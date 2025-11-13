Konecranes tukee Pelastakaa Lasten työtä Ukrainassa

Sota on pysyvästi muuttanut 7,5 miljoonan lapsen elämän Ukrainassa. Ilmaiskuista, pakenemisesta ja vakavasta henkisestä stressistä on tullut arkipäivää lapsille.

Noin 1,2 miljoonaa lasta – eli joka kolmas kouluikäinen lapsi Ukrainassa – aloitti tänä syksynä neljännen peräkkäisen lukuvuoden, jonka aikana koulunkäynti on toistuvasti keskeytynyt. Lapset ja nuoret käyvät koulua joko kokonaan tai osin etänä. Ukrainan täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022 arviolta 400 000 lasta ei ole astunut luokkahuoneeseen lainkaan. Lisäksi 780 000 lasta vuorottelee ryhmissä viikon etäopetuksen ja viikon lähiopetuksen välillä.

Yli 4000 oppilaitosta ja päiväkotia on vaurioitunut tai tuhoutunut. Lisäksi jatkuva ilmaiskujen ja pommitusten uhka estää myös toimivien koulujen käytön, ellei niissä ole väestösuojia, joihin lapset voisivat suojautua ilmaiskun alkaessa.

Koulujen sulkemisella on pitkäaikainen vaikutus lasten oppimisen lisäksi myös lasten mielenterveyteen. Koulunkäynti ei ole ainoastaan oppimista ja koetuloksia, vaan se on tärkeää myös lasten sosiaalisen kehityksen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Ilman lähikoulua moni lapsi on unohtanut kuinka olla vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa.

Konecranes tukee lasten oppimista ja mielenterveyttä sodan keskellä

Arviolta 2 miljoonaa kotia on vaurioitunut tai tuhoutunut. Moni perhe elää vaurioituneissa kodeissa, joita heillä ei ole varaa korjata talvea varten. Lisäksi köyhyys lisääntyy räjähdysmäisesti erityisesti Itä-Ukrainassa. Rintamalinjan lähellä asuvat lapset ja perheet ovat uupuneita ja heiltä puuttuu selviytymisen kannalta välttämättömiä asioita.

”Konecranes on syvästi huolissaan sodan vaikutuksista lapsiin Ukrainassa, erityisesti rintamalinjoja lähinnä olevilla alueilla. Olemme yrityksenä vahvasti läsnä Ukrainassa, ja haluamme tukea maan jälleenrakennusta ja yhteiskunnan kestävyyttä. Pelastakaa Lasten tärkeä työ Ukrainan nuorten sukupolvien hyväksi tukee tätä tavoitetta erinomaisesti”, sanoo Konecranesin yhteiskuntasuhde- ja brändijohtaja Minna Aila.

Konecranesin tuki on merkityksellinen Pelastakaa Lasten työlle Ukrainassa.

”Olemme erittäin kiitollisia Konecranesin merkittävästä lahjoituksesta, jonka avulla voimme tukea opetuksen jatkumista sodan keskellä sekä vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyttä Ukrainassa. Lasten tulee saada elää lapsuuttaan, tavata kavereita ja leikkiä sodan keskelläkin”, toteaa Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 alkaen ja laajentanut toimintaansa sodan kärjistyttyä helmikuussa 2022. Järjestö on perustanut yhdessä kumppaneidensa kanssa 90 digitaalista oppimiskeskusta, joissa on kaikki tarvittavat digitaaliset oppimistyökalut ja -laitteet sekä koulutetut ohjaajat, jotka tarjoavat tukea oppimiseen ja hyvinvointiin. Olemme myös rahoittaneet noin 70 koulun ja päiväkodin kunnostustyötä eri puolilla maata, sekä toimittaneet kannettavia tietokoneita ja tabletteja alueille, joilla koulut ovat edelleen suljettuina. Pelastakaa Lapset tarjoaa lapsille myös psykososiaalista tukea traumaattisista kokemuksista toipumiseen.