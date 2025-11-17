Konkurssiuhan alla olevien työpaikkojen määrä vähentynyt, yksinyrittäjien konkurssit lisääntyneet

Muistutuskutsu: Työllisyys Suomessa ja alueilla - Tilastokeskuksen tiedotustilaisuus 17.11.2025 08:44:52 EET | Kutsu

Miten työllisyys ja työttömyys kehittyivät lokakuussa? Miltä Kainuun työllisyystilanne ja väestökehitys näyttävät? Onko työllisyyskehityksessä eroja esimerkiksi sukupuolen tai iän mukaan?