdittaminen auttaisi ratkomaan sekä ympäristön kuormituksen että talouskasvun ongelmia, Elo tiivistää.
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
