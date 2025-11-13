Itäradan YVA-selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa alkuvuodesta

YVA-selostuksessa kuvataan muun muassa Itäradan eri linjausvaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset, niiden lieventämiskeinot ja seuranta. Laajaa selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa:

Ke 21.1.2026 Vantaa , Monitoimikeskus Lumon Lumosali, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa

, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa To 22.1.2026 Porvoo , Taidetehtaan Tehdassali, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo

, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo Ke 28.1.2026 Kouvola, Kouvolatalon Honkasali, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola

Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola To 29.1.2026 Sipoo, Nikkilän juhlatalon juhlasali, Vanha vesitorninmäki 1, 04130 Sipoo

Vanha vesitorninmäki 1, 04130 Sipoo Ti 3.2.2026 Myrskylä, Myrskylän koulu Mestarintie 3, 07600 Myrskylä

Mestarintie 3, 07600 Myrskylä Ke 4.2.2026 Lapinjärvi, Nuorisoseurantalo Lindarås, Seuratalontanhua 28, 07840 Lindkoski

Seuratalontanhua 28, 07840 Lindkoski Ti 10.2.2026 Loviisa , Koskenkylän koulun ruokasali, Kullbyntie 4, 07700 Koskenkylä

, Kullbyntie 4, 07700 Koskenkylä Ke 11.2.2026 Kerava, Keuda-talon Kerava-Sali, Keskikatu 3, 04200 Kerava

Keskikatu 3, 04200 Kerava Ti 3.3.2026 klo 18–19.30 Etäyleisötilaisuus Teamsilla

Kaikki tilaisuudet etätilaisuutta lukuunottamatta järjestetään kello 17–20, ja niissä puhetta johtaa yhteysviranomaisen eli Lupa- ja valvontaviraston (31.12.2025 asti ELY) edustaja. Tilaisuuksissa on varattu runsaasti aikaa kysymyksille ja keskustelulle karttojen ääressä. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Lupa- ja valvontavirasto asettaa Itäradan YVA-selostuksen nähtäville 60 päivän ajaksi tammikuun alkupuolella. Yli 1 000-sivuisesta selostuksesta julkaistaan verkossa myös tiivistetty Digi-YVA. Nähtävillä olon aikana kuka tahansa voi jättää yhteysviranomaiselle mielipiteen YVA-selostuksesta. Lisäksi viranomaiset antavat selostuksesta virallisia lausuntoja.

Yhteysviranomainen kokoaa kaikki YVA-selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet osaksi perusteltua päätelmää, joka päättää Itäradan YVA-menettelyn arviolta toukokuussa. Perusteltu päätelmä huomioidaan Itäradan jatkosuunnittelussa.

Poikkeuksellisen laaja YVA-menettely

Kaikista kaukojunaliikenteen ratahankkeista tehdään ympäristövaikutusten arviointi. Itäradan YVA-menettely alkoi helmikuussa 2024.

Hankeyhtiö Itärata Oy on teettänyt YVA-selostusta varten muun muassa alustavan yleissuunnitelman, meluselvityksen, runkomelu- ja tärinäselvityksen, luontoselvityksiä ja arkeologisia selvityksiä, liikenteellisiä tarkasteluja, erilaisia paikkatietoanalyysejä sekä asukaskyselyn.

”YVA-menettelyssä on tarkasteltu yhteensä 330 kilometrin verran linjausvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat 60 erilaista ratalinjaa. YVA-selostusta on tehty yli 200 eri alojen asiantuntijan ja suunnittelijan voimin kahden maakunnan ja kahdeksan kunnan alueella. Työn tuloksena on syntynyt paljon aivan uutta tietoa muun muassa suunnittelualueen luonnosta ja arkeologiasta. Esimerkiksi aiemmin tuntematon pronssikautinen hauta Porvoossa löytyi alueen asukkaalta tulleen vinkin ansiosta”, Itärata Oy:n suunnittelujohtaja Minna Weurlander kertoo.

Itäradan yleissuunnitteluvaiheeseen etenevä linjaus perustuu YVA-menettelyyn

Itärata Oy julkaisi jatkosuunnitteluun etenevän ratalinjauksen 13. marraskuuta. Valittu linjaus aiheuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn perusteella vähiten haittaa ympäristölle ja mahdollistaa eniten hyötyjä.

”YVA-selostuksessa kuvataan pääasialliset syyt, jotka johtivat jatkosuunnitteluun valitsemamme linjauksen valintaan. YVA-menettelyssä syntyneen erittäin laajan tietopohjan ansiosta meidän on mahdollista viedä yleissuunnitteluun paras linjausvaihtoehto. Uskon, että talven yleisötilaisuudet ja YVA-selostuksesta annettavat mielipiteet ja lausunnot täydentävät suunnittelun kokonaiskuvaa entisestään”, Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.