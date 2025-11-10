Jyväskylän Keljon Lidl uudistuu – myymälä kiinni tiistaina 18.11.
Jyväskylän Keljon Lidl on yksi vanhimmista Lidl-myymälöistä Suomessa. Nyt perinteikäs myymälä kokee pikaisen mutta mittavan remonttiin, missä päivitetään myymälän hyllyjärjestystä ja tekniikkaa.
Jyväskylän Keljon Lidl on yksi vanhimmista Lidl-myymälöistä Suomessa. Nyt perinteikäs myymälä kokee pikaisen mutta mittavan remonttiin, missä päivitetään myymälän hyllyjärjestystä ja tekniikkaa.
– Nykyajan kuluttaja arvostaa nopeutta ja helppoutta. Olemme miettineet, miten voimme tehdä Lidlissä asioinnin entistäkin sujuvammaksi. Keskeisenä tässä on tuotteiden sijoittelu ja esillepano myymälöissä, kertoo aluepäällikkö Tiinaliisa Ojala.
Jo sisääntulossa on vastassa muutos: hedelmille ja vihanneksille rakentuu kokonainen alue pelkän käytävän sijaan.
Tuorelihat siirtyvät keskikäytävän altaista ensimmäiselle käytävälle kaappeihin. Pakasteiden paikka siirtyy myymälän perältä lähemmäs asiakaskierron loppua. Samalla pakastekalusteiden sijoittelu muuttuu ”tunnelimalliseksi”, jossa pakasteet löytyvät molemmilta puolilta yhtä käytävää.
Makeisia on aiemmin sijainnut eri puolella myymälää. Uudessa esillepanojärjestyksessä ne kaikki siirtyvät yhteiselle makeisalueelle, josta siis jatkossa löytyvät niin irtokarkit, suklaat kuin muutkin makeiset. Myös monet kuivatuotteet löytyvät jatkossa uusilta paikoilta.
– Muutoksilla teemme tilaa myös tuotevalikoiman kasvulle. Saamme kalustemuutoksilla esimerkiksi kuivatavaralle 10-15 % lisää hyllytilaa, aluepäällikkö Ojala kertoo.
Esillepanomuutosten ohella myymälän yleisilmettä raikastetaan muun muassa uusimalla valaistusta.
Keljon myymälä on remontin vuoksi kiinni tiistaina 18.11.2025. Keskiviikkona myymälä on auki normaalisti. Uudistetun myymälän avajaisia vietetään torstaina 20.11.2025 klo 8 alkaen.
– Toivotamme vanhat ja uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan uudistettuun myymälään! Uusi hyllyjärjestys tulee varmasti tutuksi nopeasti ja myymälässä autamme mielellään, jos joku tuote on alkuun hukassa, Ojala vinkkaa.
Lidlin viestintäPuh:(09) 2345 6400media@lidl.fi
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
