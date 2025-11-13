Sofia Virta: Sote ja suomalaiset eivät kaipaa syyttelyä vaan toimivia palveluita, ratkaisuja ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä

Oppositiopuolueet jättivät tänään hallitukselle yhteisen vetoomuksen parlamentaarisesta yhteistyöstä hyvinvointialueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Virran mukaan haaste ei ole yksin hallituksen.

– Sote ja suomalaiset eivät kaipaa syyllisiä vaan toimivia palveluita eli poliitikoilta ratkaisuja ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Meidän poliitikkojen tehtävänä on yhdessä varmistaa, että yksikään suomalainen ei joudu pelkäämään jäävänsä vaille hoitoa. Tämä ei ole vain hallituksen haaste, tämä on meidän yhteinen tehtävämme, Virta painottaa.

Virta asettaisi lapset ja nuoret sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden kehittämisen keskiöön. Hänen mukaansa esimerkiksi kouluterveydenhoitajat, lastenpsykiatrit, kuraattorit ja nuorisotyöntekijät ovat jo pitkään kertoneet näkevänsä suoraan arjessaan sen, kuinka järjestelmä natisee liitoksistaan.

– Lapset ja nuoret ovat se peili, josta näemme, miten järjestelmä toimii. Kun lapsi tai nuori saa apua ajoissa, koko Suomi voi paremmin. Suurin säästö syntyy vaikuttavuudesta, ei leikkauksista, jotka syventävät ongelmia. Sotessa ei ole ylimääräisiä ammattilaisia, joista leikata, Virta linjaa.

– Meidän on kuunneltava sote-ammattilaisia ja arjessaan kamppailevia ihmisiä. Heidän viestinsä on selkeä – palvelut eivät saa rapautua, Virta sanoo.

Virta korostaa, että kukaan hoitojonossa odottava ei kysy, mitä joku puolue toiselle sanoi tai kuka syytti ketäkin. Ihmisiä kiinnostaa vain se, saako heidän äitinsä lääkäriajan, pääseekö isä leikkaukseen tai löytääkö nuori apua ajoissa.

– Kun perusterveydenhuollon ammattilaiset venyvät äärirajoille, se heijastuu jokaiseen potilaaseen. Soten pelastamisesta ei pidä tehdä puoluepoliittista asiaa vaan meidän yhteinen velvollisuutemme on varmistaa, että nämä ammattilaiset voivat tehdä työnsä niin, että jokainen ihminen voi luottaa saavansa apua, kun sitä tarvitsee, Virta sanoo.

Virta vetoaa hallitukseen ja kaikkiin puolueisiin: nyt on aika koota yhteen asiantuntijat, hyvinvointialueet ja eduskunnan voimat.

– Meidän on katsottava suomalaisia silmiin – niin pienten kuntien asukkaita, ruuhkaisten terveyskeskusten potilaita kuin niitä ammattilaisia, jotka pitävät tämän yhteiskunnan arjen pystyssä. Yhteistyöllä me pystymme turvaamaan sen, että sote-palvelut toimivat jatkossakin. Se on velvollisuutemme jokaista suomalaista kohtaan, Virta summaa.