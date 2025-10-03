Snellmanilta uudenlainen vaihtoehto perinteiselle jauhelihalle – naudanlihasta ja herneestä tehty uutuus on hämmästyttävän tavallinen

Tuote on suunniteltu kaikille, jotka haluavat lisätä kasvipohjaista proteiinia ruokavalioon. Tuotteen proteiinipitoisuus on 19 g / 100 g. Uutuus on kehitetty ilman kompromisseja maun, koostumuksen tai käyttötapojen suhteen, joten sitä voi käyttää tavallisen jauhelihan tapaan – tutut jauheliharuuat kuten lihapullat, makaronilaatikko ja jauhelihakastike onnistuvat kaikki.

– Perinteikkäänä lihatalona meille oli alusta asti selvää, että uuden tuotteen pitää vastata Snellmanin korkeaa laatumielikuvaa. Samalla haluamme tehdä ihmisille helpoksi valita hyvää proteiinia arjen ruuanlaittoon tukien uusia mieltymyksiä ja toiveita tässä ajassa. Yhdistämällä suomalaista naudanlihaa ja herneproteiinia olemme tehneet tuotteen, joka toimii kaikissa tutuissa resepteissä, kertoo CMO Juuso Reinikainen Snellmanin Lihanjalostus Oy:stä.

Kevyen nauta-hernejauhiksen naudanliha tulee Snellmanin perhetiloilta Suomessa. Herneproteiini tulee Euroopasta.

– Hernejauhiksen herneproteiini tulee alkuvaiheessa EU:sta, koska Suomesta sitä ei ole vielä saatavilla tuotteeseen sopivassa muodossa. Toivomme, että saisimme sen korvattua mahdollisimman pian kotimaisella vaihtoehdolla. Halusimme kuitenkin mahdollistaa tämänkaltaisen tuotteen halukkaille jo nyt, Juuso Reinikainen toteaa.

– Me Snellmanilla uskomme, että hyvä ruoka syntyy yksinkertaisista, puhtaista aineksista. Uusi tuote vastaa suomalaisten arkeen ja ruokamieltymyksiin, antaen samalla vaihtoehdon heille, jotka haluavat muuttaa ruokailutottumuksiaan erilaisista syistä, Juuso Reinikainen sanoo.

Snellmanin Kevyt Nauta-Hernejauhis 7,5 % lanseerataan kauppoihin valtakunnallisesti 17.11.2025.