MoniCardi yhteistyöhön maailman johtavan uuden sukupolven siruvalmistajan kanssa

Yritysten yhteinen White Paper -julkaisu todistaa, että MoniCardin edistynyt sykeanalytiikka toimii Ambiqin suorituskykyisillä mikrosiruilla poikkeuksellisen alhaisella virrankulutuksella. MoniCardin teknologia voidaan integroida suoraan kannettaviin laitteisiin mikrosiruilla ilman sovittamista ja testausta. Tämä mahdollistaa sydänanalytiikan tehokkaan ja laajamittaisen hyödyntämisen maailmanlaajuisesti eri käyttöympäristöissä, kertoo MoniCardin toimitusjohtaja, professori Esa Räsänen Tampereen yliopistosta.

MoniCardin kumppaniverkostoon kuuluu toimijoita sekä kuluttajamarkkinoilta että terveydenhuollon ammattilaisista. Yrityksen analytiikka on jo muun muassa kaupallisessa käytössä Suunnon ZoneSense-teknologiassa, joka julkaistiin syksyllä 2024.

– Yhteistyömme MoniCardin kanssa osoittaa, että Ambiqin erittäin vähävirtaiset järjestelmäpiirit mahdollistavat merkittäviä innovaatioita terveysteknologiassa. Kun yhdistämme MoniCardin edistyneen analytiikan Apollo510-alustaamme, teemme monimutkaisen fysiologisen datan tehokkaan ja jatkuvan käsittelyn mahdolliseksi – suoraan laitteessa, sanoo Ambiqin perustaja ja toimitusjohtaja Scott Hanson.

– Yhteistyö Ambiqin kanssa on merkittävä askel MoniCardille. Ambiqin siruteknologian avulla sydämen toimintaa voidaan analysoida tarkasti ja energiatehokkaasti käytännössä missä tahansa laitteessa. Näin voimme yhteistyössä laitevalmistajien kanssa tuoda uuden sykeanalytiikan aidosti lähelle ihmisten arkea, lisää Esa Räsänen.

Business Tampereen Siruja Tampereelta -kehitysohjelman johtaja Petri Räsäsen mukaan MoniCardin ja Ambiqin yhteistyö vahvistaa kaupunkialueen siruekosysteemiä ja kertoo sen monipuolisuudesta.

– Sirujen innovatiivinen käyttö eri toimialoilla voi ratkoa yhteiskunnan ja ihmisten todellisia ongelmia, hän sanoo.

MoniCardi oy perustettiin huhtikuussa 2024 Tampereen yliopiston spin-offina Business Finlandin rahoittaman R2B-hankkeen pohjalta. Keväällä 2025 MoniCardi sai Instrumentarium-säätiön Silmu-apurahan ja se myös valittiin Euroopan avaruusjärjestö ESAn inkubaattoriohjelmaan (ESA BIC Finland). Yritys hyödyntää fysiikan tutkijoiden kehittämää EKG- ja sykevälianalytiikkaa sydämen toiminnan seurantaan. Sitä käytetään esimerkiksi urheilusuoritusten tarkassa mittaamisessa. Tavoitteena on tulevaisuudessa tunnistaa sydänsairauksia ajoissa – ja tutkimustulokset näyttävät jo lupaavilta.

Ambiq on Michiganin yliopiston spinoff-yritys, joka on noussut maailman johtavaksi vähävirtaisten mikrosirujen valmistajaksi. Pääkonttoriaan Texasin Austinissa pitävä yritys tunnetaan uraauurtavasta siruteknologiastaan, joka mahdollistaa älykkäiden sovellusten käytön lähes missä tahansa laitteessa. Jo yli 280 miljoonaa mikrosirua toimittanut yritys listautui New York Stock Exchange -pörssiin kesällä 2025 yli 650 miljoonan dollarin arvosta.