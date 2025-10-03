HOK-Elannon Prisma-hanke etenee Tuusulan Hyrylässä – S-market palvelee keskeytyksettä uuden Prisman avautumiseen asti

HOK-Elanto avaa uuden Prisman Tuusulan Hyrylään. Prismaa rakennetaan parhaillaan palvelukeskus Särmään ja rakennushanke valmistuu loppuvuodesta 2026. S-market Tuusula palvelee keskeytyksettä uuden Prisman avautumiseen asti ja se suljetaan Prisma Tuusulan avaamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen.