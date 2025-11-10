Ex-ympäristöministeri Krista Mikkonen: Kokoomus on täysin lobbareiden vietävissä – nyt kaivosyhtiöt ovat kaatamassa hallituksen kaivosveron korotuksen
Vihreiden kansanedustaja ja entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen hämmästelee hallituksen venkoilua kaivosveron nostossa. Kaivosveron nostaminen toisi lisää kipeästi kaivattuja verotuloja ja varmistaisi ettei mineraalejamme luovuteta pilkkahintaan.
– Kaivosteollisuus lobbaa hallituksen kaivosmineraaliveron muuttamista hybridimalliksi, joka huomioisi yhtiöiden maksukyvyn. Todella absurdi esitys! Kaivosverossa on kyse korvauksen saamisesta maaperästämme vietävissä mineraaleista, jotka voidaan kaivaa vain kerran. Verotuksen myötä saadaan myös korvausta kaivostoiminnan aiheuttamassa ympäristöhaitasta. Nämä seikat eivät mitenkään liity yritysten maksukykyyn, kommentoi Mikkonen.
Krista Mikkosen mukaan kaivosbuumi Suomeen johtuu mineraalivarantojen lisäksi siitä, että kaivosvero on Suomessa verrokkimaita huomattavasti alhaisemmalla tasolla.
– Paljon puhutaan siitä, että nyt on käynnissä kaivosryntäys Suomeen, sillä meillä on paljon vihreään siirtymään tarvittavia mineraaleja kallioperässä. Toinen merkittävä syy kaivosryntäykselle on, että Suomessa kaivosten verotus, sääntely ja valvonta eivät vieläkään ole kunnossa. Suomi on yhä kaivosteollisuuden villi länsi. Nyt on viimeinen hetki laittaa nämä asiat kuntoon, jotta kaivostoimintaa voidaan tehdä oikeasti kestävästi, kommentoi Mikkonen.
– Suomessa on yhä alhaisempi kaivosvero kuin jopa Kongossa, mikä havainnollistaa hyvin tilannetta. Jos kaivosyrityksen toiminta Suomessa kaatuu verotuksen nostoon, on syytä kysyä onko hanke muutenkaan taloudellisesti kannattava ja onko yhtiö riittävän vakavarainen huolehtiakseen asianmukaisesti esimerkiksi ympäristövelvoitteista?
Krista Mikkonen ihmettelee, että Orpon hallitus on avoimesti täysin lobbareiden vietävissä.
– Hallitus perui makeisten arvonlisäveron noston, kun Fazer lobbasi voimakkaasti ja uhkasi perua investointinsa. Seuraavaksi Googlen lobbaus sai hallituksen luomaan datakeskuksille uuden yritystuen, joka kompensoi niiden sähköveron korotuksen. Nyt sama kaava toistuu jälleen - kaivosyhtiöiden lobbarit saavat hallituksen pakittamaan kaivosveron nostossa. Hallitus on valmis leikkaamaan epäröimättä julkiset palvelut henkihieveriin, mutta muutama yrityksiin kohdistuva vero on sille mahdoton tehtävä.
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Elo lähettää terveisiä Marttisen työryhmälle: “Krääsätalous kuriin -aloitteen hyväksyminen olisi tärkeä ensimmäinen askel”10.11.2025 15:50:13 EET | Tiedote
Kansanedustaja Tiina Elo kiittää työministeri Matias Marttista siitä, että hallitus on viimein tarttumassa holtittomasti kasvavan krääsäkaupan ongelmiin. Työryhmälle hän lähettää terveisinä valmiin mallin Ranskasta sekä kansalaisaloitteen toimenpidelistan.
Vihreiden Hyrkkö VM:n velkalaskelmista: "Luonto ottaa velkajarrusta niskalenkin, jos ilmastotoimettomuus jatkuu”10.11.2025 10:14:16 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän jäsen Saara Hyrkkö ihmettelee hallituksen kyvyttömyyttä hyväksyä ilmastokriisin taloudellisia vaikutuksia. Hänen mukaansa valtiovarainministeriön laskelmat osoittavat, että suunnanmuutos on välttämätön.
Ex-ympäristöministeri Mikkonen: Pääministeripuolue katsoo sivusta, kun hallituskumppanit heikentävät norpan suojelua ja ilmastokriisin torjuntaa8.11.2025 14:26:07 EET | Tiedote
Pääministeripuolue kokoomus vakuuttaa puheissaan ottavansa ilmasto- ja luontokriisin vakavasti, mutta käytännössä se antaa perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien sanella linjan. Kokoomuksen ympäristöpolitiikka jää Mikkosen mukaan puheen tasolle – ja hallituskumppaneille puheetkin ovat liikaa, kun ilmastotavoitteita ja saimaannorpan suojelua halutaan heikentää.
Inka Hopsu: Suomen on toimittava Sudanin kriisin pysäyttämiseksi – siviilien kärsimys ei saa jäädä unohduksiin7.11.2025 15:38:41 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii, että Suomen on lisättävä humanitaarista apua, vaikutettava YK:ssa ja EU:ssa aktiivisesti väkivallan lopettamiseksi sekä tehtävä työtä siviilien suojelemiseksi ja sotarikosten tutkimiseksi. Hopsu jättää tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen Sudanin humanitaarisen kriisin helpottamisesta ja toimista sodan lopettamiseksi.
Sofia Virta jyrähtää hallituksen ilmastoneuvotteluista: Jos kokoomus jälleen tyytyy tanssimaan perussuomalaisten pillin mukaan, sen ilmastovastuusta ei ole jäljellä mitään7.11.2025 15:21:22 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan Vihreät ei aio katsoa sivusta, jos hallitus lähtee purkamaan ilmastolakia tai hiilineutraaliustavoitetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme