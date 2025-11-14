ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Markjärven tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjanmaa)

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan 320 metrin kokoisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 6–10 MW. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan maakaapelina joko hankealueen pohjoispuolelle Teerijärven sähköasemalle tai eteläpuolelle Ventusneva-Evijärvi voimajohdon kautta voimajohtoliityntänä.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maankäyttöön, maisemaan ja ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Arvioidut hankevaihtoehdot ylittävät voimassa olevan Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 mukaisen seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen rajan. Hankealuetta ei ole kaavassa osoitettu tuulivoimatuotannon alueeksi. Hankkeen maisemallisia vaikutuksia tulee lieventää ensisijaisesti tuulivoimaloita vähentämällä. Arvioinnissa tehtyihin melumallinnuksiin sisältyy epävarmuutta, joten vaikutukset voivat muodostua arvioitua merkittävämmäksi.

