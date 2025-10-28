Sterilisaatio pitää säilyttää julkisessa terveydenhuollossa

Sterilisaatio on kuulunut lakisääteisenä palveluna julkiseen terveydenhuoltoon vuosikymmeniä. Hallituksen linjauksen mukaan sterilisaatiota ei enää toteutettaisi julkisella puolella, jos siihen ei ole lääketieteellisiä perusteita. Muutosta perustellaan säästösyillä, vaikka sterilisaatioita tehdään nykyään vähän. THL:n mukaan vuonna 2022 niitä tehtiin yhteensä noin 2 900, joista suurin osa oli vasektomioita eli miesten sterilointeja.

Hyvinvointialueilla on oikeus priorisoida palveluitaan, eli sairaaloilla on halutessaan oikeus laittaa sterilisaatiota odottavat jonon hännille. Jonot ovat pitkät lähes koko maassa ja toimenpidettä voi joutua odottamaan vuosia. Vapaaehtoisesti Lapsettomien mukaan sterilisointipyyntöihin on myös suhtauduttu torjuvasti ja sitä pyytävää on painostettu hankkimaan hormonaalinen ehkäisy. Ilman lakimuutostakin osa hyvinvointialueista tulkitsee, että sterilisaatio rajautuu lain ulkopuolelle.

Päätös sterilisoida itsensä perustuu itsemääräämisoikeuteen eli jokaisen oikeuteen päättää kehoaan koskevista asioista. Sterilisaatio ei ole pelkkä ehkäisykeino - jos olisi, muut saatavilla olevalla vaihtoehdot riittäisivät. Sterilisaation tehneet kertovat hyvinvointinsa parantuneen kokonaisvaltaisesti, sillä stressi ei-halutusta lisääntymisestä poistuu kerralla. Naisten sterilisaatio myös vähentää riskiä sairastua munasarjasyöpään.

Vasektomia edistää ehkäisyvastuun tasa-arvoa, sillä vuonna 2024 jo 73 % steriloinneista tehtiin miehille. Jos sterilisaatiot poistetaan julkisesta terveydenhuollosta, ehkäisyvastuu siirtyy entistä enemmän naisille.

Lakimuutos veisi yhdenvertaisen oikeuden saada sterilisaatio, sillä jatkossa sen saisi vain ne, joilla on varaa maksaa siitä yksityisellä puolella. Kun seksuaali- ja lisääntymisterveyttä -ja oikeuksia vastaan hyökätään ennenäkemättömästi ympäri maailmaa, niitä täytyy pikemminkin vahvistaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Vapaaehtoisesti Lapsettomat vetoavat hallitukseen, että sterilisaatio säilytetään julkisessa terveydenhuollossa eikä lakimuutosta sen poistamiseksi tehdä.

Lisätietoja:

Vapaaehtoisesti Lapsettomien puheenjohtaja Soile Rajamäki, puh. 045 633 6408, vapaaehtoisestilapsettomatry@gmail.com

Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamisen asiantuntija Annika Hinkkanen, puh. 010 582 9662, annika.hinkkanen@naisjarjestot.fi