Vihreiden Harjanne: Suomen on otettava mallia Islannista ja herättävä Atlantin AMOC-romahduksen riskeihin
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan Atlantin AMOC-kiertoliikkeen pysähtymisen määritteleminen kansalliseksi turvallisuusuhaksi on Islannilta perusteltu teko, josta Suomen pitäisi ottaa mallia.
Uutistoimisto Reuters uutisoi tänään, että Islanti on määritellyt Atlantin AMOC-kiertoliikkeen romahtamisen kansalliseksi turvallisuusriskiksi. Viime vuosina tutkijat ovat varoittaneet entistä painokkaammin Atlantin kiertoliikkeen keikahduspisteen riskistä. Merivirtojen muutos voisi johtaa Pohjois-Euroopassa jopa paikallisen ilmaston rajuun jäähtymiseen.
– AMOC-romahdus on Suomelle kiistatta vakava, jopa eksistentiaalinen uhka. Jo pelkästään vaikutukset ruuantuotannon olisivat massiiviset. Nykyinen lähestymistapamme ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen ei huomioi riittävästi tällaisia katastrofaalisia keikahduspisteitä, Harjanne toteaa.
Harjanteen mukaan Pohjoismaiden kokonaisturvallisuutta tarkastellessa on otettava huomioon myös ilmastokriisin vaikutukset huoltovarmuuteen, infrastruktuurin kestävyyteen ja arktisten merialueiden toimivuuteen.
– Ajan henki on, että näennäisen pehmeät aiheet, kuten luonto ja ilmasto, jäävät niin sanotun kovan turvallisuuden jalkoihin. Tämä on kuitenkin virheellistä ajattelua. Lopulta fysiikkaa kovempaa kurittajaa ei ole, eikä meillä ole varaa jättää ilmastokriisiä taka-alalle, Harjanne huomauttaa.
Atlantin kiertoliikkeen romahduksen ohella tutkijat ovat nostaneet esiin vakavia huolia myös muista peruuttamattomista ilmaston keikahduspisteitä. Harjanne peräänkuuluttaakin laajaa ilmastoturvallisuusarviota.
– Islannin tavoin meidän tulisi ottaa AMOC nyt vakavaan arvioon. Ilmastoturvallisuudesta tulisi tehdä laajempi arvio, joka huomioisi vaikutukset kaikkiin maanpuolustukseen, terveyteen, elinkeinoihin ja huoltovarmuuteen, Harjanne vaatii.
Arviota odottaessa Harjanne ehdottaa jo toimia, jotka ovat todennäköisesti joka tapauksessa tarpeen.
– Tarvitsemme paljon puhdasta energiantuotantoa ja kestävämpää ruuantuotantoa. Lisäksi luonto on liittolaisemme kuumenevan ilmastoon sopeutumisessa. Tarvitaan siis lisää luonnonsuojelua ja ennallistamista, Harjanne listaa.
Harjanne valmistelee AMOC-romahdukseen varautumisesta kirjallista kysymystä hallitukselle. Hän kirjoitti aiheesta myös hiljattain Verde-lehteen.
Yhteyshenkilöt
Atte HarjanneKansanedustajaPuh:040 591 5565atte.harjanne@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Sote ja suomalaiset eivät kaipaa syyttelyä vaan toimivia palveluita, ratkaisuja ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä13.11.2025 15:40:15 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että soten pelastamisesta ei pidä tehdä puoluepoliittista asiaa. Virran mukaan on poliitikkojen yhteinen velvollisuus varmistaa, että sote-ammattilaiset voivat tehdä työnsä niin, että jokainen ihminen voi luottaa saavansa apua, kun sitä tarvitsee.
Vihreiden Forsgrén paperittomien terveydenhuollosta: “Oikeus terveyteen on ihmisoikeus – tämä hallituksen syrjivä päätös on korjattava hyvinvointialueilla”13.11.2025 11:30:39 EET | Tiedote
Vihreitä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa edustava Bella Forsgrén jätti valiokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen, jossa paperittomana Suomessa oleskelevilta rajataan oikeutta julkiseen terveydenhoitoon.
Sofia Virta: kokoomus taipui perussuomalaisten talutushihnassa lykkäämään metsäkatoasetusta, vaikka faktat velvoittavat toimimaan päinvastoin12.11.2025 14:58:42 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi komission metsäkatoasetuksen toimeenpanoa lykkäävää esitystä ja hallituksen päätöstä tukea komission linjaa. Suuri valiokunta päätti keskiviikkona puoltaa valtioneuvoston kantaa, joka tukee komission esitystä.
Vihreiden Tiina Elo: Löysä kaivossääntely kuriin – jätevero myös kaivannaisille12.11.2025 14:48:55 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan kaivostoiminnan sääntely on löperöä ja verotus edelleen liian kevyttä, jotta kaivostoiminnan hyödyt yhteiskunnalle ylittäisivät kunnolla sen luonnolle aiheuttamat haitat ja riskit. Elo vaatii hallitusta kiristämään kaivostoiminnan sääntelyä, korottamaan kaivosveroa ja ottamaan kaivannaisjätteet jäteveron piiriin.
Ex-ympäristöministeri Krista Mikkonen: Kokoomus on täysin lobbareiden vietävissä – nyt kaivosyhtiöt ovat kaatamassa hallituksen kaivosveron korotuksen11.11.2025 12:06:32 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen hämmästelee hallituksen venkoilua kaivosveron nostossa. Kaivosveron nostaminen toisi lisää kipeästi kaivattuja verotuloja ja varmistaisi ettei mineraalejamme luovuteta pilkkahintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme