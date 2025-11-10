Ex-ympäristöministeri Krista Mikkonen: Kokoomus on täysin lobbareiden vietävissä – nyt kaivosyhtiöt ovat kaatamassa hallituksen kaivosveron korotuksen

– Kaivosteollisuus lobbaa hallituksen kaivosmineraaliveron muuttamista hybridimalliksi, joka huomioisi yhtiöiden maksukyvyn. Todella absurdi esitys! Kaivosverossa on kyse korvauksen saamisesta maaperästämme vietävissä mineraaleista, jotka voidaan kaivaa vain kerran. Verotuksen myötä saadaan myös korvausta kaivostoiminnan aiheuttamassa ympäristöhaitasta. Nämä seikat eivät mitenkään liity yritysten maksukykyyn, kommentoi Mikkonen.

Krista Mikkosen mukaan kaivosbuumi Suomeen johtuu mineraalivarantojen lisäksi siitä, että kaivosvero on Suomessa verrokkimaita huomattavasti alhaisemmalla tasolla.

– Paljon puhutaan siitä, että nyt on käynnissä kaivosryntäys Suomeen, sillä meillä on paljon vihreään siirtymään tarvittavia mineraaleja kallioperässä. Toinen merkittävä syy kaivosryntäykselle on, että Suomessa kaivosten verotus, sääntely ja valvonta eivät vieläkään ole kunnossa. Suomi on yhä kaivosteollisuuden villi länsi. Nyt on viimeinen hetki laittaa nämä asiat kuntoon, jotta kaivostoimintaa voidaan tehdä oikeasti kestävästi, kommentoi Mikkonen.

– Suomessa on yhä alhaisempi kaivosvero kuin jopa Kongossa, mikä havainnollistaa hyvin tilannetta. Jos kaivosyrityksen toiminta Suomessa kaatuu verotuksen nostoon, on syytä kysyä onko hanke muutenkaan taloudellisesti kannattava ja onko yhtiö riittävän vakavarainen huolehtiakseen asianmukaisesti esimerkiksi ympäristövelvoitteista?

Krista Mikkonen ihmettelee, että Orpon hallitus on avoimesti täysin lobbareiden vietävissä.

– Hallitus perui makeisten arvonlisäveron noston, kun Fazer lobbasi voimakkaasti ja uhkasi perua investointinsa. Seuraavaksi Googlen lobbaus sai hallituksen luomaan datakeskuksille uuden yritystuen, joka kompensoi niiden sähköveron korotuksen. Nyt sama kaava toistuu jälleen - kaivosyhtiöiden lobbarit saavat hallituksen pakittamaan kaivosveron nostossa. Hallitus on valmis leikkaamaan epäröimättä julkiset palvelut henkihieveriin, mutta muutama yrityksiin kohdistuva vero on sille mahdoton tehtävä.