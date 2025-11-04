Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyö kohtasi kadulla päihteillä oireilevan 10–14-vuotiaan kymmenen kertaa lokakuussa
Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyö Katutaso kohtasi lokakuussa kadulla kymmenen kertaa päihteillä oireilevan 10–14-vuotiaan. Tutkija Ulla-Kaarina Petäjä korostaa ennaltaehkäisyn, varhaisen puuttumisen ja hoidon merkitystä lasten ja nuorten päihdeongelmien hoidossa. Yksikin kohtaaminen voi olla nuorelle ratkaiseva. Petäjä tutkii Diakonissalaitoksella nuorten päihdetyön vaikuttavuutta.
Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyön etsivän ja jalkautuvan katutyön tekijät ovat lokakuussa kohdanneet kadulla 10–14-vuotiaan kymmenen kertaa. Kaiken kaikkiaan kohtaamisia ihmisten kanssa, joilla arvioitiin olevan haasteita päihteiden kanssa, oli 236.
”Näillä kohtaamillamme lapsilla on arvioitu olevan haasteita päihteiden käytön kanssa, tarve lastensuojelun tukitoimille tai psykososiaaliselle tuelle. Olemme jutelleet heidän kanssaan ja kysyneet heidän kuulumisiaan”, sanoo Diakonissalaitoksen tutkija Ulla-Kaarina Petäjä.
Lasten ja nuorten tilanteeseen tulisi puuttua kauan ennen kuin tarvitaan korvaushoitoa
Petäjä on huolissaan lasten ja nuorten lieventyneistä asenteista päihteitä kohtaan. ”Kouluterveyskyselyn perusteella tiedämme, että sähkötupakointi on kasvattanut alaikäisten keskuudessa suosiotaan. Samaan aikaan kannabis on yleisin kokeiltu huume nuorten keskuudessa ja nuorten asenteet sitä kohtaan ovat lieventyneet”, Petäjä jatkaa.
Helsingin yliopistollinen sairaala HUS kertoi marraskuun alussa aloittavansa alaikäisille suunnatun opioidikorvaushoidon. Ulla-Kaarina Petäjä pitää tietoa tervetulleena. Petäjän mielestä nuorten ja lasten tilanteeseen tulisi puuttua kuitenkin kauan ennen kuin edes tarvitaan korvaushoitoa.
”Tähän ei ole yksittäistä ratkaisua: ennaltaehkäisyn, varhaisen puuttumisen ja hoidon on toimittava saumattomasti yhteen. Palveluiden on oltava yhdenvertaisesti saatavilla ja saavutettavia kaikilla hyvinvointialueilla. Moniammatillinen työ on todella keskeistä: nuorisopsykiatrian, lastensuojelun ja koulun on toimittava yhdessä. Järjestöillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli psykososiaalisen tuen tarjoamisessa. Ne tarjoavat myös usein arvokkaita yhteisöjä, jotka kannattelevat nuorta toipumisessa”, Petäjä kuvailee.
Kohtaaminen voi kääntää päihteitä käyttävän nuoren tilanteen kohti parempaa
Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyössä on huomattu, että nuoret haluavat tulla kohdatuiksi ja kuulluiksi. Heille on tärkeää päästä kertomaan omaan arkeen kuuluvista asioista ja tarvittaessa tukeutumaan turvallisiin aikuisiin. Myös aiempi tutkimustieto tukee kohtaamisen merkitystä.
”Työntekijöiden ja nuorten kohtaaminen mahdollistaa nuoren tarpeista lähtöisin olevan tuen, toivon välittämisen ja muutoksen. Tutkimustiedon perusteella tällainen toiminta voi olla ratkaisevaa nuoren päihteitä käyttävän tilanteen kääntämisessä kohti parempaa. Lisäksi varhainen ja inhimillinen kohtaaminen voi estää nuoren ajautumisen syvemmälle syrjäytymisen kierteeseen, johon liittyy usein päihteiden käytön normalisoituminen, opintojen keskeytyminen ja rikollinen toiminta”, Petäjä sanoo.
Diakonissalaitoksen työntekijät kulkevat nuoren rinnalla ja tukevat tätä tämän kaikissa tarpeissa.
Diakonissalaitos tutkii nuorten päihdetyön vaikutuksia
Diakonissalaitos on elokuusta alkaen kohdannut alle 25-vuotiaita päihteiden käyttäjiä 663 kertaa Helsingissä ja Vantaalla. Teemme nuorten päihdetyön jalkautuvasta ja etsivästä katutyöstä tutkimusta, jonka tuloksia julkaisemme seuraavan kahden vuoden aikajänteellä.
Tutkimus tarkastelee, miten osallistuminen nuorten päihdetyön toimintaan vaikuttaa päihteitä käyttävien nuorten hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuden kokemukseen sekä hoitomotivaatioon. Tulokset tarjoavat tietoa, jonka avulla voidaan kehittää nuorille suunnattuja päihdepalveluita ja vahvistaa niiden vaikuttavuutta Suomessa. Tutkimus jatkuu syyskuuhun 2027 saakka, ja sen edetessä julkaistaan raportteja ja muita materiaaleja tutkimuksen keskeisistä havainnoista.
Diakonissalaitos kerää joulun alla lahjoituksia nuorten päihdetyöhön Katutasoon ja Vamos-nuortenpalveluun. Lue lisää kampanjasta ja lahjoita: joulukerays.fi
Diakonissalaitoksen historia alaikäisten päihteidenkäyttäjien auttajana ulottuu 30:n vuoden taakse. Perustimme vuonna 1995 Suomen ensimmäisen alle 18-vuotiaille tarkoitetun päihdehoitopaikan Espooseen. Tänä päivänä konsernin päihdepalveluita tarjoaa Rinnekodit Oy.
Yhteyshenkilöt
Ulla-Kaarina PetäjäTutkija
Katutaso, nuorten päihdetyö
Laura LuotoViestinnän asiantuntija
Katutaso, nuorten päihdetyö
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen
Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Yhteisöllisyys on turvallisuusteko – Viisi keinoa arjen demokratian vahvistamiseksi4.11.2025 08:30:48 EET | Tiedote
Miten yhteiskunta voi vastata kasvavaan eriarvoisuuteen, ulkopuolisuuden kokemuksiin ja luottamuspulaan? Amerikkalainen kansalaistoiminnan tutkija Dr Sylvia Gale perehtyi Diakonissalaitoksen D-asemien yhteisöpedagogiikkaan ja jäsenteli kokemuksensa viideksi konkreettiseksi käytännöksi, jotka tarjoavat ratkaisuja osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi.
Uusi päihdetyömalli tukee kehitysvammaisia – selkokielinen opas ja palvelupolku parantavat hoidon saavutettavuutta22.10.2025 09:01:21 EEST | Tiedote
Kehitysvammaisten päihdeongelmat jäävät usein tunnistamatta, ja palvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan heidän erityistarpeisiinsa. Diakonissalaitos on vastannut tähän haasteeseen kehittämällä uuden päihdetyömallin, joka yhdistää selkokieliset menetelmät, palvelumuotoilun ja sektorirajat ylittävän yhteistyön.
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy vaatii luottamusta, ymmärrystä ja konkreettisia ratkaisuja20.10.2025 09:12:23 EEST | Tiedote
Yhä useammat ammattilaiset kohtaavat työssään väkivaltaiseen radikalisoitumiseen liittyviä ilmiöitä. Diakonissalaitos tarjoaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joilla voidaan tukea yksilöitä muutoksessa, ehkäistä väkivaltaistuneita asenteita ja vahvistaa yhteisöjen resilienssiä. Exit-työ on osa laajempaa yhteiskuntarauhan rakentamista, jossa ammattilaisten ja yhteisöjen rooli on keskeinen.
Kadulla ei kuntoudu – näillä keinoilla asunnottomuus poistetaan14.10.2025 13:34:03 EEST | Tiedote
Asunnottomien yötä vietetään perjantaina 17.10. Asunnottomien määrä kääntyi vuonna 2024 nousuun ensi kertaa sitten vuoden 2012. Samaan aikaan päihdetilanne kaduilla on pahentunut ratkaisevasti. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on, toteavat Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien asiantuntijat.
Diakonissalaitos ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto yhteistyöhön tulevaisuusvallan laajentamiseksi13.10.2025 14:00:17 EEST | Tiedote
Demokratia tarvitsee kaikkien ääntä. Diakonissalaitos ja valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon toimintaohjelma aloittavat yhteisen kehittämistyön, jonka tavoitteena on saada haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääntä päätöksentekoon ja samalla linkittää Diakonissalaitoksen kehittämä osallistavan tulevaisuustyön malli osaksi valtionhallinnon kehittämistyötä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme