Pienyrittäjyysbarometri: pienyrittäjät pitää pintansa heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta

13.11.2025 11:01:05 EET | UKKO.fi | Tiedote

Suomalaiset pienyrittäjät kokevat jaksamisensa ja taloudellisen tilanteensa heikentyneen vuoden takaiseen. Pienyrittäjistä yli kolmannes arvioi taloudellisen tilanteensa heikentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana, ja joka kahdeksas harkitsee yritystoiminnan lopettamista. Yrittäjille tyypillinen työn merkityksellisyys on kuitenkin säilynyt vahvana.

Kuvassa kehitys talouteen liittyvien kysymysten osalta 2024 ja 2025
Kuvassa kehitys talouteen liittyvien kysymysten osalta 2024 ja 2025

UKKO.fin tuoreimman Pienyrittäjyysbarometrin 2025 tulokset kertovat, että pienyrittäjien mieliala on hieman aiempaa varovaisempi – into yrittäjyyteen ei ole kadonnut, mutta realismi on lisääntynyt. Barometria on toteutettu vuoden ajan ja siitä näkee sekä pidemmän aikavälin vertailun että lyhyen aikavälin tarkastelun. Tulokset osoittavat, että pienyrittäjien arjessa on tapahtunut hienovarainen muutos: optimismi on vaihtunut harkintaan, ja talouden epävarmuus näkyy tulevaisuuden näkymissä.

Yrittäjyyden vapaus on vahvin motivaation lähde yrittäjänä toimimisessa: into jatkaa yrittäjänä ei ole kadonnut. Vapaus, joustavuus ja työn merkityksellisyys säilyvät vahvimpina motivaatiotekijöinä.

– Voimme nähdä monella mittarilla samansuuntaisen muutoksen siinä, että yrittäjät arvioivat tulevaisuuttaan hieman skeptisemmin. Edelleen he kokevat työnsä merkitykselliseksi: vapaus, omat aikataulut ja joustavuus motivoivat toimimaan yrittäjinä, mutta avoimissa vastauksissa tulee myös vahvasti esille talouteen liittyvä epävarmuus. Tämä yhdistelmä kertoo sitkeydestä – pienyrittäjät pitävät pintansa vaikka talous ei näytä kohenemisen merkkejä, sanoo Petteri Kaikkonen, Senior Business Analyst, UKKO.fi:ltä.

Talouden epävarmuus näkyy toimeksiannoissa

Barometrin mukaan taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt, ja moni yrittäjä kokee kassavirtansa heikentyneen. Tulevaisuuden luottamus on laskenut sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna. Silti valtaosa yrittäjistä kertoo edelleen pitävänsä työtään merkityksellisenä ja aikovansa jatkaa yrittäjänä.

– Moni yrittäjä elää nyt varovaisemmin ja varoo liiallista riskinottoa. He eivät kuitenkaan luovuta – vaan mukautuvat. Tämä on tyypillistä suomalaiselle yrittäjyydelle: motiivi jatkaa yrittäjänä säilyy, vaikka olosuhteet kiristyvät, Kaikkonen kuvailee.

Toimeksiantoja sovitaan aiempaa lyhyemmälle aikavälille ja taloudellisessa tilanteessa ei näy merkittäviä parannuksia tulevaisuudessa. Asiakashankinta on haastavaa, ja moni yrittäjä kertoo seuraavansa menojaan tarkemmin kuin aiemmin. Liiketoimintaa aiotaan kehittää erityisesti myynnin, oman osaamisen ja asiakashankinnan osalta.

UKKO.fi Pienyrittäjyysborometri Q3/2025:

Vastaajat:  Tulokset edustavat erityisesti mikro- ja yksinyrittäjiä, joiden yritysmuoto on kevytyrittäjyys, toiminimi tai osake-yhtiö.
51–64-vuotiaita (25,9 %)
41–50-vuotiaat (23,4 %)
31–40-vuotiaat (22,6 %)
 alle 30-vuotiaat (15 %).
N= 835

Pienyrittäjyysbarometri on UKKO.fi:n neljä kertaa vuodessa toteuttama kysely, joka mittaa pienyrittäjien hyvinvointia, taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Barometria on nyt tehty vuoden ajan. Aineisto perustuu satojen UKKO.fi-yrittäjien vastauksiin eri toimialoilta ympäri Suomen. Keskimäärin yhteen barometriin on vastannut yli 800 UKKO.fi-yrittäjää.  


Lisätietoja medialle:

 Petteri Kaikkonen
Senior Business Analyst, UKKO.fi
petteri.kaikkonen@ukko.fi

Leena Honkajuuri, 
viestintä, UKKO.fi. 
leena.honkajuuri@ukko.fi, p. 040 1955 943

