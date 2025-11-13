Vihreiden Harjanne: Suomen on otettava mallia Islannista ja herättävä Atlantin AMOC-romahduksen riskeihin

Vihreiden Tiina Elo: Löysä kaivossääntely kuriin – jätevero myös kaivannaisille 12.11.2025 14:48:55 EET | Tiedote

Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan kaivostoiminnan sääntely on löperöä ja verotus edelleen liian kevyttä, jotta kaivostoiminnan hyödyt yhteiskunnalle ylittäisivät kunnolla sen luonnolle aiheuttamat haitat ja riskit. Elo vaatii hallitusta kiristämään kaivostoiminnan sääntelyä, korottamaan kaivosveroa ja ottamaan kaivannaisjätteet jäteveron piiriin.