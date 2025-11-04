Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyö kohtasi kadulla päihteillä oireilevan 10–14-vuotiaan kymmenen kertaa lokakuussa

Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyön etsivän ja jalkautuvan katutyön tekijät ovat lokakuussa kohdanneet kadulla 10–14-vuotiaan kymmenen kertaa. Kaiken kaikkiaan kohtaamisia ihmisten kanssa, joilla arvioitiin olevan haasteita päihteiden kanssa, oli 236.

”Näillä kohtaamillamme lapsilla on arvioitu olevan haasteita päihteiden käytön kanssa, tarve lastensuojelun tukitoimille tai psykososiaaliselle tuelle. Olemme jutelleet heidän kanssaan ja kysyneet heidän kuulumisiaan”, sanoo Diakonissalaitoksen tutkija Ulla-Kaarina Petäjä.

Lasten ja nuorten tilanteeseen tulisi puuttua kauan ennen kuin tarvitaan korvaushoitoa





Petäjä on huolissaan lasten ja nuorten lieventyneistä asenteista päihteitä kohtaan. ”Kouluterveyskyselyn perusteella tiedämme, että sähkötupakointi on kasvattanut alaikäisten keskuudessa suosiotaan. Samaan aikaan kannabis on yleisin kokeiltu huume nuorten keskuudessa ja nuorten asenteet sitä kohtaan ovat lieventyneet”, Petäjä jatkaa.

Helsingin yliopistollinen sairaala HUS kertoi marraskuun alussa aloittavansa alaikäisille suunnatun opioidikorvaushoidon. Ulla-Kaarina Petäjä pitää tietoa tervetulleena. Petäjän mielestä nuorten ja lasten tilanteeseen tulisi puuttua kuitenkin kauan ennen kuin edes tarvitaan korvaushoitoa.

”Tähän ei ole yksittäistä ratkaisua: ennaltaehkäisyn, varhaisen puuttumisen ja hoidon on toimittava saumattomasti yhteen. Palveluiden on oltava yhdenvertaisesti saatavilla ja saavutettavia kaikilla hyvinvointialueilla. Moniammatillinen työ on todella keskeistä: nuorisopsykiatrian, lastensuojelun ja koulun on toimittava yhdessä. Järjestöillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli psykososiaalisen tuen tarjoamisessa. Ne tarjoavat myös usein arvokkaita yhteisöjä, jotka kannattelevat nuorta toipumisessa”, Petäjä kuvailee.

Kohtaaminen voi kääntää päihteitä käyttävän nuoren tilanteen kohti parempaa





Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyössä on huomattu, että nuoret haluavat tulla kohdatuiksi ja kuulluiksi. Heille on tärkeää päästä kertomaan omaan arkeen kuuluvista asioista ja tarvittaessa tukeutumaan turvallisiin aikuisiin. Myös aiempi tutkimustieto tukee kohtaamisen merkitystä.

”Työntekijöiden ja nuorten kohtaaminen mahdollistaa nuoren tarpeista lähtöisin olevan tuen, toivon välittämisen ja muutoksen. Tutkimustiedon perusteella tällainen toiminta voi olla ratkaisevaa nuoren päihteitä käyttävän tilanteen kääntämisessä kohti parempaa. Lisäksi varhainen ja inhimillinen kohtaaminen voi estää nuoren ajautumisen syvemmälle syrjäytymisen kierteeseen, johon liittyy usein päihteiden käytön normalisoituminen, opintojen keskeytyminen ja rikollinen toiminta”, Petäjä sanoo.

Diakonissalaitoksen työntekijät kulkevat nuoren rinnalla ja tukevat tätä tämän kaikissa tarpeissa.

Diakonissalaitos tutkii nuorten päihdetyön vaikutuksia



Diakonissalaitos on elokuusta alkaen kohdannut alle 25-vuotiaita päihteiden käyttäjiä 663 kertaa Helsingissä ja Vantaalla. Teemme nuorten päihdetyön jalkautuvasta ja etsivästä katutyöstä tutkimusta, jonka tuloksia julkaisemme seuraavan kahden vuoden aikajänteellä.

Tutkimus tarkastelee, miten osallistuminen nuorten päihdetyön toimintaan vaikuttaa päihteitä käyttävien nuorten hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuden kokemukseen sekä hoitomotivaatioon. Tulokset tarjoavat tietoa, jonka avulla voidaan kehittää nuorille suunnattuja päihdepalveluita ja vahvistaa niiden vaikuttavuutta Suomessa. Tutkimus jatkuu syyskuuhun 2027 saakka, ja sen edetessä julkaistaan raportteja ja muita materiaaleja tutkimuksen keskeisistä havainnoista.

Diakonissalaitos kerää joulun alla lahjoituksia nuorten päihdetyöhön Katutasoon ja Vamos-nuortenpalveluun. Lue lisää kampanjasta ja lahjoita: joulukerays.fi

Diakonissalaitoksen historia alaikäisten päihteidenkäyttäjien auttajana ulottuu 30:n vuoden taakse. Perustimme vuonna 1995 Suomen ensimmäisen alle 18-vuotiaille tarkoitetun päihdehoitopaikan Espooseen. Tänä päivänä konsernin päihdepalveluita tarjoaa Rinnekodit Oy.