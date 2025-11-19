Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 19.11.2025 kokouksesta

19.11.2025 15:50:22 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 19.11.2025.

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona asiat esityslistan mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.

Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.   

Avainsanat

tiedoteturvallisuuslautakunta

Yhteyshenkilöt

Linkit

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.11.2025 17:38:04 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.11.2025 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KAIDEMÄENTIE, JÄMSÄ JATKOTIEDOTE Kaidemäentiellä palanut konehalli tulee tuhoutumaan palossa täysin. Pelastuslaitos jatkaa kohteessa raivausta ja jälkisammutusta vielä iltaan asti muutaman yksikön toimesta. Palossa tuhoutui konesuojan lisäksi yksi kuorma-auto ja traktori. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen pihapiirin muihin rakennuksiin sekä pihalla olleisiin muihin ajoneuvoihin. Henkilövahinkoja ei myöskään aiheutunut. Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät palon syttymissyytä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye