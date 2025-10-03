HOK-Elannon Prisma-hanke etenee Tuusulan Hyrylässä – S-market palvelee keskeytyksettä uuden Prisman avautumiseen asti
HOK-Elanto avaa uuden Prisman Tuusulan Hyrylään. Prismaa rakennetaan parhaillaan palvelukeskus Särmään ja rakennushanke valmistuu loppuvuodesta 2026. S-market Tuusula palvelee keskeytyksettä uuden Prisman avautumiseen asti ja se suljetaan Prisma Tuusulan avaamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen.
Hyrylän alueen palvelutarjontaan ei tule missään vaiheessa katkoa, vaan Tuusulan S-market palvelee alueen asiakkaita keskeytyksettä uuden Prisman avautumiseen asti.
- S-marketin henkilökunnan työsuhteet jatkuvat HOK-Elannossa, ja kaikille nykyisen Tuusulan S-marketin työntekijöille osoitetaan töitä muissa HOK-Elannon toimipaikoissa nykyisillä sopimusehdoilla, kertoo HOK-Elannon S-market-ketjun johtaja Ari Talso.
Uusi Prisma on merkittävä askel Hyrylän kaupalliselle kehitykselle
Uusi Prisma Tuusula on kauan odotettu lisä alueen palveluihin – suuri hypermarket tuo entistä laajemmat päivittäis- ja käyttötavaravalikoiman alueen asukkaille. Prisma tulee työllistämään noin 100 henkeä.
- Olemme tyytyväisiä, että hankkeen rakentaminen on edennyt suunnittelussa aikataulussa. Rakentamisen osalta on päästy jo sisätyövaiheisiin ja julkisivun osalta on käynnissä pinnoitustyöt. On erittäin hienoa, että saamme ensi vuonna avattua kauan odotetun Prisman, sanoo HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Timo Myllynen.
Palvelukeskus Särmään valmistuu Prisman lisäksi myös Tuusulan kunnantalon tilat sekä muita liiketiloja. Hankkeen rakennuttajana ja sijoittajana toimii kiinteistöyhtiö Nrep. Prisman liiketilat on myyty kesällä 2025 kiinteistösijoitusyhtiö Cibukselle.
HOK-Elanto omistaa kiinteistön, jossa nykyinen S-market Tuusulan liikerakennus sijaitsee.
- S-marketilta vapautuviin tiloihin pyritään löytämään muita käyttäjiä vuokraamisen kautta. Ensi vuonna käynnistämme pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävän projektin, jossa kartoitetaan ja arvioidaan kiinteistön erilaisia käyttö- ja kehittämismahdollisuuksia kaavamuutoksen kautta, Myllynen sanoo.
Prisma Tuusula on avautuessaan ensimmäinen Prisma koko Tuusulassa. Aiemmin tuusulalaisten lähimmät Prismat ovat sijainneet Keravalla, Järvenpäässä ja Vantaalla Jumbossa. Keski-Uudellamaalla sijaitsee lisäksi Prisma Hyvinkää. Näiden myymälöiden lisäksi HOK-Elannolla on Helsingissä kuusi Prismaa (Hertsi, Itäkeskus, Kaari, Malmi, Tripla ja Viikki), Espoossa neljä Prismaa (Iso Omena, Lippulaiva, Olari ja Sello), Vantaalla Prisma Jumbon ohella Prisma Tikkurila ja Prisma Myyrmanni.
Prisma Tuusulan lisäksi HOK-Elanto laajentaa palveluverkostoaan Keski-Uudellamaalla myös Järvenpään Peltolassa, jonne on rakenteilla uusi S-market: Uusi S-market Järvenpäähän – HOK-Elanto laajentaa palveluverkostoaan Järvenpään Peltolassa – HOK-Elanto
