Oras Tynkkynen: sosiaali- ja terveysvaliokunta voi nyt turvata kaikille mahdollisuuden tukea saattohoidossa olevaa läheistä
Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään pöydälleen saattohoitovapaata ja -rahaa koskevan lakialoitteen, jonka on allekirjoittanut enemmistö eduskunnasta ja valiokunnasta. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Oras Tynkkynen muistuttaa, että valiokunnan käsissä on nyt päättää, saadaanko läheisten asemaa saattohoidossa parannettua merkittävästi.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään käsiteltäväksi lakialoitteen, jossa esitetään saattohoitovapaan ja saattohoitorahan käyttöönottoa Suomessa. Aloitteen on allekirjoittanut enemmistö niin kaikista kansanedustajista kuin sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä.
”Haluan vielä kiittää kaikkia edustajia, jotka ovat tukeneet aloitetta saattohoitovapaasta ja -rahasta. Suomalaisille on tärkeä viesti, että ajoittain kiivaistakin erimielisyyksistä huolimatta selvä enemmistö niin koko eduskunnassa kuin valiokunnassa haluaa yli puoluerajojen parantaa läheisten asemaa saattohoidossa”, aloitteen jättänyt kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.) kiittää.
Mahdollisuus ottaa vapaata töistä ja saada siitä korvausta saattohoidossa olevan läheisen tukemisen takia on turvattu lainsäädännössä jo mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Aloitteessa Suomeen esitetään kaikille työntekijöille oikeutta ottaa töistä vapaata, jotta he voivat olla läheisen tukena saattohoidon ajan. Vapaalta saisi myös korvausta enintään 20 päivän ajan.
”Hyvinvointiyhteiskunnassa jokaiselle kuuluu mahdollisuus olla läheisensä rinnalla elämän loppusuoralla. Kuolevan ihmisen tulee saada lohtua ja tukea läheisiltään viimeisinä hetkinä, kun tarvekin on kaikkein suurin. On hienoa nähdä, että samalla kannalla on selvä enemmistö eduskunnasta ja valiokunnasta”, Tynkkynen katsoo.
Yli sadan allekirjoittajan aloitteille on perinteisesti haluttu varmistaa eduskunnassa perusteellinen käsittely. Tynkkynen painottaa valiokunnan merkitystä sen kannalta, saadaanko läheisten asemaa saattohoidossa nyt vahvistettua.
”Valiokunta voi halutessaan päättää hyväksyä aloitteen – tai ainakin edellyttää hallitukselta sitä koskevaa lainvalmistelua. Näin on tehty ennenkin. Esimerkiksi Outi Alanko-Kahiluodon lakialoite lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostamisesta hyväksyttiin aikoinaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa yksimielisesti”, Tynkkynen muistuttaa.
Lakialoitteen saattohoitovapaasta ja -rahasta (LA 25/2025 vp) on allekirjoittanut 107
kansanedustajaa. Mukana on edustajia kaikista kymmenestä eduskuntaryhmästä niin hallituksesta kuin oppositiosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Ex-ministeri Mikkoselta tiukka vaatimus: “Hallituksen ilmastopaperit julki”14.11.2025 14:28:27 EET | Tiedote
Ympäristöministeriö sekä suomalaiset ympäristöjärjestöt ovat ajautuneet oikeuskiistaan siitä, ovatko hallituksen ilmastopolitiikkaan liittyvät asiakirjat julkisia. Entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen pitää ministeriön toimintaa käsittämättömänä.
Sofia Virta: Sote ja suomalaiset eivät kaipaa syyttelyä vaan toimivia palveluita, ratkaisuja ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä13.11.2025 15:40:15 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että soten pelastamisesta ei pidä tehdä puoluepoliittista asiaa. Virran mukaan on poliitikkojen yhteinen velvollisuus varmistaa, että sote-ammattilaiset voivat tehdä työnsä niin, että jokainen ihminen voi luottaa saavansa apua, kun sitä tarvitsee.
Vihreiden Harjanne: Suomen on otettava mallia Islannista ja herättävä Atlantin AMOC-romahduksen riskeihin13.11.2025 14:38:32 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan Atlantin AMOC-kiertoliikkeen pysähtymisen määritteleminen kansalliseksi turvallisuusuhaksi on Islannilta perusteltu teko, josta Suomen pitäisi ottaa mallia.
Vihreiden Forsgrén paperittomien terveydenhuollosta: “Oikeus terveyteen on ihmisoikeus – tämä hallituksen syrjivä päätös on korjattava hyvinvointialueilla”13.11.2025 11:30:39 EET | Tiedote
Vihreitä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa edustava Bella Forsgrén jätti valiokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen, jossa paperittomana Suomessa oleskelevilta rajataan oikeutta julkiseen terveydenhoitoon.
Sofia Virta: kokoomus taipui perussuomalaisten talutushihnassa lykkäämään metsäkatoasetusta, vaikka faktat velvoittavat toimimaan päinvastoin12.11.2025 14:58:42 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi komission metsäkatoasetuksen toimeenpanoa lykkäävää esitystä ja hallituksen päätöstä tukea komission linjaa. Suuri valiokunta päätti keskiviikkona puoltaa valtioneuvoston kantaa, joka tukee komission esitystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme