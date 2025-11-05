Suorahaku väheni, mutta on tullut jäädäkseen – lue markkinan trendeistä

Suorahakualan markkina Suomessa kutistui odotettua enemmän vuonna 2024. Duunitorin ja Listedsin tuoreen suorahakumarkkinakatsauksen mukaan alan kokonaisliikevaihto laski 99 miljoonasta eurosta 81 miljoonaan euroon viime tilikautena, eli noin 18 prosenttia edellisvuodesta.

Pitkällä aikavälillä markkina on kasvanut huomattavasti, mutta viime vuosina talouden epävarmuus on koetellut sitäkin. Headhuntaus ei kuitenkaan ole vähentynyt yhtä paljon kuin perinteinen rekrytointi. Duunitorilla julkaistujen työpaikkailmoitusten määrä laski viime vuonna noin 28 prosenttia edellisvuodesta.

Duunitorin ja Listedsin Suorahakuyritykset-selvitykseen on koottu tiedot 134 yrityksestä, joilla on suorahakuliikevaihtoa. Näistä 46 tekee pelkästään suorahakua, ja loput tarjoavat myös muita rekrytoinnin ja työelämän palveluja.

Horisontissa häämöttää kasvu ja osaajapulan paluu

”Suorahakumarkkina heijastelee talouden suhdanteita, mutta ei ole niille niin herkkä kuin työmarkkina ylipäätään. Tyypillisesti suorahaulla etsitään Suomessa johtajia ja vaativaa asiantuntijatyötä tekeviä. Työnantajat ovat vähentäneet ja lykänneet näitä strategisia rekrytointeja, mutta eivät luopuneet niistä kokonaan”, kommentoi Duunitorin johtava asiantuntija Lauri Vaisto.

Vaisto nostaa esille, että kaikki keskeiset kansantaloutta tutkivat tahot ennustavat Suomen talouden piristyvän vuonna 2026. Myös suuret työnantajat ennustivat aiemmin tänä vuonna Duunitorin tutkimuksessa, että henkilöstömäärät kasvavat ensi vuonna.

”Kun talous lähtee kasvuun, rekrytoinnit vilkastuvat, osaajapula yleistyy taas ja suorahakumarkkina palautuu.”

Markkinaa dominoivat pienet ja keskisuuret toimijat

Selvityksen mukaan Suomen suorahakumarkkina on vahvasti pienten ja keskisuurten yritysten varassa. Lähes kaksi kolmasosaa toimijoista on mikroyrityksiä, joiden liikevaihto jää alle puolen miljoonan euron.

Suurten kansainvälisten toimijoiden liikevaihdot laskivat merkittävästi – jopa yli kolmanneksen edellisvuoteen verrattuna. Suurimpien toimijoiden kärkikymmeniköstä ainoastaan SAM Headhunting (+106 %), JFP Executive Search (+22 %) ja Odgers Berndtson (+3 %) kasvattivat liiketoimintaansa.

”Suorahakumarkkina kehittyy monelle alalle tyypilliseen tapaan: suuret laajentavat palveluitaan, pienet erikoistuvat ja toimivat ketterästi. En yllättyisi, jos pirstaleinen markkina tiivistyy lähitulevaisuudessa yrityskaupoilla tai uusilla yhteistyömuodoilla”, Vaisto sanoo.

Kokonaisraportoitu tulos alalla oli 22,6 miljoonaa euroa, mutta mediaanitulo jäi vain 7 600 euroon. Tämä kertoo, että tulos keskittyy harvoille suurille toimijoille.

Uusi trendi: organisaatiot etsivät väliaikaisia johtajia

Suorahakua hyödyntävät edelleen erityisesti it-ala, finanssiala, teollisuus sekä sosiaali- ja terveysala.

”Johtajahakujen rinnalle nousee koko ajan enemmän asiantuntijatason suorahakuja. Yhä useampi ammattilainen rakentaakin aktiivisesti henkilöbrändiään, mikä edesauttaa mahdollisuuksia päätyä headhunterin haaviin”, Vaisto kertoo.

Viime vuosien kansainvälinen ja Suomessakin näkyvä trendi on ollut myös interim-rekrytoinnit, joissa haetaan johtajia tilapäisiin pesteihin, usein suorahaun avulla.

”Vaikeassa markkinatilanteessa on kysyntää joustaville ratkaisuille. Nyt monella työpaikalla käydään läpi suuria muutoksia, ja niissä väliaikainen johtaja voi olla tärkeä apu. Lisäksi interim-johtaja voi usein aloittaa nopeammin kuin pitkäaikaisempi tekijä.”

Suorahaku ja avoimuus täydentävät toisiaan

Viime vuosina on yleistynyt hybridimalli, joka yhdistää suorahakua ja avointa rekrytointia. Lisäksi moni työnantaja tekee suorahakua itse suoraan sosiaalisessa mediassa.

”Jos hakee kysyttyjä ammattilaisia ja erityisosaamista, on usein tarpeen ottaa käyttöön kaikki keinot: avoin haku, rekrytointimarkkinointi, suorahaku ja tietysti pitkäjänteinen työnantajabrändin rakentaminen.”

Vaisto painottaa, että suora- ja ilmoitushaku täydentävät toisiaan.

”Rekrytointi on usein myönteinen viesti kasvusta ja ja tulevaisuudesta sekä tapa viestiä laajemmalle yleisölle. Esimerkiksi suorahaun rinnalla avoin viestintä johtajarekrytoinnista on tilaisuus kertoa, millaista johtamista organisaatio arvostaa. Se on tärkeä näkökulma muillekin osaajille ja henkilöstölle, sillä johtaminen koskettaa kaikkia.”

Selvityksen datankeruun toteutti Listeds Duunitorin toimeksiannosta lokakuussa 2025. Tietoja kerättiin 34 yritykseltä, ja muiden yritysten viimeisimmät liikevaihdot haettiin Kauppalehden julkisesta tietokannasta.