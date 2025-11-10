Maria Mäkynen Insinööriliiton yhteiskuntasuhdejohtajaksi
Insinööriliiton hallitus on valinnut Maria Mäkysen liiton yhteiskuntasuhdejohtajaksi 1. joulukuuta 2025 alkaen. Mäkysen vastuulle kuuluvat liiton yhteiskuntasuhteet, viestintä, markkinointi ja tutkimus.
Mäkynen siirtyy tehtävään Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhde- ja palvelujohtajan tehtävästä, jossa hänen vastuullaan on ollut yhteiskuntavaikuttaminen, tutkimus, nuoriso- ja opiskelijatoiminta, jäsenpalvelut, koulutustoiminta ja markkinointi. Prossa Mäkynen on toteuttanut muun muassa liiton brändi- ja yhteiskuntavaikuttamisen strategian uudistukset ja tehnyt suosittua 8 myyttiä työuupumuksesta -podcastia.
– Suomi tunnetaan insinöörimaana. Olemme ylpeitä insinööriemme osaamisesta ja työstä. Insinöörit ovat työelämän muutoksen kärjessä ja jäsenistömme on ensimmäisenä ottamassa käyttöön tekoälyn mahdollisuuksia ja toteuttamassa kestävyyssiirtymää. Näissä murroksissa liitolla on tärkeä tehtävä turvan ja osaamisen varmistamisessa, Mäkynen sanoo.
– Uskon, että työehtojen ja insinöörien aseman vahvistamisen rinnalla työssäni tulevat korostumaan insinöörien psykososiaalinen turvallisuus ja osaamisen kehittäminen. Olen innoissani päästessäni liittymään kasvavaan Insinööriliittoon, jossa halutaan rohkeasti kehittyä, hän jatkaa.
Koulutukseltaan Mäkynen on sekä yhteiskuntatieteiden maisteri että koulutuspolitiikan ja -sosiologian maisteri. Mäkysellä on koulutusjohtamisen tutkinto ja hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaansa työn murroksesta.
Mäkynen on tehnyt jo vuosikymmenen ajan töitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa niin päättäjänä kuin valmistelijana paikalliselta tasolta valtakunnalliselle. Hän on tehnyt työurallaan koulutuspäällikön tehtäviä, yhteiskuntavaikuttamisen ja viestinnän kampanjoita ja toiminut sekä Sanna Marinin poliittisena asiantuntijana, että korkeakoulututkijana.
– Mäkysellä on juuri sellaista osaamista ja kokemusta, jota Insinööriliitto tarvitsee yhteiskunnallisen edunvalvontansa vahvistamiseksi. Liittona haluamme laittaa isomman vaihteen päälle ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun jäsentemme työurien ja työehtojen eduksi, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoo.
– Mäkysen työ työmarkkinakentällä on ollut näkyvää ja vaikuttavaa. Olen todella iloinen, että hän siirtyy insinöörien palvelukseen, Salo jatkaa.
Yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävä on Insinööriliitossa uusi ja muodostettiin osana Insinööriliiton syksyn aikana toteuttamaa organisaatiouudistusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
puheenjohtaja Samu Salo 040 184 2290
yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen 040 529 8113
Linkit
Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 80 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita.
