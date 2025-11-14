ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Markjärven tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjanmaa)
Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kruunupyyn alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista pinta-alaltaan noin 1200 hehtaarin alueelle. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa yhteysviranomaiselle eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle toimitettiin 18 lausuntoa ja 8 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä esiin nousivat erityisesti hankekoon poikkeaminen maakuntakaavasta, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan sekä luontoon.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan 320 metrin kokoisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 6–10 MW. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan maakaapelina joko hankealueen pohjoispuolelle Teerijärven sähköasemalle tai eteläpuolelle Ventusneva-Evijärvi voimajohdon kautta voimajohtoliityntänä.
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maankäyttöön, maisemaan ja ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Arvioidut hankevaihtoehdot ylittävät voimassa olevan Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 mukaisen seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen rajan. Hankealuetta ei ole kaavassa osoitettu tuulivoimatuotannon alueeksi. Hankkeen maisemallisia vaikutuksia tulee lieventää ensisijaisesti tuulivoimaloita vähentämällä. Arvioinnissa tehtyihin melumallinnuksiin sisältyy epävarmuutta, joten vaikutukset voivat muodostua arvioitua merkittävämmäksi.
Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/markjarv-tuulipuisto-YVA.
Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Ylitarkastaja Tia Lummi-Lehtinen, puh 0295 027 048
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Osaajapula helpottanut Etelä-Pohjanmaalla14.11.2025 11:15:00 EET | Tiedote
Uusi Työvoimabarometri on julkaistu. Työvoimabarometri kartoittaa tietoa eri toimialojen ja ammattien työvoima- ja osaamistarpeista. Maakunnan epävarmat suhdanneodotukset ja kasvanut työttömyys heijastuvat vähentyneenä työvoimatarpeena sekä erityisosaamisen korostumisena.
Projektet ACWA LIFE får betydande EU-finansiering för förbättring vattenstatusen i Finland13.11.2025 13:17:34 EET | Pressmeddelande
ACWA LIFE är med en budget på nästan 28 miljoner euro ett av de viktigaste projekten i Finlands vattenvårdshistoria. Projektet som löper över åtta år inleds vid ingången av 2026. Syftet är att förbättra vattenstatusen genom att utveckla planeringen av avrinningsområden och därtill hörande åtgärder inom fem områden.
Merkittävä EU-rahoitus Suomen vesien tilan parantamiseksi ACWA LIFE -hankkeelle13.11.2025 13:17:34 EET | Tiedote
ACWA LIFE -hanke on lähes 28 miljoonan euron budjetillaan yksi Suomen vesienhoidon historian merkittävimmistä hankkeista. Vuoden 2026 alussa käynnistyvä kahdeksanvuotinen hanke parantaa vesien tilaa kehittämällä valuma-aluesuunnittelua ja siihen perustuvia toimia viidellä alueella.
Significant EU funding to ACWA LIFE project to improve status of waters in Finland13.11.2025 13:17:34 EET | Press release
With a budget of almost EUR 28 million, the ACWA LIFE project is one of the most significant projects during the history of water resources management in Finland. The eight-year project to be started in the beginning of 2026 will improve the status of waters by enhancing river basin management planning and actions based on this in five areas.
Etelä-Pohjanmaan näkymissä edelleen epävarmuutta30.10.2025 08:40:00 EET | Tiedote
Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2025 on julkaistu. Epävarmuus luonnehtii edelleen maakunnan suhdanneodotuksia. Usko suhdannetilanteen kirkastumiseen on jonkin verran vahvistunut, vaikka erityisesti globaalissa toimintaympäristössä on edelleen paljon epävarmuutta. Myös kotimaisen kysynnän vaimeus ja kotitalouksen normaalia korkeampi säästämisaste heijastuvat odotusarvoihin. Kokonaisuutena tarkasteltuna maakunnan sietokyky erityyppisiä kriisejä vastaan on ollut kohtuullisen hyvä, ja yritysten tahtotila pitää kiinni työvoimastaan on ollut verrattain korkea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme