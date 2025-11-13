Vihreät - De Gröna

Vihreiden Harjanne: Suomen on otettava mallia Islannista ja herättävä Atlantin AMOC-romahduksen riskeihin

13.11.2025 14:38:32 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan Atlantin AMOC-kiertoliikkeen pysähtymisen määritteleminen kansalliseksi turvallisuusuhaksi on Islannilta perusteltu teko, josta Suomen pitäisi ottaa mallia.  

Uutistoimisto Reuters uutisoi tänään, että Islanti on määritellyt Atlantin AMOC-kiertoliikkeen romahtamisen kansalliseksi turvallisuusriskiksi. Viime vuosina tutkijat ovat varoittaneet entistä painokkaammin Atlantin kiertoliikkeen keikahduspisteen riskistä. Merivirtojen muutos voisi johtaa Pohjois-Euroopassa jopa paikallisen ilmaston rajuun jäähtymiseen.

– AMOC-romahdus on Suomelle kiistatta vakava, jopa eksistentiaalinen uhka. Jo pelkästään vaikutukset ruuantuotannon olisivat massiiviset. Nykyinen lähestymistapamme ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen ei huomioi riittävästi tällaisia katastrofaalisia keikahduspisteitä, Harjanne toteaa.

Harjanteen mukaan Pohjoismaiden kokonaisturvallisuutta tarkastellessa on otettava huomioon myös ilmastokriisin vaikutukset huoltovarmuuteen, infrastruktuurin kestävyyteen ja arktisten merialueiden toimivuuteen. 

– Ajan henki on, että näennäisen pehmeät aiheet, kuten luonto ja ilmasto, jäävät niin sanotun kovan turvallisuuden jalkoihin. Tämä on kuitenkin virheellistä ajattelua. Lopulta fysiikkaa kovempaa kurittajaa ei ole, eikä meillä ole varaa jättää ilmastokriisiä taka-alalle, Harjanne huomauttaa.

Atlantin kiertoliikkeen romahduksen ohella tutkijat ovat nostaneet esiin vakavia huolia myös muista peruuttamattomista ilmaston keikahduspisteitä. Harjanne peräänkuuluttaakin laajaa ilmastoturvallisuusarviota.

– Islannin tavoin meidän tulisi ottaa AMOC nyt vakavaan arvioon. Ilmastoturvallisuudesta tulisi tehdä laajempi arvio, joka huomioisi vaikutukset kaikkiin maanpuolustukseen, terveyteen, elinkeinoihin ja huoltovarmuuteen, Harjanne vaatii.

Arviota odottaessa Harjanne ehdottaa jo toimia, jotka ovat todennäköisesti joka tapauksessa tarpeen.

– Tarvitsemme paljon puhdasta energiantuotantoa ja kestävämpää ruuantuotantoa. Lisäksi luonto on liittolaisemme kuumenevan ilmastoon sopeutumisessa. Tarvitaan siis lisää luonnonsuojelua ja ennallistamista, Harjanne listaa.

Harjanne valmistelee AMOC-romahdukseen varautumisesta kirjallista kysymystä hallitukselle. Hän kirjoitti aiheesta myös hiljattain Verde-lehteen.

