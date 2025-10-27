​​Osuuskauppa Suur-Savolta 100 000 euron lahjoitus datatalouden professuuriin​

Aalto-yliopisto perustaa tuotantotalouden alaan liittyvän työelämäprofessuurin, joka keskittyy datatalouteen, eli datan hyödyntämiseen innovaatiotoiminnassa ja päätöksenteossa sekä lisäarvoa tuottavien toimintojen kehittämisessä. Työelämäprofessuuri on määräaikainen professuuri, jonka tavoitteena on tuoda yhteen akateeminen tutkimus ja käytännön työelämän tarpeet.

Viisivuotinen professuuri perustetaan Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitokselle. Aalto-yliopiston lisäksi professori tulee työskentelemään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Mikkelin kampuksella. Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) professuuri sijoittuu osaksi digitaalisen talouden vahvuusalaa.

Aalto-yliopisto ja Xamk ovat strategisia kumppaneita. Kumpikin on sitoutunut vahvistamaan kansallista kilpailukykyä ja rakentamaan kestävää yhteiskuntaa edesauttamalla uusien innovaatioiden syntyä ja vahvistamalla yrittäjyyttä.

Professuuri perustetaan lahjoitusvaroin, ja sitä ovat tukeneet Xamkin lisäksi Disec Oy, Mikkelin kaupunki, Pienyrityskeskuksen tukisäätiö sekä Osuuskauppa Suur-Savo.

”Osuustoiminnallisena yrityksenä Osuuskauppa Suur-Savolle on tärkeää vahvistaa ja lisätä alueensa elinvoimaa ja hyvinvointia. Yhdessä muiden lahjoittajien kanssa, haluamme vastata tulevaisuuden koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Lahjoitus datatalouden professuuriin on myös lahjoitus Etelä-Savon veto- ja pitovoimalle. Suur-Savo tekee toimialueensa oppilaitosten kanssa aktiivisesti yhteistyötä muun muassa työharjoittelujen, opinnäytetöiden ja kehitysprojektien merkeissä. Osuuskauppa Suur-Savo on myös paikallisten opiskelijoiden merkittävä työllistäjä”, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Taina Penttinen.

”On hienoa, että työelämäprofessuuri toteutuu ja että valmisteluprosessissa kuultiin myös mikkeliläisiä toimijoita. Professuuri edistää elinkeinoelämälähtöistä tutkimusta ja tuo tutkittua tietoa alueen toimijoiden käyttöön. Datatalouden merkitys kasvaa koko ajan, ja yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa luo uusia edellytyksiä kestävälle liiketoiminnalle alueellamme”, sanoo Xamkin TKI-toiminnasta vastaava vararehtori Kalevi Niemi.

Datataloudessa hyödynnetään digitaalisia alustoja ja sähköisesti tallennettua tietoa uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä. Professuuri tuo osaamista siihen, miten tietoa voidaan kerätä, käsitellä ja soveltaa entistä tehokkaammin – esimerkiksi yritysten toiminnan uudistamiseen ja julkisten palvelujen kehittämiseen.

”Olemme erittäin iloisia tästä uudesta professuurista. Se vahvistaa datatalouden opetusta ja tutkimusta tuotantotalouden laitoksella, ja tuo siihen maakunnallisen ulottuvuuden. Professuurin myötä myös Aalto-yliopiston ja Xamkin yhteistyö syvenee. Lämpimät kiitokset kaikille lahjoittajille!”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

Taina Penttinen, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo

Jens Schmidt (in English), tuotantotalouden laitoksen johtaja, Aalto-yliopisto

Helena Salminen, lahjoittajasuhteet, Aalto-yliopisto

Stina Westman, TKI-yksikön johtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

