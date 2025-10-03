Oy Snellmanin Lihanjalostus Ab

Snellmanilta uudenlainen vaihtoehto perinteiselle jauhelihalle – naudanlihasta ja herneestä tehty uutuus on hämmästyttävän tavallinen

13.11.2025 08:00:00 EET | Oy Snellmanin Lihanjalostus Ab | Tiedote

Jauheliha on suomalaisten kotikeittiöissä yksi käytetyimmistä raaka-aineista ja kuuluu moniin suosikkiruokiin. Snellman lanseeraa nyt uuden vaihtoehdon perinteiselle jauhelihalle ensimmäisenä Suomessa. Kevyt Nauta-Hernejauhis 7,5 % sisältää 70 % suomalaista naudanlihaa ja 30 % hernejauhista. Tuote on runsasproteiininen ja siinä on vain 7,5 % rasvaa. 

Tuote on suunniteltu kaikille, jotka haluavat lisätä kasvipohjaista proteiinia ruokavalioon. Tuotteen proteiinipitoisuus on 19 g / 100 g. Uutuus on kehitetty ilman kompromisseja maun, koostumuksen tai käyttötapojen suhteen, joten sitä voi käyttää tavallisen jauhelihan tapaan – tutut jauheliharuuat kuten lihapullat, makaronilaatikko ja jauhelihakastike onnistuvat kaikki. 

– Perinteikkäänä lihatalona meille oli alusta asti selvää, että uuden tuotteen pitää vastata Snellmanin korkeaa laatumielikuvaa. Samalla haluamme tehdä ihmisille helpoksi valita hyvää proteiinia arjen ruuanlaittoon tukien uusia mieltymyksiä ja toiveita tässä ajassa. Yhdistämällä suomalaista naudanlihaa ja herneproteiinia olemme tehneet tuotteen, joka toimii kaikissa tutuissa resepteissä, kertoo CMO Juuso Reinikainen Snellmanin Lihanjalostus Oy:stä.

Kevyen nauta-hernejauhiksen naudanliha tulee Snellmanin perhetiloilta Suomessa. Herneproteiini tulee Euroopasta. 

– Hernejauhiksen herneproteiini tulee alkuvaiheessa EU:sta, koska Suomesta sitä ei ole vielä saatavilla tuotteeseen sopivassa muodossa. Toivomme, että saisimme sen korvattua mahdollisimman pian kotimaisella vaihtoehdolla. Halusimme kuitenkin mahdollistaa tämänkaltaisen tuotteen halukkaille jo nyt, Juuso Reinikainen toteaa.

– Me Snellmanilla uskomme, että hyvä ruoka syntyy yksinkertaisista, puhtaista aineksista. Uusi tuote vastaa suomalaisten arkeen ja ruokamieltymyksiin, antaen samalla vaihtoehdon heille, jotka haluavat muuttaa ruokailutottumuksiaan erilaisista syistä, Juuso Reinikainen sanoo.

Snellmanin Kevyt Nauta-Hernejauhis 7,5 % lanseerataan kauppoihin valtakunnallisesti 17.11.2025.

Snellmanin Lihanjalostus Oy

Snellmanin Lihanjalostus Oy on erikoistunut korkealaatuisiin suomalaisiin lihatuotteisiin ilman turhia lisäaineita. Tässä ajassa tehtävämme on uudistaa lihantuotantoa entistä kestävämpään suuntaan kehittäen tuotteita yhä yksilöidyimpiin tarpeisiin. Snellmanin Lihanjalostus on osa Snellman-konsernia, suomalaista ruokataloa, joka tarjoaa parhaita makuelämyksiä markkinoiden luotetuimmilla brändeillä. Perheyrityksenä valmistamme tuotteemme kuin itsellemme tekisimme ottaen aina huomioon ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin.

