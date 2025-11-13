Sote-alan ammattilaiset opiskelivat myyntitaitoja ja yllättyivät, kuinka tärkeässä roolissa ne ovat omassakin työssä
Työntekijä on yrityksen paras käyntikortti. Ikäihmisten asumis- ja hyvinvointipalveluja tarjoava Sointu Senioripalvelut päätti järjestää henkilöstölleen myynti- ja asiakaspalvelukoulutusta, jotta kohtaamiset ja Soinnun palveluista kertominen sujuisivat entistäkin asiakaslähtöisemmin.
Onko sote-alalla tarvetta myyntitaidoille? Ehdottomasti kyllä!
Tähän herättiin Sointu Senioripalveluissa, kun sote-alan toimintaympäristön muutokset muuttivat Soinnun palveluvalikoimaa. Henkilöstölle haluttiin järjestää myynti- ja asiakaspalvelukoulutusta, jotta uudet palvelut saataisiin tehokkaasti myös asiakkaiden tietoisuuteen.
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus räätälöi Sointu kasvuun -valmennuksen, johon osallistui Soinnulta niin lähihoitajia, sairaanhoitajia, päiväkeskusohjaajia, sosiaaliohjaajia, fysioterapeutteja kuin keittiöhenkilöstöäkin.
Päiväkeskusohjaajana työskentelevä Sonja Frantzi-Voittomäki myöntää olleensa aluksi epäileväinen, kun hänelle ehdotettiin myyntikoulutukseen osallistumista.
– Mietin, miten markkinointi ja myynti liittyvät minun työhöni. Kun asiaa lähdettiin avaamaan, tajusin, että työmmehän on täysin myyntityötä. Sitä ei ole vain hoksannut aiemmin. Työmme on asiakkaalle parhaan ratkaisun etsimistä, Sonja kertoo.
Päiväkeskusohjaajana Sonja Frantzi-Voittomäki työskentelee Soinnun päiväkeskuksessa, jossa ikäihmisille järjestetään kuntoutusta ja virkistystä.
– Päiväkeskuksessa minulta kysytään usein Soinnun tarjoamista palveluista. Koulutuksen myötä sain tietoa siitä, mitä kaikkea meillä on tarjolla ja miten niistä kannattaa kertoa. Tuli monia ahaa! -elämyksiä, Sonja kertoo.
Jokainen asiakas kohdataan yksilönä
Ikäihmiset ovat ostovalinnoissaan aiempaa valveutuneempia, tietää Sointu Senioripalveluiden toimitusjohtaja Tiina Raiski. Tietoa tarjolla olevista mahdollisuuksista kaivataan enemmän. Ennen ostopäätöstä vertaillaan ja kysellään.
– Sointu kasvuun -valmennuksen tausta-ajatuksena oli, että kykenisimme palvelemaan olemassa olevia asiakkaita sekä uusia asiakkaita mahdollisimman hyvin. Toki olemme aina toimineet asiakaslähtöisesti, mutta halusimme syventää asiakasymmärrystä ja palvella asiakkaita vielä kokonaisvaltaisemmin, Raiski kertoo.
Koulutuksessa Sointulaiset oppivat muun muassa asiakaslähtöisestä palvelukulttuurista, syvästä asiakasymmärryksestä, asiakaskuuntelusta, asiakkaan ostokäyttäytymisestä ja asiakassuhteen ylläpidosta. Koulutuksessa osallistujat tekivät erilaisia kehittämistehtäviä, joilla kehitettiin Soinnun asiakaspalvelukulttuuria ja ideoitiin uusia toimintatapoja.
– On hyvä oppia muilta aloilta. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisilta saamme uudenlaista näkökulmaa ja menetelmiä arkeemme, Raiski toteaa.
Sonja Frantzi-Voittomäki kertoo ymmärtäneensä koulutuksen myötä, että myynnissä kyse ei ole vain myynnistä, vaan asiakkaan ymmärtämisestä.
– Ihmiset kohdataan usein massana, vaikka jokainen tulisi kohdata yksilönä, joilla on oma elämänhistoriansa ja omat tarpeensa. Se on ehkä se koulutuksesta saatu tärkein ajatus, Frantzi-Voittomäki kertoo.
– Me työntekijät olemme firman käyntikortteja. Sillä on suuri merkitys, miten kohtaamme asiakkaat arkipäivässä.
Sointulaiset suorittivat koulutuksessa liiketoiminnan ammattitutkinnon osan ”Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu”. Koulutuksesta järjestetään kaikille avoimia aloituksia, mutta TAKK toteuttaa valmennusta myös tilauksesta yrityksille ja muille organisaatioille.
