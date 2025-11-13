Itärata Oy

Itäradan YVA-selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa alkuvuodesta

19.11.2025 14:30:00 EET | Itärata Oy | Tiedote

Itäradan ympäristövaikutusten arviointimenettely on valmistumassa ja tulee nähtäville tammikuun alussa. YVA-selostusta esitellään yhdeksässä yleisötilaisuudessa tammi–maaliskuun aikana.

Havainnekuva Porvoonjoen ylittävästä ratasillasta.
Havainnekuva Porvoonjoen ylittävästä ratasillasta. Itärata Oy

YVA-selostuksessa kuvataan muun muassa Itäradan eri linjausvaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset, niiden lieventämiskeinot ja seuranta. Laajaa selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa:  

  • Ke 21.1.2026 VantaaMonitoimikeskus Lumon Lumosali, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa
  • To 22.1.2026 PorvooTaidetehtaan Tehdassali, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo
  • Ke 28.1.2026 Kouvola, Kouvolatalon Honkasali, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
  • To 29.1.2026 Sipoo, Nikkilän juhlatalon juhlasali, Vanha vesitorninmäki 1, 04130 Sipoo
  • Ti 3.2.2026 Myrskylä, Myrskylän koulu Mestarintie 3, 07600 Myrskylä
  • Ke 4.2.2026 Lapinjärvi, Nuorisoseurantalo Lindarås, Seuratalontanhua 28, 07840 Lindkoski
  • Ti 10.2.2026 LoviisaKoskenkylän koulun ruokasali, Kullbyntie 4, 07700 Koskenkylä
  • Ke 11.2.2026 Kerava, Keuda-talon Kerava-Sali, Keskikatu 3, 04200 Kerava
  • Ti 3.3.2026 klo 18–19.30 Etäyleisötilaisuus Teamsilla 

Kaikki tilaisuudet etätilaisuutta lukuunottamatta järjestetään kello 17–20, ja niissä puhetta johtaa yhteysviranomaisen eli Lupa- ja valvontaviraston (31.12.2025 asti ELY) edustaja. Tilaisuuksissa on varattu runsaasti aikaa kysymyksille ja keskustelulle karttojen ääressä. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Lupa- ja valvontavirasto asettaa Itäradan YVA-selostuksen nähtäville 60 päivän ajaksi tammikuun alkupuolella. Yli 1 000-sivuisesta selostuksesta julkaistaan verkossa myös tiivistetty Digi-YVA. Nähtävillä olon aikana kuka tahansa voi jättää yhteysviranomaiselle mielipiteen YVA-selostuksesta. Lisäksi viranomaiset antavat selostuksesta virallisia lausuntoja. 

Yhteysviranomainen kokoaa kaikki YVA-selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet osaksi perusteltua päätelmää, joka päättää Itäradan YVA-menettelyn arviolta toukokuussa. Perusteltu päätelmä huomioidaan Itäradan jatkosuunnittelussa.

Poikkeuksellisen laaja YVA-menettely

Kaikista kaukojunaliikenteen ratahankkeista tehdään ympäristövaikutusten arviointi. Itäradan YVA-menettely alkoi helmikuussa 2024. 

Hankeyhtiö Itärata Oy on teettänyt YVA-selostusta varten muun muassa alustavan yleissuunnitelman, meluselvityksen, runkomelu- ja tärinäselvityksen, luontoselvityksiä ja arkeologisia selvityksiä, liikenteellisiä tarkasteluja, erilaisia paikkatietoanalyysejä sekä asukaskyselyn.

”YVA-menettelyssä on tarkasteltu yhteensä 330 kilometrin verran linjausvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat 60 erilaista ratalinjaa. YVA-selostusta on tehty yli 200 eri alojen asiantuntijan ja suunnittelijan voimin kahden maakunnan ja kahdeksan kunnan alueella. Työn tuloksena on syntynyt paljon aivan uutta tietoa muun muassa suunnittelualueen luonnosta ja arkeologiasta. Esimerkiksi aiemmin tuntematon pronssikautinen hauta Porvoossa löytyi alueen asukkaalta tulleen vinkin ansiosta”, Itärata Oy:n suunnittelujohtaja Minna Weurlander kertoo. 

Itäradan yleissuunnitteluvaiheeseen etenevä linjaus perustuu YVA-menettelyyn

Itärata Oy julkaisi jatkosuunnitteluun etenevän ratalinjauksen 13. marraskuuta. Valittu linjaus aiheuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn perusteella vähiten haittaa ympäristölle ja mahdollistaa eniten hyötyjä.

”YVA-selostuksessa kuvataan pääasialliset syyt, jotka johtivat jatkosuunnitteluun valitsemamme linjauksen valintaan. YVA-menettelyssä syntyneen erittäin laajan tietopohjan ansiosta meidän on mahdollista viedä yleissuunnitteluun paras linjausvaihtoehto. Uskon, että talven yleisötilaisuudet ja YVA-selostuksesta annettavat mielipiteet ja lausunnot täydentävät suunnittelun kokonaiskuvaa entisestään”, Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.



Itärata Oy

Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Itärata on osa Euroopan laajennettua liikenteen TEN-T-ydinverkkoa (Trans-European Transport Network).

