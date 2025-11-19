Vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti julki tiistaina 25.11.

19.11.2025 13:09:32 EET | Vasemmistoliitto | Kutsu

Työttömyys on karannut ennätyslukemiin, sote-palvelut ovat kriisiytymässä ja oikeistohallitus on epäonnistunut täydellisesti velkaantumisen taittamisessa. Suomi tarvitsee nyt uusia suuntia.

Vasemmistoliitto julkaisee oman vuoden 2026 vaihtoehtobudjettinsa tiistaina 25.11.2025. Esittelemme budjettimme tiedotustilaisuudessa vasemmistoliiton ryhmähuoneessa ti 25.11.2025 klo 10.

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetin esittelevät kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen sekä vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela.

Vasemmistoliiton ryhmähuone sijaitsee eduskunnan päärakennuksen 5. kerroksessa. Kulkuun vaaditaan eduskunnan toimittaja-akkreditointi. Mikäli sinulla ei ole eduskunnan kulkulupaa, ilmoita tulostasi etukäteen viestintäpäällikkö Perttu Iso-Markulle.

Tervetuloa infoon!

Yhteyshenkilöt

