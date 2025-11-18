Kuopiossa Petosen Lidl uudistuu – myymälä kiinni tiistaina 25.11.

– Nykyään asiakas arvostaa nopeutta ja helppoutta. Siksi haluammekin tehdä Lidlissä asioinnin vielä entistä sujuvammaksi. Keskeistä tässä on tuotteiden sijoittelu ja esillepano myymälöissä, kertoo aluepäällikkö Heini Hiltunen.

Jo sisääntulossa on vastassa muutos: hedelmille ja vihanneksille rakentuu kokonainen alue pelkän käytävän sijaan.

Tuorelihat siirtyvät keskikäytävän altaista ensimmäiselle käytävälle kaappeihin. Pakasteiden paikka siirtyy myymälän perältä lähemmäs asiakaskierron loppua. Samalla pakastekalusteiden sijoittelu muuttuu ”tunnelimalliseksi”, jossa pakasteet löytyvät molemmilta puolilta yhtä käytävää.

Makeisia on aiemmin sijainnut eri puolella myymälää. Uudessa esillepanojärjestyksessä ne kaikki siirtyvät yhteiselle makeisalueelle, josta siis jatkossa löytyvät niin irtokarkit, suklaat kuin muutkin makeiset. Myös monet kuivatuotteet löytyvät jatkossa uusilta paikoilta.

– Näillä muutoksilla teemme tilaa myös tuotevalikoiman kasvulle. Saamme uusituilla kalusteilla esimerkiksi kuivatavaralle 10-15 % lisää hyllytilaa, aluepäällikkö Hiltunen kertoo.

Esillepanomuutosten ohella myymälän yleisilmettä raikastetaan muun muassa uusimalla valaistusta.

Petosen myymälä on remontin vuoksi kiinni tiistaina 25.11.2025. Keskiviikkona myymälä on auki normaalisti. Uudistetun myymälän avajaisia vietetään torstaina 27.11.2025 klo 8 alkaen.

– Toivotamme vanhat ja uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan uudistettuun myymälään! Jos joku tuote on aluksi hukassa, autamme myymälässä mielellämme. Uusi hyllyjärjestys tulee kuitenkin varmasti nopeasti tutuksi, Hiltunen sanoo.