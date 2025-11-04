Käpylän raitiotie täyttää 100 vuotta – juhlat 16.11.
Käpylän 100-vuotiasta raitiotietä juhlitaan sunnuntaina 16.11. klo 11–16. Ohjelmassa on muun muassa raitiovaunuajeluita vanhalla reitillä Käpylä–Vallila, musiikkia ja historiaa sekä lapsille raitiovaunu-kasvomaalauksia. Koko ohjelma on katsottavissa Kaupunkiliikenne Oy:n verkkosivuilla.
K-linja Käpylä–Vallila aloitti liikenteen 18.11.1925. Juhlatapahtumassa sunnuntaina 16.11. ajetaan lähes identtinen reitti nykyäänkin linjaliikenteessä olevalla nivelraitiovaunulla.
Satavuotisjuhlat alkavat Käpylästä Pohjolanaukiolta klo 11, kun raitiovaunu lähtee kohti Paavalin kirkkoa. Juhlalinjalla 1K ajetaan yhteensä kolme kierrosta. Kierroksilla on luvassa musiikkiesityksiä sekä klo 13 alkavalla kierroksella kerrotaan Käpylän raitiolinjan historiasta.
Juhlalinjan kyytiin tarvitsee HSL:n AB-lipun. Raitiovaunuun voi nousta myös reitin varrella olevilta pysäkeiltä, jos vaunussa on tilaa.
Tapahtuman ohjelmaa järjestetään sekä raitiovaunussa että Käpylän kylätalolla osoitteessa Pohjolankatu 3.
Kaupunkiliikenne järjestää Käpylän raitiotie 100 vuotta -juhlatapahtuman yhteistyössä Käpylä-Seuran ja Käpylän kylätalon sekä Suomen Raitiotieseuran kanssa. Lisäksi HSL on mahdollistanut juhlalinjan 1K kaikkien nähtäville HSL:n Reittioppaaseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaupunkiliikenne Oy:n viestintäPuh:09 510 46111viestinta@kaupunkiliikenne.fi
Kuvat
Linkit
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Metron järjestelmiä ja metrojunia uusitaan - Liikenteenohjausjärjestelmä muuttuu lähivuosina4.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudun metron vanhoja järjestelmiä uusitaan vaiheittain tulevien vuosien aikana. Muutokset tehdään osana Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishanketta (METKA), jonka tavoitteena on parantaa metron turvallisuutta ja luotettavuutta. METKA-hankkeen käsittely päätöksenteossa etenee ja ehdolliset hankintapäätöksetdesta junankulunvalvontajärjestelmästä sekä radioverkosta on tehty.
Raitiovaunujen hankintapäätös etenee markkinaoikeuteen – hylkäämisen perusteina kymmenen pakollista vaatimusta20.10.2025 17:00:05 EEST | Tiedote
Markkinaoikeudelta 20.10. saadun tiedon mukaan pääkaupunkiseudun uusia raitiovaunuja koskevasta hankintapäätöksestä on valitettu. Hankintapäätöksen mukaisesti Skoda Transtechin tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön pakollisista vaatimuksista kymmentä, vaunujen tekniseen ominaisuuteen liittyvää vaatimusta. Valituksi tullut Stadlerin tarjous oli siis kahdesta saadusta tarjouksesta ainoa, joka täytti kaikki tarjouspyynnön vaatimukset.
Pääkaupunkiseudun raitioliikenne laajenee - Helsingin ja Vantaan uudet raitiovaunut toimittaa Stadler6.10.2025 16:13:10 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi on valittu Stadler. Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus päätti asiasta 6.10.2025 kokouksessaan. Hankinta on merkittävä koko pääkaupunkiseudulle.
Itäkeskuksen metroaseman kunnostus alkaa6.10.2025 09:22:01 EEST | Tiedote
Itäkeskuksen metroaseman kunnostuksella varmistetaan aseman turvallisuus ja toimintavarmuus, sekä parannetaan viihtyvyyttä. Työt aloitetaan kattotöillä lokakuun alussa 2025.
Junatien metrosillan projektinjohtourakan toteuttajaksi valittiin Kreate Oy3.10.2025 14:01:53 EEST | Tiedote
Junatien metrosillan uusimisen projektinjohtourakan toteuttajaksi on valittu Kreate Oy. Asiasta päätti Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta 3.10.2025. Junatien metrosilta Kalasataman ja Sörnäisten välillä uusitaan vuosina 2026–2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme