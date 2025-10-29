Voltalis ja Virta aloittavat yhteistyön sähköautojen kysyntäjoustomarkkinoilla Euroopassa

Strateginen yhteistyö yhdistää Voltalisin lähes kahden vuosikymmenen kokemuksen joustavan energiakapasiteetin aggregoinnista Virran kehittyneeseen energiaoptimoituun latausalustaan. Älykäs energiaohjattu lataaminen on välttämätöntä sähköautojen lukumäärän kasvaessa sähkön jakeluinfrastruktuuria nopeammin. Energiaohjatun lataamisen myötä verkonhaltijat, fleetit ja kiinteistönomistajat voivat optimoida latausaikataulujaan, tukea uusiutuvan energian integraatiota sekä tarjota joustoa sähkömarkkinoille kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi. Näin sähköautoista tulee aktiivisia toimijoita energiajärjestelmissä - ne tasapainottavat kysyntää ja tarjontaa, absorboivat uusiutuvaa tuotantoa ja luovat uusia tulovirtoja.

Voltalisin ja Virran tavoitteena on vauhdittaa sähköautojen joustokapasiteetin hyödyntämistä tukku- ja säätösähkömarkkinoille tekemällä yhteistyötä markkinaosapuolten ja viranomaisten kanssa. Suomessa ja Ruotsissa käynnistyvillä alkuvaiheen pilottihankkeilla tavoitellaan mitattavia parannuksia sähköverkkojen vakauteen sekä latausoperaattorien kannattavuuteen.

Yhteistyö kattaa tiedon jakamisen joustointegraation vauhdittamiseksi Ranskassa, Isossa-Britanniassa sekä muilla Euroopan markkinoilla. Yhteisenä tavoitteena on luoda malli skaalautuvalle sähköautojen kysyntäjouston käyttöönotolle. Voltalisille kumppanuus avaa nopeutetun pääsyn Pohjoismaiden tukkusähkömarkkinoille ja laajentaa sen sähköautojen kysyntäjoustoon liittyvää osaamista. Virralle yhteistyö laajentaa sen latausalustan sovellusalueita ja palvelutarjontaa hyödyntäen Voltalisin aggregointikyvykkyyksiä ja markkinakokemusta.

”Yhteistyömme Virran kaltaisen markkinajohtajan kanssa osoittaa, että sähköautot ovat paljon enemmän kuin ratkaisu liikkumiseen – ne ovat aktiivisia osapuolia joustavassa, kestävässä ja vähähiilisessä energiajärjestelmässä,” sanoo Sébastien Condom, SVP, Head International, Voltalis. ”Virran johtajuus älylatauksen ja kaksisuuntaisen latauksen (V2G) saralla yhdistettynä Voltalisin kysyntäjouston asiantuntemukseen tekee tästä yhteistyöstä ratkaisevan askeleen liikenteen ja energia-infrastruktuurin integroimisessa koko Euroopassa. Emme pelkästään puhu potentiaalista, vaan rakennamme konkreettisia ratkaisuja, jotka tuovat vakautta sähköverkkoihin ja vauhdittavat päästövähennyksiä jo tänään.”

”Virralla on jo vuosien kokemus sähköverkkojen tukemisesta älylatauksen avulla Pohjoismaisilla kysyntäjouston reservimarkkinoilla. Kumppanuus Voltalisin kanssa avaa meille nyt kokonaan uuden tason vaikuttaa energiamarkkinoiden muutokseen ja sähkön hinnan volatiliteetin vähentämisen. Tästä hyötyvät latausverkostot, sähköautojen omistajat sekäylipäänsä sähkönkuluttajat kautta Euroopan”, jatkaa Juha Karppinen, Virran energiapalveluiden johtaja.”