Palvelualojen työnantajat Palta ry

Paltan hallitus vuodelle 2026 valittu – Turkka Kuusisto jatkaa puheenjohtajana

11.11.2025 15:33:03 EET | Palvelualojen työnantajat Palta ry | Tiedote

Palvelualojen työnantajat Paltan syyskokous on 11.11.2025 tehnyt päätökset liiton hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2026. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Kuusisto on toiminut Paltan hallituksen jäsenenä vuodesta 2020, aiemmin Postin edustajana ja keväästä 2024 alkaen Finnairin edustajana. Varapuheenjohtajina jatkavat Adecco Finlandin toimitusjohtaja Suvi Onkamo-Häkkinen ja Elisan toimitusjohtaja Topi Manner.

Paltan hallitus 2026

Puheenjohtaja:

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto, Finnair Oyj

Varapuheenjohtajat:

Toimitusjohtaja Suvi Onkamo-Häkkinen, Adecco Finland Oy 
Toimitusjohtaja Topi Manner, Elisa Oyj 

Jäsenet:

Toiminnanjohtaja Antti Ahti, Helsingin Golfklubi ry
Partner Sakari Forsman, Sarc + Sigge Arkkitehdit Oy
Toimitusjohtaja Miia Haavisto, Tekele Productions Oy
Toimitusjohtaja Anne Ilola, Tapio Oy
Toimitusjohtaja Pia Julin, Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy
Toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen, Posti Group Oyj
Hallituksen puheenjohtaja Peppi Kaira, SOL Pesulapalvelut Oy
Apteekkari Harri Kanerva, Tampereen 11. Haka Apteekki
Toimitusjohtaja Tuija Keronen, Aallon Group Oyj
Toimitusjohtaja Juha Luusua, Eltel Networks Oy
Toimitusjohtaja Elisa Markula, VR-Yhtymä Oyj
Toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen, Securitas Oy
Toimitusjohtaja Emilia Mäki, Helsingin Musiikkitalo Oy
Toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Finavia Oyj
Logistiikkapäällikkö Jaakko Saha, Tuoretie Oy
Toimitusjohtaja Johanna Starck, PostNord Oy
Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, DNA Oyj
Toimitusjohtaja Teemu Tuuri, Vianor Oy
Toimitusjohtaja Tutu Wegelius-Lehtonen, Aro Systems Oy

Lisätiedot: puheenjohtaja Turkka Kuusiston haastattelupyynnöt Paltan viestinnän johtajan Minna Sirkan kautta, puh. 040 554 6659.

Yhteyshenkilöt

Palta edustaa palvelualojen työnantajia ja kirittää palvelualojen kestävää kasvua. Olemme vahva vaikuttajaorganisaatio ja ratkaisukeskeinen työmarkkinatoimija, joka tuo palvelualojen äänen päättäjien kuuluviin. Meillä on noin 2600 jäsentä ja olemme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

