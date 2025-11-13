Ex-ministeri Mikkoselta tiukka vaatimus: “Hallituksen ilmastopaperit julki”
Ympäristöministeriö sekä suomalaiset ympäristöjärjestöt ovat ajautuneet oikeuskiistaan siitä, ovatko hallituksen ilmastopolitiikkaan liittyvät asiakirjat julkisia. Entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen pitää ministeriön toimintaa käsittämättömänä.
– Ilmastopolitiikkaa käsittelevät paperit on saatava julki heti. Pidän käsittämättömänä sitä, että vielä hallinto-oikeuden päätöksen jälkeenkin näitä asioita salaillaan. Median ja kansalaisyhteiskunnan täytyy pystyä seuraamaan sitä, miten hallitus noudattaa ilmastolakia, Mikkonen vaatii.
Mikkonen painottaa, että julkisuuslain mukaan asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, ja jokainen salauspäätös täytyy perustella äärimmäisen tarkoin.
– Olen toiminut itse ministerinä sekä ympäristöministeriössä että sisäministeriössä, ja ymmärrän hyvin, miksi tiettyjä esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja salataan. Sitä en kuitenkaan ymmärrä, miksi ministerityöryhmän muistiot ilmastopolitiikasta eivät olisi julkisia. Tässä on salailun makua, Mikkonen pohtii.
Hallituksen vuoden 2025 ilmastokertomuksessa kuvataan ilmastopolitiikan kokonaisuutta riittämättömäksi ilmastolain tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Lupaillut energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma ovat olleet Mikkosen mukaan puolestaan jumissa hallituksen pöydällä jo kuukausia.
– Aika loppuu. Hallituksen kautta on enää alle puolet jäljellä, eikä ilmastopolitiikassa ole päästy edes alkuun. Jos suunnitelmia ei saada valmiiksi eikä pöytäkirjoja julkisteta, herää kysymys, onko hallitus tekemässä mitään ilmastokriisin pysäyttämiseksi, Mikkonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
