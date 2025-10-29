Voltalis ja Virta aloittavat yhteistyön sähköautojen kysyntäjoustomarkkinoilla Euroopassa
Euroopan johtava kysyntäjoustoaggregaattori Voltalis ja Euroopan johtava sähköautojen latausratkaisutoimittaja Virta ovat allekirjoittaneet strategisen yhteistyösopimuksen sähköautojen latauksen kysyntäjoustoratkaisujen laajentamisesta Pohjoismaissa sekä muille Euroopan markkinoille.
Strateginen yhteistyö yhdistää Voltalisin lähes kahden vuosikymmenen kokemuksen joustavan energiakapasiteetin aggregoinnista Virran kehittyneeseen energiaoptimoituun latausalustaan. Älykäs energiaohjattu lataaminen on välttämätöntä sähköautojen lukumäärän kasvaessa sähkön jakeluinfrastruktuuria nopeammin. Energiaohjatun lataamisen myötä verkonhaltijat, fleetit ja kiinteistönomistajat voivat optimoida latausaikataulujaan, tukea uusiutuvan energian integraatiota sekä tarjota joustoa sähkömarkkinoille kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi. Näin sähköautoista tulee aktiivisia toimijoita energiajärjestelmissä - ne tasapainottavat kysyntää ja tarjontaa, absorboivat uusiutuvaa tuotantoa ja luovat uusia tulovirtoja.
Voltalisin ja Virran tavoitteena on vauhdittaa sähköautojen joustokapasiteetin hyödyntämistä tukku- ja säätösähkömarkkinoille tekemällä yhteistyötä markkinaosapuolten ja viranomaisten kanssa. Suomessa ja Ruotsissa käynnistyvillä alkuvaiheen pilottihankkeilla tavoitellaan mitattavia parannuksia sähköverkkojen vakauteen sekä latausoperaattorien kannattavuuteen.
Yhteistyö kattaa tiedon jakamisen joustointegraation vauhdittamiseksi Ranskassa, Isossa-Britanniassa sekä muilla Euroopan markkinoilla. Yhteisenä tavoitteena on luoda malli skaalautuvalle sähköautojen kysyntäjouston käyttöönotolle. Voltalisille kumppanuus avaa nopeutetun pääsyn Pohjoismaiden tukkusähkömarkkinoille ja laajentaa sen sähköautojen kysyntäjoustoon liittyvää osaamista. Virralle yhteistyö laajentaa sen latausalustan sovellusalueita ja palvelutarjontaa hyödyntäen Voltalisin aggregointikyvykkyyksiä ja markkinakokemusta.
”Yhteistyömme Virran kaltaisen markkinajohtajan kanssa osoittaa, että sähköautot ovat paljon enemmän kuin ratkaisu liikkumiseen – ne ovat aktiivisia osapuolia joustavassa, kestävässä ja vähähiilisessä energiajärjestelmässä,” sanoo Sébastien Condom, SVP, Head International, Voltalis. ”Virran johtajuus älylatauksen ja kaksisuuntaisen latauksen (V2G) saralla yhdistettynä Voltalisin kysyntäjouston asiantuntemukseen tekee tästä yhteistyöstä ratkaisevan askeleen liikenteen ja energia-infrastruktuurin integroimisessa koko Euroopassa. Emme pelkästään puhu potentiaalista, vaan rakennamme konkreettisia ratkaisuja, jotka tuovat vakautta sähköverkkoihin ja vauhdittavat päästövähennyksiä jo tänään.”
”Virralla on jo vuosien kokemus sähköverkkojen tukemisesta älylatauksen avulla Pohjoismaisilla kysyntäjouston reservimarkkinoilla. Kumppanuus Voltalisin kanssa avaa meille nyt kokonaan uuden tason vaikuttaa energiamarkkinoiden muutokseen ja sähkön hinnan volatiliteetin vähentämisen. Tästä hyötyvät latausverkostot, sähköautojen omistajat sekäylipäänsä sähkönkuluttajat kautta Euroopan”, jatkaa Juha Karppinen, Virran energiapalveluiden johtaja.”
VOLTALIS:
Vuonna 2006 perustettu Voltalis on Euroopan johtava älykkään sähkönkulutuksen ohjauksen tarjoaja asuin- ja liikerakennuksille. Sen maksuton yhdistetty termostaatti mahdollistaa yli 250 000 sähkölämmitystä käyttävän kotitalouden ja yrityksen säästää jopa 15 % energiankulutuksesta, vähentää CO₂-päästöjä jopa 70 % ja edistää sähköverkon vakautta. Voltalis työllistää 500 henkilöä ja toimittaa energiatehokkuusratkaisunsa suoraan kuluttajille yhteistyössä paikallisviranomaisten, sosiaalisen asuntotuotannon toimijoiden, jälleenmyyjien ja toimitilakiinteistöjen omistajien kanssa. Voltalisilla on Solar Impulse Efficient Solution- ja Service France Garanti -merkinnät. Meridiamin, missiona ohjautuvan B Corpin, tukemana Voltalis kiihdyttää kasvuaan Ranskassa ja ulkomailla ennakoidakseen energian käytön sähköistymistä ja varustaakseen 3 miljoonaa kotia vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2025 Voltalis liittyi French Tech Next40/120 -ohjelmaan, joka tunnistaa korkean potentiaalin ranskalaiset teknologiayritykset. Lisätietoja: https://group.voltalis.com/en
VIRTA:
Helsingissä päämajaansa pitävä Virta on globaali teknologiayritys, jonka missio on vauhdittaa sähköisen liikkumisen murrosta mahdollistamalla kannattavat latausliiketoiminnat ja integroimalla sähköautot (EV) osaksi päästöttömiä energiajärjestelmiä. Digitaalinen Virta EV Charging & Energy -alusta tarjoaa kattavan valikoiman ratkaisuja, mukaan lukien latausverkkojen ja liiketoiminnan hallinta, transaktiot, hinnoittelu, maksut ja laskutus, kuljettaja- ja kalustopalvelut, roaming, energianhallinta ja virtuaalivoimalapalvelut. Virta EV Charging & Energy -alustalla hallinnoidaan yli 120 000 latauspistettä 36 maassa Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa yli 1 000 latausliiketoiminnan toimijan toimesta, edustaen mm. energiayhtiöitä, polttoainejakelijoita, toimitilakiinteistöjä ja autoteollisuutta. Virrralla on 40 patenttiperhettä, jotka keskittyvät energianhallintakyvykkyyksiin, mukaan lukien Vehicle-to-Grid (V2G) -teknologia, jotka ovat olennaisia tulevassa yhdistetyn energian ja liikkumisen ekosysteemissä. Virta on ollut Financial Timesin FT 1000 -listalla Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä kuutena peräkkäisenä vuotena, ja sen kasvu vuosina 2014–2024 toi yhtiölle Euroopan pitkäaikaisen kasvun mestarin tittelin. Virta valittiin myös TIME-lehden ja Statistan toimesta yhdeksi ”World’s Top GreenTech Companies” -yrityksistä vuonna 2025. Lisätietoja: https://www.virta.global/
