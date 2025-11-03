Varo Black Friday -huijauksia – Näin asioit verkossa turvallisesti loppuvuoden tarjouskimaran keskellä

Black Friday tuo mukanaan houkuttelevia tarjouksia ja ostohuumaa, mutta samalla se on vuoden vilkkainta aikaa verkkohuijauksissa. Kiire ja nopeat päätökset luovat otollisen maaperän huijauksille, kuten väärennetyille verkkokaupoille ja tekaistuille toimitusilmoituksille, jotka ovat todellisuudessa kalasteluviestejä.

”Huijarit pyrkivät hyötymään alennusmyynneille ominaisesta nopeudesta – tuotteita on rajoitettu määrä ja tarjous voimassa vain hetken. Tarjouskimaran keskellä huijausviestin erottaminen aidosta voi olla tavanomaista haastavampaa, kun samanlaista viestiä on paljon eri digikanavissa”, Telian lisäarvopalveluiden liiketoiminnasta vastaava Vesa Reijonen sanoo.

”Loppuvuoden salama-alennukset ja tuotteiden rajallinen saatavuus ovat omiaan luomaan kiireen tuntua. Usein väärennetyt verkkokaupat tarjoavat ”liian hyviä” alennuksia, jotka houkuttelevat ostoksille”, Reijonen kertoo.

Väärennetyt verkkokaupat sekä esimerkiksi kuljetuspalveluiden nimissä tulevat viestit voivat näyttää uskottavilta. Tekoälyllä tehdyt syväväärennökset tekevät niistä entistä vaikeampia tunnistaa.

”Rikolliset kopioivat tunnettujen brändien ulkoasua ja käyttävät niin sosiaalisen median mainoksia kuin hakukonenäkyvyyttä ohjatakseen pahaa-aavistamattomia shoppailijoita väärennetyille sivustoille”, Reijonen sanoo.

Huijausten välttämiseksi kannattaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Reijosen mukaan riskit huijaukseen lankeamiseen nousevat, kun keskittyminen herpaantuu.

”Kuka tahansa voi joutua huijauksen kohteeksi huonossa hetkessä. Useimmiten kiire ja ajattelemattomuus altistavat huijauksille. Vanha viisaus pätee tässäkin, eli jos jokin on liian hyvää ollakseen totta, on se todennäköisesti huijaus”, Reijonen summaa.

Telian vinkit turvallisiin verkko-ostoksiin