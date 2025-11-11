Millaista on olla hiv-positiivinen äiti Suomessa? – Kansainvälistä aids-päivää vietetään 1.12.

Mervi Pakka odotti vuonna 2006 esikoistaan, kun äitiysneuvolan rutiinitarkastuksessa hänen verestään löytyi hi-viruksen vasta-aineita. Sairaus oli jo pitkällä, ja Mervi oli kuolemassa aidsiin. Kauanko hänellä olisi elinaikaa? Ehdittäisiinkö lapsi pelastaa?

”Vaikka työskentelin diagnoosin saadessani hoitoalalla lähihoitajana, oma tietämyksen hi-viruksesta oli lähellä nollaa. Median kohuotsikot 1980-luvulla olivat tehneet tehtävänsä ja minäkin ajattelin, ettei sairaus kosketa minua”, Mervi Pakka kertoo.

Aids vyöryi otsikoihin 1980-luvulla ja aiheutti moraalipaniikin, jonka seuraukset ulottuvat vielä tähän päivään. Hi-virukseen liittyy edelleen epätietoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta, minkä vuoksi tartunnan saaneiden eristäminen ja eristäytyminen jatkuvat.

”Mervi kantoi salaisuutta 19 vuotta ja hän tietää, että salaisuudet jos jotkin tappavat. […] Tämä kirja on yhden häpeän loppu”, Mirkka Torikka kirjoittaa.

Mirkka Torikka on Jyväskylässä asuva toimittaja, kirjailija, yhteisötyöntekijä ja äiti, jonka sydäntä lähellä ovat yhteiskunnalliset tabuaiheet. Hän kiinnostui hi-viruksesta jo 1990-luvulla opintojensa aikana ja on odottanut siitä lähtien, että saisi antaa virukselle samaistuttavat kasvot.

Mervi Pakka asuu poikansa kanssa Hämeenlinnassa ja tekee aktiivista vapaaehtoistyötä useissa eri järjestöissä.

Mirkka ja Mervi tapasivat vuonna 2014 hiv-aiheisen anonyymin haastattelun yhteydessä. Tuolloin Mervi sanoi, että haluaa Mirkan kertovan tarinansa, jos joskus olisi siihen valmis omilla kasvoillaan ja omalla nimellään.

Mirkka Torikka ja Mervi Pakka: Positiivinen – Minä ja hiv

400 sivua

myös äänikirjana, lukija: Emilia Howells