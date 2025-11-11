Schneider Electricin ratkaisut sähköautojen lataukseen helpottavat omakotitaloasujien ja taloyhtiöiden arkea

Schneider Charge on erityisesti omakotitaloihin sopiva sähköautojen latausasema, jota on helppoa hallita mobiilisovelluksen kautta.

Schneider Charge Pro on taloyhtiöihin suunniteltu latausasema, joka helpottaa kulujen allokointia ja maksimoi energiatehokkuuden.

Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric tarjoaa kattavan valikoiman ratkaisuja sähköautojen lataamiseen: Schneider Charge ja Schneider Charge Pro parantavat sähköautoilun mahdollisuuksia helpottamalla latausasemien asennusta ja käyttöä. Samalla ratkaisut auttavat vastaamaan Euroopan unionin säätämään rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin, jonka vaatimukset koskevat muun muassa sähköautojen latauspisteiden päivitettävyyttä.

Latausratkaisussa on panostettu sujuvaan ja nopeaan asentamiseen ja käyttöönottoon. Kumpikin latausasema voidaan asentaa epätasaiselle seinäpinnalle asennuslevyn ja tasauspalojen avulla. Syöttökaapelin voi tuoda latausasemaan ylhäältä, alhaalta tai takaa.

Taloyhtiöihin tarkoitettu Schneider Charge Pro on osa Schneiderin tarjoamaa kokonaisvaltaista latausratkaisua, jossa latausasema liitetään paikalliseen EcoStruxure EV Charging Expert -hallintatyökaluun, jolla voidaan vaivattomasti hoitaa lataajien käyttäjähallinta, kuormanhallinta ja lataustapahtumien raportointi.

Schneider Charge on älykäs kotilatausasema

Schneider Charge antaa kodinomistajalle täyden hallinnan sähköauton lataukseen. Ratkaisu perustuu avoimeen teknologiaan, ja sitä voidaan käyttää Schneiderin Wiser Home -sovelluksen tai kolmannen osapuolen sovelluksen kautta.

Sovelluksella käyttäjä voi ohjata ja vähentää sähköauton lataamiseen tarvittavan tehon määrää. Käyttäjä voi hallita ja optimoida latausjärjestelmää, siirtää latauksen edullisen sähkön aikoihin ja sammuttaa latauksen, kun energian hinta on korkea. Sovellus käynnistää latauksen vasta, kun sähkön hinta laskee.

Schneider Charge on turvallinen ja luotettava ratkaisu, jonka avulla sähköautoja voi ladata kodeissa ilman pelkoa sähköjärjestelmän ylikuormittumisesta. Kuormanhallinta säätää sähköauton lataustehoa reaaliaikaisesti kodin muun sähkönkäytön perusteella.

Hyvät IK10 (iskunkesto)- ja IP55 (tiiveys) -luokitukset parantavat turvallisuutta ja luotettavuutta entisestään, sillä latausasema voidaan asentaa turvallisesti sekä sisä- että ulkotiloihin. Käyttöönotto onnistuu helposti yksinkertaisella suomenkielisellä eSetup-sovelluksella.

Schneider Charge Prolla turvallista latausta taloyhtiöissä

Schneider Charge Pro on taloyhtiöille kustannustehokas tapa varmistaa sähköautojen turvallinen lataus. Se on osa kokonaisvaltaista ratkaisua, joka helpottaa latausasemien lisäämistä kohteeseen ja sähköautojen lataamista. Avoimen järjestelmän avulla latausaikoja voi seurata tehokkaasti ja allokoida lataajien kuluja oikein.

Charge Pro ja taloyhtiöihin räätälöity EV Charging Expert -hallintatyökalu latausjärjestelmälle auttavat hallitsemaan latauksen tehoa reaaliaikaisesti. Oikein toteutettuna suurikaan määrä sähköautojen samanaikaista lataamista ei ylikuormita sähköjärjestelmää tai häiritse rakennuksen sähkönsyöttöä.

Schneider Charge Pro on yhteensopiva useimpien latauspalveluohjelmistojen kanssa, ja valmiita integraatioita löytyy jo nyt lukuisia. Latausaseman yhdistäminen latausoperaattorin hallintajärjestelmään onnistuu helposti suomenkielisellä eSetup-sovelluksella.

Lisätietoja:

Mikko Korhonen, eMobility-tuotepäällikkö, Schneider Electric

mikko.korhonen@se.com, 040 137 8016