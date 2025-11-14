Oras Tynkkynen: sosiaali- ja terveysvaliokunta voi nyt turvata kaikille mahdollisuuden tukea saattohoidossa olevaa läheistä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään käsiteltäväksi lakialoitteen, jossa esitetään saattohoitovapaan ja saattohoitorahan käyttöönottoa Suomessa. Aloitteen on allekirjoittanut enemmistö niin kaikista kansanedustajista kuin sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä.

”Haluan vielä kiittää kaikkia edustajia, jotka ovat tukeneet aloitetta saattohoitovapaasta ja -rahasta. Suomalaisille on tärkeä viesti, että ajoittain kiivaistakin erimielisyyksistä huolimatta selvä enemmistö niin koko eduskunnassa kuin valiokunnassa haluaa yli puoluerajojen parantaa läheisten asemaa saattohoidossa”, aloitteen jättänyt kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.) kiittää.

Mahdollisuus ottaa vapaata töistä ja saada siitä korvausta saattohoidossa olevan läheisen tukemisen takia on turvattu lainsäädännössä jo mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Aloitteessa Suomeen esitetään kaikille työntekijöille oikeutta ottaa töistä vapaata, jotta he voivat olla läheisen tukena saattohoidon ajan. Vapaalta saisi myös korvausta enintään 20 päivän ajan.

”Hyvinvointiyhteiskunnassa jokaiselle kuuluu mahdollisuus olla läheisensä rinnalla elämän loppusuoralla. Kuolevan ihmisen tulee saada lohtua ja tukea läheisiltään viimeisinä hetkinä, kun tarvekin on kaikkein suurin. On hienoa nähdä, että samalla kannalla on selvä enemmistö eduskunnasta ja valiokunnasta”, Tynkkynen katsoo.

Yli sadan allekirjoittajan aloitteille on perinteisesti haluttu varmistaa eduskunnassa perusteellinen käsittely. Tynkkynen painottaa valiokunnan merkitystä sen kannalta, saadaanko läheisten asemaa saattohoidossa nyt vahvistettua.

”Valiokunta voi halutessaan päättää hyväksyä aloitteen – tai ainakin edellyttää hallitukselta sitä koskevaa lainvalmistelua. Näin on tehty ennenkin. Esimerkiksi Outi Alanko-Kahiluodon lakialoite lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostamisesta hyväksyttiin aikoinaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa yksimielisesti”, Tynkkynen muistuttaa.

Lakialoitteen saattohoitovapaasta ja -rahasta (LA 25/2025 vp) on allekirjoittanut 107

kansanedustajaa. Mukana on edustajia kaikista kymmenestä eduskuntaryhmästä niin hallituksesta kuin oppositiosta.